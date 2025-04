Jednotku IDF zapojenou do zabití palestinských zdravotníků vedl generál, který pohrdá lidským životem

12. 4. 2025

Jednotky Golani byly pod velením záložní 14. obrněné brigády, která je součástí divize vedené brigádním generálem Jehudou Vachem



Jednotka Izraelských obranných sil (IDF), která se minulý měsíc podílela na zabití 15 palestinských zdravotníků a záchranářů v pásmu Gazy, byla pod velením brigády, jíž velel nechvalně známý izraelský generál, kterého někteří jeho vlastní vojáci už předtím obvinili z „pohrdání lidským životem“.



IDF potvrdila, že vojáci z Golani, jedné z pěti pěších brigád armády, zahájili 23. března palbu na dva konvoje sanitek v Rafáhu a vykopali masový hrob, aby zakryli těla zabitých, dokud je o šest dní později vyzvedl tým OSN. Zpochybnila tvrzení dvou svědků, kteří těla exhumovali, a nově zveřejněné výsledky pitvy, podle nichž mělo několik zabitých střelné rány do hlavy a hrudníku z bezprostřední blízkosti a byli nalezeni se svázanýma rukama nebo nohama.



Při útoku byli přítomni také polní agenti z jednotky 504, vojenské zpravodajské jednotky s pověstí krutého a bezohledného chování, včetně mučení, uvedl vysoce postavený zdroj z vojenské zpravodajské služby, který je obeznámen s nedávným nasazením IDF v jižní Gaze. Izraelská armáda se odmítla vyjádřit k tomu, zda se jednotka 504 na akci podílela. Jednotka Izraelských obranných sil (IDF), která se minulý měsíc podílela na zabití 15 palestinských zdravotníků a záchranářů v pásmu Gazy, byla pod velením brigády, jíž velel nechvalně známý izraelský generál, kterého někteří jeho vlastní vojáci už předtím obvinili z „pohrdání lidským životem“.





Během útoku v Rafáhu byly jednotky Golani pod velením záložní 14. obrněné brigády. Čtrnáctá brigáda je součástí divize vedené brigádním generálem Jehudou Vachem, který podle bývalých důstojníků určil na jiném místě pásma neoficiální „zónu smrti“, což vedlo ke svévolnému zabíjení palestinských civilistů. Vojáci také konstatovali, že Vachův „nedostatek operační disciplíny“ ohrožoval životy vojáků.



Podle vyšetřování izraelského deníku Haaretz Vach také vojákům řekl, že „v Gaze nejsou nevinní“.



Na videozáznamu z instruktáže vojáků Golani před jejich přesunem do Gazy, který začátkem tohoto měsíce odvysílal izraelský kanál 14, se zdálo, že velitel praporu podporuje politiku otevřené palby, když vojákům říká: „Každý, na koho tam narazíte, je nepřítel. Pokud někoho identifikujete, zlikvidujte ho.“



Vojáci Golani byli v konfliktu již dříve obviněni z válečných zločinů, včetně zabíjení civilistů, ponižujícího zacházení s těly, zbytečného ničení civilní infrastruktury a podněcování ke genocidě.



Píseň, kterou napsal příslušník 51. praporu brigády po útoku Hamásu na Izrael 7. října 2023, který válku rozpoutal, se stala neoficiální hymnou mnoha vojáků. V textu refrénu se zpívá: „Za to, co jste udělali izraelskému národu, Golani přijde s benzínem ... Gaza bude hořet.“



Doprovodný videoklip obsahuje záběry z operací Golani v Gaze, na nichž je jasně vidět žlutozelená standarta brigády.



Mnohá obvinění proti jednotkám Golani byla sestavena z fotografií a videozáznamů na sociálních sítích, které zveřejnili na internetu sami vojáci a které byly citovány v právních podáních Nadace Hind Rajab, neziskové organizace, jejímž cílem je pohnat izraelské vojáky k odpovědnosti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti v Gaze. Podle izraelských představitelů mají oba zakladatelé této organizace se sídlem v Belgii extremistické názory.



Přítomnost jednotky 504 podpořila také výpověď jediného přeživšího masakru, dobrovolníka Červeného půlměsíce Munthera Abeda, a oficiální fotografie a videozáznamy z nedávných operací IDF v Rafáhu.



Jednotka provedla během války tisíce výslechů zajatců z Gazy a od ostatních izraelských vojenských zpravodajských jednotek se liší tím, že její vojáci jsou bojové jednotky působící na úrovni praporu, které hovoří plynně arabsky.



Podle Abeda, sedmadvacetiletého dobrovolníka záchranné služby, ho vojáci, které popsal jako vypadající jako „speciální jednotky ... vyzbrojené puškami, zelenými lasery a brýlemi pro noční vidění“, vytáhli z vozidla záchranné služby poté, co na něj pět minut nepřetržitě stříleli a zabili řidiče a zdravotníka, s nímž cestoval.



Popis uniformy by mohl odpovídat buď komandu Golani, nebo polním agentům jednotky 504.



Abed uvedl, že byl poté svlečen do spodního prádla, s rukama svázanýma za zády, a během několikahodinového výslechu mu bylo vyhrožováno, byl dušen a bit.



Minulý týden izraelská armáda ustoupila od svého popisu zabití zdravotníků poté, co se objevily záběry, které popírají její tvrzení, že vozidla Červeného půlměsíce nebyla označena jako vozidla záchranné služby a nepoužívala světlomety ani blikače, když vojáci zahájili palbu.



IDF uvedla, že šest až devět zdravotníků mělo vazby na Hamás, aniž by poskytla důkazy. Nikdo ze zabitých - osm pracovníků Červeného půlměsíce, šest členů civilní obrany v Gaze a jeden zaměstnanec agentury OSN pro palestinské uprchlíky - nebyl ozbrojen. Jeden zaměstnanec Červeného půlměsíce se stále pohřešuje.



Velitel izraelské armády, generálporučík Ejal Zamir, mezitím nařídil druhé, důkladnější vyšetřování útoku.



Během 18 měsíců války izraelské síly zabily v Gaze stovky zdravotníků a zaměstnanců humanitárních agentur a organizací OSN. V dubnu loňského roku zahynulo sedm členů charitativní organizace World Central Kitchen při trvalém izraelském útoku na jejich jasně označená vozidla.



Organizace na ochranu lidských práv dlouhodobě obviňují izraelskou armádu z kultury beztrestnosti, kdy jen málo vojáků čelí spravedlnosti. Podle nejnovější výroční zprávy amerického ministerstva zahraničí o dodržování lidských práv skončilo v roce 2023 odsouzením méně než 1 % stížností podaných proti postupu izraelských vojáků na okupovaných palestinských územích.





Palestinská společnost Červeného půlměsíce začátkem tohoto týdne vyzvala k mezinárodnímu vyšetřování incidentu, který byl pro členy Mezinárodního výboru Červeného kříže nejsmrtelnějším od roku 2017, kdy bylo v Afghánistánu při přepadení Islámským státem zastřeleno šest pracovníků.





