BBC: Izrael na Květnou neděli vybombardoval v Gaze křesťanský kostel

14. 4. 2025

čas čtení 8 minut

Proti české informační blokádě

Britská média nadále systematicky informují nejen o nedělním raketovém útoku Ruska na ukrajinské město Sumy, ale i o pokračujících izraelských náletech v Gaze, které jsou horší než ruské útoky na Ukrajině, ale o těch česká média neinformují. O izraelských útocích v Gaze na Květnou neděli v tamější křesťanské čtvrti na anglikánskou nemocnici a kostel informovala BBC jak v pořadu Today v pondělí 14. dubna ráno, tak v pořadu The World at One v pondělí ve třináct hodin.



Moderátor, BBC Radio 4, pořad Today, pondělí 14. dubna 1015, 6 hodin: Je 13 minut po šesté a poslední plně funkční nemocnice ve městě Gaza byla v neděli zasažena izraelskými nálety. Nemocnice Al Ali přišla o své pohotovostní oddělení při útoku, který byl podle Izraele zaměřen na velitelské a kontrolní centrum využívané Hamásem. Naším zpravodajem v Jeruzalémě je Yoland Nell. Co nyní víme o stavu nemocnice a jaký dopad bude mít ztráta jejího plného fungování?





Reportérka: Chci říct, že ze záběrů je vidět, že nemocnice je masivně poškozená, Světová zdravotnická organizace uvádí, že byla zničena pohotovost, laboratoř, rentgenové přístroje na pohotovosti, které jsou údajně jediné funkční na severu pásma Gazy, a lékárna. Nemocnice tak v tuto chvíli nemůže přijímat žádné pacienty. Potřebuje rozsáhlé opravy. Je tam asi 50 pacientů, kteří byli převezeni do jiných nemocnic, 40 kriticky nemocných pacientů, kteří nemohli být převezeni, a Světová zdravotnická organizace a další zdroje říkají, že tam bylo jedno dítě, které zemřelo v důsledku narušení jeho léčby, kterou mu odebrali, léčilo se s poraněním hlavy. Jak nám bylo řečeno, na tuto evakuaci bylo dáno pouze 20 minut, to nám řekl jeden z lékařů v nemocnici, a to je něco, co bylo silně kritizováno. Britský ministr zahraničí David Lammy prohlásil, že by se mělo přestat s těmito politováníhodnými útoky na nemocnice. Německo se vážně pozastavuje nad velmi krátkou výstražnou dobou, která byla poskytnuta, ale Izraelci tvrdí, že to byl přesný úder, že to bylo další místo, které prý Hamás používal jako velitelské a kontrolní centrum. Hamas to popírá.





Moderátor: A Yoland, Hamás dnes posílá delegaci do Káhiry. Dává nám to nějaký náznak toho, že by mohlo dojít k politickým krokům?





Reportérka: V poslední době to vypadalo, že snahy o nové příměří a dohodu o propuštění rukojmích se ocitly v naprosté slepé uličce. Ale teď Hamás vyslal do Egypta delegaci. Izrael samozřejmě říká, že čeká na odpověď na svůj poslední návrh zaslaný koncem minulého týdne. Tento týden se objevily zprávy z izraelských médií, které citují palestinské zdroje, že zprostředkovatelé nyní navrhují další fázi dohody, které bylo dosaženo v lednu, aby se pokusili obejít tuto patovou situaci. Ta by zahrnovala rozhovory o ukončení války, které požaduje Hamás. Izrael mírně snížil počet rukojmích. Navrhuje, že by měli být propuštěni v rámci prodloužení příměří, o němž Hamás prohlašoval, že je během něho připraven je uvolnit. Izrael dříve tvrdil, že jich bude muset být 11 nebo 12, nyní to snížil na 9 nebo 10. Zdá se, že je zde velký tlak ze strany Američanů, zejména před plánovanou návštěvou prezidenta Trumpa v zemích Arabského zálivu, která se uskuteční za několik měsíců.









* * *











Moderátorka: Útok na Gazu pokračuje. Izrael dnes ráno zintenzivnil letecké i pozemní útoky. Včera zničil část arabské nemocnice Al Ali, poslední plně funkční nemocnice ve městě Gaza. Provozuje ji anglikánská církev, ale Izraelské obranné síly uvedly, že se na nemocnici zaměřily, protože se v ní nacházelo velitelské a kontrolní středisko využívané Hamásem.









