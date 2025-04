Trump zrušil cla na čínské elektronické výrobky

12. 4. 2025

čas čtení 4 minuty

Chytré telefony, počítače, čipy a další elektronická zařízení a součásti, včetně polovodičů, solárních článků, plochých televizních displejů, flash disků, paměťových karet a polovodičových disků, jsou nyní osvobozeny od cel. Takže díky Trumpovi má nyní Čína proti nám více cel než my proti nim.

„ART OF THE DEAL“ by a$$.

Aby bylo jasno, nejsem proti těmto výjimkám, ale takhle vyjednává dítě z mateřské školy. BREAKING: Trump caves again on Tariffs:



Smartphones, computers, chips as well as other electronic devices and components, including semiconductors, solar cells, flat panel TV displays, flash drives, memory cards and solid-state drives are now EXEMPT from Tariffs.



So thanks to… — Brian Krassenstein (@krassenstein) April 12, 2025

Trumpova administrativa osvobozuje chytré telefony a počítače od cel



Oznámení uvádí, že cla - včetně těch uvalených na Čínu - se nebudou vztahovat ani na další elektronická zařízení



Prezidentská administrativa Donalda Trumpa vyňala chytré telefony a počítače ze 125% odvodů uvalených na dovoz z Číny, jakož i z dalších recipročních cel, což by podle varování odborníků mohlo způsobit dramatický nárůst spotřebitelských cen elektroniky v USA.





Oznámení bylo učiněno v pátek pozdě večer v prohlášení Celní a pohraniční stráže USA (CBP), v němž se uvádí, že tato zařízení budou vyňata z 10% globálního cla, které Trump nedávno uvalil na většinu zemí, spolu s mnohem vyšší dovozní daní na Čínu.



Oznámení CBP následuje po obavách technologických společností, že by mohlo dojít k prudkému nárůstu cen elektroniky pro americké spotřebitele, přičemž mnoho z nich je vyráběno v Číně. Oznámení obsahovalo také výjimky pro další elektroniku a komponenty, jako jsou paměťové karty, solární články a polovodiče.



Podle oznámení se výjimky na výrobky podléhající vzájemným clům začaly uplatňovat se zpětnou platností od 5. dubna 12.01 hodin SEČ.



„Dovozci mohou požádat o vrácení cla podáním dodatečné souhrnné opravy u nelikvidovaných položek nebo podáním protestu u položek, které byly zlikvidovány, ale likvidace není konečná, protože neuplynula lhůta pro podání protestu,“ uvedl CBP.



V pátek Trump novinářům sdělil, že by mohly existovat výjimky z cel, a uvedl: „Z pochopitelných důvodů by mohlo existovat několik výjimek, ale řekl bych, že 10 % je spodní hranice.“



Dan Ives, vedoucí globálního technologického výzkumu v losangeleské finanční společnosti Wedbush Securities, v sobotu v rozhovoru pro CNBC uvedl: „Vyloučení chytrých telefonů a čipů je scénářem, který mění pravidla hry, pokud jde o čínská cla.“



Ives dodal: „Myslím si, že nakonec ředitelé velkých technologických firem promluvili nahlas a Bílý dům musel pochopit a vyslechnout situaci, že by to byl pro velké technologické firmy Armageddon, kdyby se to realizovalo.“



Od chvíle, kdy Trump oznámil svá cla, patřila společnost Apple mezi nejhůře postižené technologické společnosti - protože 90 % jejích iPhonů se údajně montuje v Číně.



S odvoláním na obrazy spojené s nejsilnější klasifikací pro hurikány Ives již dříve popsal čínská cla jako „cenovou bouři 5. kategorie pro americké spotřebitele“. V poznámce pro investory dodal: „Skutečnost je taková, že přesun byť jen 10 % dodavatelského řetězce z Asie do USA by podle našeho odhadu zabral tři roky a 30 miliard dolarů, přičemž by došlo k zásadnímu narušení tohoto procesu... Pro americké spotřebitele by se vytratila realita, že iPhone za 1 000 dolarů je jedním z nejlépe vyrobených spotřebních produktů na planetě.“



Podle analytiků investiční banky UBS by náklady na iPhony v důsledku Trumpových čínských cel exponenciálně vzrostly. Cena iPhonu 16 Pro Max (s 256GB úložištěm) by mohla vzrůst o 79 % z 1 199 USD na přibližně 2 150 USD.



Ve snaze zmírnit úder Trumpových cel si Apple údajně najal nákladní lety na přepravu iPhonů ze svých indických továren, přičemž podle agentury Reuters společnost od března přepravila do USA 600 tun iPhonů, tedy přibližně 1,5 milionu zařízení.





Zdroj v angličtině ZDE

