Ruské výdaje na nábor vojáků z povolání pro válku dosáhly 2 miliard rublů denně

16. 4. 2025

čas čtení 3 minuty

Masový nábor lidí pro válku s Ukrajinou stojí ruské daňové poplatníky stále více. Odpovídají polovině ročního rozpočtu všech vysokých škol v zemi (1,5 bilionu rublů ročně) a činí dvakrát tolik než roční výdaje na národní projekt "Zdravotní péče", které letos dosáhly 369 miliard rublů.

Na konci března dosáhly náklady na vyplácení štědrých bonusů pro ty, kteří podepsali smlouvy s ministerstvem obrany, asi 2 miliardy rublů denně, vypočítal Janis Kluge, výzkumný pracovník Německého institutu pro mezinárodní bezpečnostní studia, na základě údajů ministerstva financí a regionálních rozpočtů.

Z celkové částky podle Klugeho výpočtů asi tři čtvrtiny (1,5 miliardy rublů) platí regionální úřady, které jsou nuceny vynaložit téměř 3 % svých rozpočtů na náborovou kampaň. Zbytek - 0,5 miliardy rublů - je financován federální pokladnou.

Podle Klugeho výpočtů nyní náborová kampaň přivádí do jednotek každý den 1 000-1 500 nových vojáků. Příliv "dobrovolníků" zůstává na úrovni z konce loňského roku, a to navzdory skutečnosti, že masivní nárůst bonusů v regionech se zastavil a jejich průměrná velikost v 37 regionech Ruské federace je nyní 1,4 milionu rublů.

Ve srovnání s úrovněmi před rokem, jak vyplývá z Klugeho propočtů, se příliv vojáků z povolání téměř zdvojnásobil a plně pokrývá frontové ztráty, které NATO odhaduje na zhruba 1 000 lidí denně.

Výdaje na "náborovou mašinérii" ve srovnání s dubnem 2024 vzrostly téměř pětkrát, a pokud bude současné tempo pokračovat, do konce roku to bude ruskou státní pokladnu stát 730 miliard rublů. To je polovina ročního rozpočtu všech vysokých škol v zemi (1,5 bilionu rublů ročně) a dvakrát tolik než roční výdaje na národní projekt "Zdravotní péče", které letos činí 369 miliard rublů.

V loňském roce se ministerstvu obrany podařilo naverbovat 440 tisíc lidí pro válku s Ukrajinou, tedy asi 1,2 tisíce denně. Kreml však nebude schopen udržet současné tempo náboru donekonečna: Rusko má dalších 12 až 16 měsíců na provedení nepřátelských akcí v předchozím režimu, odhaduje George Barros, šéf skupiny odborníků na Ruskou federaci při Americkém institutu pro studium války (ISW).

Podle ISW rozpočtové problémy a vyčerpání rezerv Fondu národního blahobytu zabrání úřadům pokračovat ve zvyšování bonusů. Během tří let války se likvidní aktiva NWF snížila trojnásobně, tedy o 106 miliard dolarů, a zbývající rezerva volných peněz v ní činí asi 40 miliard dolarů, což je nejnižší hodnota od založení fondu v roce 2008.

"Systém lovu bojovníků fungoval 2,5 roku, ale nyní začíná selhávat," říká Barros. - Rusko je omezeno ekonomickými zákony, nedostatkem zdrojů. Kromě toho v Rusku nejsou žádné nekonečné lidské zdroje."

Zdroj v angličtině: ZDE

