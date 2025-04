Rusko: Lavrov žádá rozpuštění NATO

16. 4. 2025

Severoatlantická aliance (NATO) ztratila svůj význam po rozpadu SSSR a "měla by být rozpuštěna", řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Rozpad východního bloku podle něj vedl k destrukci dosavadního politického systému a k zániku hrozby, které se Aliance stavěla. V tomto ohledu mělo být NATO zlikvidováno již tehdy, ale nejenže zůstalo, ale také se prohlásilo za jedinou organizaci schopnou poskytnout bezpečnostní záruky, řekl Lavrov. Severoatlantická aliance (NATO) ztratila svůj význam po rozpadu SSSR a "měla by být rozpuštěna", řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Rozpad východního bloku podle něj vedl k destrukci dosavadního politického systému a k zániku hrozby, které se Aliance stavěla. V tomto ohledu mělo být NATO zlikvidováno již tehdy, ale nejenže zůstalo, ale také se prohlásilo za jedinou organizaci schopnou poskytnout bezpečnostní záruky, řekl Lavrov.

Ministr to nazval "neúspěšnou" strategií a dal jasně najevo, že otázka rozpuštění bloku je stále aktuální. Z jeho pohledu NATO, stejně jako další "euroatlantická struktura" – OBSE – "selhaly" tím, že nedokázaly "posílit bezpečnost a stabilitu". Lavrov věří, že aliance byla jednoduše "zmanipulována těmi, kteří nechtěli sdílet výhody bezpečnosti". "To, co se jim podařilo, je rozdmýchávání napětí a remilitarizace Evropy, včetně Německa... Veškeré "úsilí" tohoto euroatlantického společenství je zaměřeno na přípravu na novou válku. Německo spolu s Francií a Spojeným královstvím tento proces vedou," uvedl ministr.

Lavrov také obvinil NATO z toho, že nedokázalo "splnit sliby dané ohledně podmínečného rozpuštění". Připomněl, jak vůdci Aliance ujišťovali Michaila Gorbačova a poté Borise Jelcina, že se blok nebude rozšiřovat na východ. (Gorbačov opakovaně svědčil, že žádný takový slib nedostal - pozn. BL.) Zároveň nebyly poskytnuty žádné písemné záruky. Lavrov se však domnívá, že nebyly potřeba, protože v Rusku od 17. a 18. století "se lidé dohodli na něčem důležitém, aniž by podepsali jakékoli smlouvy: prostě dali své čestné slovo a zpečetili dohodu podáním ruky, a to nebylo nikdy porušeno".

Ruský prezident Vladimir Putin opakovaně obvinil NATO, že ho "donutilo" začít válku na Ukrajině. Tvrdil, že Spojené státy používaly tuto strukturu jako nástroj k šíření svého vlivu, kvůli čemuž potřebovaly "roztrhat Rusko a Evropu na kusy". Putin poznamenal, že v důsledku toho Aliance "přivedla" situaci ke státnímu převratu na Ukrajině a konfliktu na Donbasu. "Prostě nás donutili k odvetě, v tomto smyslu dosáhli toho, co chtěli," řekl. Putin, který vládne Rusku téměř čtvrt století, také nazval NATO "nehorázným anachronismem" s "rigidními ideologickými klišé", jehož jediným účelem je zachovat moc "světové menšiny".

