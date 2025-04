Soudkyně rozhodla, že Mahmoud Khalil smí být deportován za pokus o zastavení genocidy a také za vyjádření názoru, přestože není běloch!

12. 4. 2025

(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle až děsivě blízko faktům...)





Soudkyně z Lousiany rozhodla, že Mahmoud Khalil smí být deportován do Sýrie, přestože má v USA trvalý legální pobyt a jeho manželka a syn jsou občany USA. Rozhodnutí přichází v rámci snahy vyčistit univerzity od všech lidí, kterým záleží na Palestincích.



Přestože Khalil nebyl nikdy obviněn, byl 8. března zatčen za myšlenkový zločin a od té doby je ve vězení za to, že „měl názor, přestože nebyl běloch“. Americký právní systém je v těchto věcech opravdu dobrý.





Soudky ve svém rozsudku uvedla, že existují „jasné a přesvědčivé důkazy“, že se Khalil pokusil zastavit genocidu. Khalilovi právníci předložili silné právní argumenty, které soudkyně naštěstí ignorovala. Než oznámil, že deportace může pokračovat, celé dvě hodiny se myšlenkám zločince vysmívala.



USA chtějí Khalíla vydat vůdci Al-Káidy Al Golánímu, který by ho rád umučil k smrti za jeho předchozí práci na britské ambasádě. Vězte, že pokud jste někdy vyjádřili sympatie k Palestincům, Trump by vás s radostí nechal umučit k smrti také.



Bojovníci za svobodu slova se na sociálních sítích rozhodli vyjádřit svůj souhlas s rozhodnutím soudu. Například Tim Pool napsal o rozhodnutí na Twitteru „LOL“, a to krátce poté, co měl lukrativní schůzku s Benjaminem Netanjahuem.



Zklamáním je, že izraelský premiér zatím neodměnil mé zásluhy o sionismus, ale snad se mi podaří získat byt v Gaze, jen co budou domorodci vyklizeni. A všechny ty trosky, výbušniny a mrtvoly...



Američané jsou nadšeni, že jim Izrael bere práva podle prvního dodatku americké ústavy, protože si myslí, že se to bude týkat jen nebělochů. USA mají rozumně nepsané zákony, které jsou nadřazené té otravné ústavě, kterou vlastenci tak milují, že ji vždycky chtějí ignorovat.



Země, která dovoluje lidem být neonacisty a mávat nápisy „Bůh nenávidí buzny“ a křičet na oběti znásilnění, které jdou na potrat, má své meze. Američané věří, že každý má právo svobodně vystupovat, jen ne proti zemi s nejštědřejšími lobbisty. Všechno, co dělá Izrael, je automaticky dobré, dokonce i ustřelování končetin dětem.



Prezident Trump sice projevil ochotu omilostnit jiné typy rasistů - a v některých případech je i oslavovat -, ale lidi, které vydáváme za antisemity, tolerovat nebude.



Marco Rubio vysvětlil, že Mahmúd Khalíl je antisemita, vzhledem k tomu, že se postavil proti anexi Gazy, a jeho jednání mělo „nepříznivé zahraničněpolitické důsledky“. To bylo přiznání, že mluvit nahlas ztěžuje život válečným štváčům, takže byste s tím rozhodně měli přestat, jinak si zasloužíte vězení. A možná tam právě skončíte...



Američtí vlastenci se rozumně rozhodli, že každý, kdo se jim nelíbí, by neměl dostat spravedlivý proces, protože jsou příliš hloupí na to, aby si uvědomili, že by ho nemuseli dostat ani oni. Bůh žehnej těmto rasistickým prosťáčkům. Bůh žehnej imperialismu!

