Trumpova reakce na masakr v městě Sumy říká vše

14. 4. 2025 / Boris Cvek

Putinův režim poslal o Květné neděli, když se věřící shromažďovali k obřadům, dvě rakety Iskander do centra ukrajinského města Sumy. Zahynulo přes třicet lidí, přes sto bylo zraněno. Můžete si najít heslo na anglické wikipedii. Událost otřásla světovými médii. A co na to USA? Nejprve se ozval vyslanec pro Ukrajinu Kellogg, který nemůže jednat s Rusy, protože Putin ho odmítá. Kellogg prohlásil útok za překročení všech mezí slušnosti. Ano, slušnosti. Není to vlastně žádný zločin, vražda, masakr, ale něco jako pustit větry u večeře. Navíc Kellogg řekl jednu zásadní věc: útok nám ukazuje, proč chce Trump mír. Čili Trump dělá všechno dobře a to vraždění jen podporuje jeho úsilí.

Ve stejném duchu reagoval také ministr zahraničí Rubio: je to strašné, připomíná nám to, jak moc potřebujeme ukončit tuhle válku. Žádné obvinění Ruska, žádné zpochybnění smyslu jednání s Putinovým režimem. Žádné prohlášení, že USA přerušuje jednání, dokud Putin nepřestane s touhle hrůzou. Ve skutečnosti to vyznívá v duchu plánu pana Witkoffa, tedy opravdového Trumpova vyslance pro mír na Ukrajině (jeho návštěva u Putina je jako sendvič obalena vražděním – 4. dubna před cestou a 13. dubna po návratu): ať se Ukrajina už konečně vzdá!

Prezident Trump dokonce šel tak daleko, že odmítl Rusko obvinit z odpovědnosti za útok a naznačil, že šlo jen o chybu. Chyba vedle chyby. Když Rusové vraždili v Kryvém Rihu děti 4. dubna, byl to jistě taky omyl. Určitě se omluvili, určitě je to hodně mrzí. Není to nakonec tak, že Witkoff, Trump a Putin koordinují tohle strašlivé divadlo s cílem donutit Ukrajinu ke kapitulaci? Čeká ještě někdo od Trumpa nějakou „silnou reakci". Vždyť on není schopen ani označit viníka, o kterém všichni vědí!





Reakce představitelů USA na masakr ve městě Sumy:

