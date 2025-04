Trump tvrdí, že válku proti Rusku začala Ukrajina

14. 4. 2025

čas čtení 1 minuta

Trump v pondělí 14.4.:

Trump o prezidentu Zelenském: „Stále chce nakupovat rakety. Poslouchejte, když začínáte válku, musíte vědět, že ji můžete vyhrát. Nezačínej válku proti někomu, kdo je dvacetkrát větší než ty, a pak doufáš, že ti lidé dají nějaké rakety.“

Válka mezi Ruskem a Ukrajinou je Bidenova válka, ne moje. Právě jsem sem přišel a po čtyři roky během svého funkčního období jsem neměl problém zabránit tomu, aby k ní došlo. Prezident Putin a všichni ostatní respektovali vašeho prezidenta! S TOUTO VÁLKOU NEMÁM NIC SPOLEČNÉHO, ALE PILNĚ PRACUJI NA TOM, ABY SE SMRT A NIČENÍ ZASTAVILY. Kdyby prezidentské volby v roce 2020 nebyly PODVODNÉ, a to v mnoha ohledech byly, k té strašné válce by nikdy nedošlo. Prezident Zelenskyj a křivák Joe Biden odvedli naprosto příšernou práci, když umožnili, aby tato parodie začala. Existovalo tolik možností, jak zabránit tomu, aby vůbec začala. Ale to už je minulost. Nyní ji musíme zastavit, a to RYCHLE. TAK SMUTNÉ!

We have a despicable traitor in the Oval Office. What a disgrace! https://t.co/D4aIJKZ8It

Time for a lot of people to apologise to @Chris_D_Steele. His hypothesis, that the Kremlin has sex kompromat on @realDonaldTrump, is becoming more evident by the hour. https://t.co/XIoosI0ROX