Reportérka: No, v neděli brzy ráno se izraelská armáda zaměřila na nemocnici, která je jedinou nemocnicí, která nyní funguje v severní Gaze a ve městě Gaza, tato nemocnice je soukromá nemocnice. Není to velká nemocnice, jako je nemocnice al Šifa nebo Al Aksa na jihu, a je to jediná nemocnice, která nyní funguje. Jsou tu všichni zranění a lidé, kteří přicházejí na ošetření. Přicházejí do této nemocnice, je obklopena křesťanskou čtvrtí , a byla prvním terčem útoku vlastně na začátku této války v říjnu 2023. A tohle je podruhé, co se stala terčem útoku.





Moderátorka: A jaký to mělo dopad? Co jste viděla, když jste tam včera přišla?





Reportérka: No, obrovskou destrukci v těch odděleních. Teď už je to mimo provoz. A vedení nemocnice už řeklo, lidé, kteří jsou ochotni přijít do této nemocnice, ať jdou do jiných nemocnic, protože je teď mimo provoz a potřebuje rychlou opravu.





Moderátorka: Chápu, že při přímém zásahu nedošlo k žádným obětem, ale zemřelo tam dítě, kterému se nedostalo lékařského ošetření.





Reportérka: Přesně tak. To dítě převáželi na jiné oddělení. Přišlo o život a byla hlášena dvě zranění, a to lehká. Nejedná se o žádná velká zranění.





Moderátorka: Je to v křesťanské čtvrti. Samotnou nemocnici, pokud vím, provozuje anglikánská církev. Ale izraelské obranné síly tvrdí, že se v ní nacházelo velitelské a kontrolní středisko, které využíval Hamás.





Reportérka: No, to je vždycky robotická odpověď izraelské armády. Říkají, že všechny nemocnice ve městě Gaza nebo v pásmu Gazy řídí Hamás a mají tam nějaké své operativce. To není pravda. To je výmluva izraelské armády. Neviděli jsme nikoho z těch lidí uvnitř nemocnice, vedle této nemocnice je kostel a ten byl částečně zničen, vyloženě v těchto dnech, kdy se konají obřady pro křesťany a Velikonoce a svátky.





Moderátorka: Říkáte, že všem bylo řečeno, aby šli do jiných nemocnic, takže tam fungují jiná zdravotnická zařízení? Jen nejsou plně funkční?





Reportérka: No, ministerstvo zdravotnictví řízené Hamásem lidem řeklo, aby šli do nemocnice al Šifa. Je tam nějaké oddělení, jedno oddělení. Bylo opraveno po vojenské operaci. Tato nemocnice nefunguje funkčně, jen nějaké pohotovostní oddělení.





Moderátorka: Můžete nám říct, jak to teď v Gaze vypadá, vzhledem k tomu, že už je to tak dlouho, co se na území nedostaly žádné potraviny ani pomoc?





Reportérka: Trpíme nedostatkem potravin. Nejsou kuřata, není maso, nejsou vejce, nic a lidi tam pořád jsou a charitativní potraviny se rozdávají na ulicích, já je sháním. Nemůžu si dovolit ceny jiných produktů nebo jiného zboží na trhu, dokonce i zelenina, je velmi drahá a máme omezený přístup k zelenině. Není to všechno poskytováno tady na místním trhu. Takže situace s jídlem je naprosto hrozná, kojenci a děti. Dochází nám základní potraviny a je jasné, že naše těla hubnou, protože jíme každý den stejné jídlo.









Reportérka: Ano, přesně tak. Trpím stejně jako dva miliony lidí.





Moderátorka: Máte přístup k vodě?





Reportérka: Většinu dní ho nemáme. Běháme jen za náklaďáky, které nám poskytují charitativní organizace, a to není jako dobrá pitná voda. Trpíme, protože to není čistá voda. Dokonce i voda, kterou používáme na mytí nebo na sprchování, je velmi slaná. Je to peklo. Je to nezdravé pro naše děti.









Je to šest týdnů, co Izrael uzavřel hraniční přechody do Gazy a zastavil přísun veškerých potravin, léků a oblečení. Mluvila jsem s místním novinářkou Gadou Al Kurdovou, která se včera po leteckém útoku vydal do té nemocnice.Vedoucí Červeného kříže to popsal jako peklo na zemi. Je to tak?ožádali jsme IDF o reakci na úder na nemocnici Al Ali a oni řekli, že byla přijata opatření ke zmírnění škod na civilistech. Říkají, že vydali předběžné varování, použili přesnou munici a letecký dohled. A uvedli, že Hamás porušuje mezinárodní právo tím, že používá civilisty jako lidské štíty.