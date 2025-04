V Moskvě se prudce zvýšil nábor vojáků z povolání pro válku

14. 4. 2025

Moskevské úřady po několikaměsíční přestávce prudce zintenzivnily kampaň na nábor vojáků z povolání pro válku, a to navzdory zahájení jednání o příměří na Ukrajině, uvádějí zdroje v kanceláři primátora hlavního města a ve struktuře města. Moskevské úřady po několikaměsíční přestávce prudce zintenzivnily kampaň na nábor vojáků z povolání pro válku, a to navzdory zahájení jednání o příměří na Ukrajině, uvádějí zdroje v kanceláři primátora hlavního města a ve struktuře města.

Podle jednoho z nich byly normy a kvóty pro počet rekrutů na frontu uvaleny na moskevské čtvrti. "Verbíři, kteří stojí na ulici, se také stali aktivnějšími," řekl zdroj v kanceláři primátora.

Stejnou informaci potvrdil zdroj Věrstky ve Státním rozpočtovém ústavu Žilišnik. Podle něj byli zaměstnanci společnosti instruováni, aby vyvěsili nové bannery propagující zakázky od Ministerstva obrany Ruské federace a doručili letáky do domácností. "Na konci loňského roku náhle začali omezovat veškerou kampaň, transparenty a letáky, ale nyní to opět posilují," řekl zdroj.

Zároveň byla v metru otevřena nová místa pro nábor dobrovolníků. Konkrétně začali pracovat na stanicích Ljublino, Savelovskaja, Rimskaja, Kuzminki a Bělorusskaja Kolcevaja. "Každý den ráno [cestou do práce] se mě dokonce několik lidí ptá, jestli chci podepsat smlouvu. Je vidět, že se stali velmi aktivními," uvedl další zdroj publikace v kanceláři primátora.

Zároveň se zvýšil objem kampaní za smluvní služby v chatech a kanálech na Telegramu. Pokud byla v lednu fráze "nábor na zakázku SVO" zmíněna v asi 7 tisících publikacích a v únoru v 6,8 tisíci, pak v březnu toto číslo vzrostlo na 21,7 tisíce, zatímco v prvním dubnovém týdnu to bylo již 7 tisíc - zejména osvobození Kurské oblasti a také propaganda o zločinech ukrajinské armády, která by měla vyvolat touhu po pomstě.

Nejčastějším důvodem pro podpis smlouvy jsou však stále peníze. "Drtivá většina našich kandidátů vydělává méně než sto tisíc rublů měsíčně. Asi polovina vydělává asi 50 tisíc rublů měsíčně. Téměř každý z nich říká, že chce řešit finanční záležitosti, chce nový domov," uvedl personalista.

Zintenzivnění agitace v Moskvě již vedlo k nárůstu počtu těch, kteří si přejí jít do války, a to třikrát až desetkrát. Od 1. do 10. dubna podepsalo smlouvy s ministerstvem obrany prostřednictvím náborového střediska na Jabločkovově ulici 933 lidí oproti 499 na stejné období v březnu, 503 v únoru a 341 v lednu. Podle Jednotného odvodového místa se od 17. března zvýšil počet dobrovolníků, kteří jím procházejí, z průměrných deseti lidí denně na více než sto. Celkem od začátku roku podepsalo smlouvu s ministerstvem obrany v Moskvě více než 6,3 tisíce lidí.

Nové síly potřebuje ruská armáda, která podle zpravodajských služeb NATO každý den ztrácí zabité a zraněné lidi. Za pouhé tři roky války zemřelo 250 tisíc ruských vojáků a důstojníků a celkový počet ruských ztrát přesáhl 900 tisíc lidí. Pomocí nekrologů a zpráv na internetu se podařilo zjistit totožnost více než sta tisíc mrtvých ruských vojáků.

