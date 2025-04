Třeba vojáci a policisté a hasiči budou mít na jídlo

13. 4. 2025 / Boris Cvek

Tak pan Witkoff bezprostředně po své návštěvě u Putina, jemuž vyjádřil téměř zbožnou úctu, dostal velikonoční dárek: brutální vraždění civilistů raketovým útokem Putinova režimu na ukrajinské město Sumy. Samý mír, kam se člověk jen podívá. Trump je úžasný, skvělý, kosmicky úspěšný diplomat. V tomto kontextu proběhly Otázky V. Moravce, kde byli hosty ministr Rakušan (STAN), exministr Bartoš (piráti) a senátorka / hejtmanka Mračková Vildumetzová.

Většinu první hodiny pořadu se diskutovalo téma zvyšování platů vojáků, policistů, hasičů atd. Náčelník generálního štábu veřejnost varoval, že vojáci nemají ze svých platů na to, aby zaplatili životní náklady. Inflace! Problém pro naše politiky ale je to, že vojákům mají růst platy až moc, takže ti ostatní budou mít ve srovnání s nimi málo. Nejsou peníze. Ale to není problém, který by byl v debatě jen naznačen. My to vyhrajeme i bez peněz přece.





Ministr Rakušan nás ujistil, že vláda dosáhla, navzdory vnějšímu zdání, kdy z jednání vlády odešel naštvaný ministr Válek (TOP9), velkého úspěchu, protože všechny tyto platy se budou řešit zároveň v jednom balíku. Pan ministr nás také ujistil, že udělal první analýzu platů policistů a hasičů od roku 1993. A máme ještě jeden důvod k dobré náladě: minulý rok už od policie odešlo jen tolik lidí, kolik jich přišlo.





Exministr Bartoš pokládal, pokud mu bylo vůbec rozumět, obecnější otázky. Proč z jednání vlády odešel právě ministr zdravotnictví Válek? Nevíme. Bartoš si kromě toho stěžoval si na ministra financí Stanjuru (ODS), který prý vychází z toho, že čím méně státních zaměstnanců a čím méně peněz pro ně, tím lépe.





Škoda, že z tohoto zásadního tématu neudělali piráti zásadní téma už před několika lety tím, že by z tohoto důvodu sami odešli z vlády a postavili svou politiku mimo jiné právě na tomhle tématu. Takhle už vlastně oni sami ani to téma nikoho nezajímají. Ostatně jsme v situaci, kdy můžeme být rádi, že platy vojáků a těch ostatních – policistů, hasičů – se budou řešit jako jeden balík. To je přece skvělé, ne? To Putina určitě odradí. Ministr Rakušan navíc odmítl říci, odkdy ty platy budou navýšeny. Na samém konci volebního mandátu této vlády. Možná, třeba, určitě.





Zmíním se ještě krátce o závěrečných asi dvaceti minutách první hodiny nedělního pořadu v České televizi. Ostatně nestálo to za nic, ani hádka zmíněných hostů v druhé hodině o migračním paktu. Zaujalo mě video s Andrejem Babišem, kde označil Trumpovu celní politiku za nesmysl. Bartoš tvrdil, že Babišovi ukázaly průzkumy, že většina jeho voličů nemá z Trumpovy celní politiky radost. Myslím, že i ve studiu byla na tomhle shoda. Rakušan dokonce apeloval na to, že není dobré volit nevyzpytatelné politiky jako Trump, čímž myslel Babiše a spol. Kéž by to pomohlo. Trump v USA ale vyhrál zejména kvůli inflaci.

