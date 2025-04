Odpusťme si zdvořilé eufemismy. Americká republika - tolik opěvovaný výtvor osvícenského racionalismu a napudrovaných paruk - byla vždy náchylná k těm nejnižším pudům svého lidu: náboženskému fanatismu, antiintelektualismu a podezření vůči čemukoli, co připomíná vládu rozumu. Do této půdy, řádně zúrodněné reality show a ekonomickou frustrací, vzešel oranžový mesiáš - Trump.



Nazvat Trumpa Antikristem neznamená tvrdit, že je nadpřirozený - právě naopak. Je až bolestně lidský. Ale jako symbol - jako ztělesnění každé úzkosti, iluze a hysterie upadajícího impéria - je božsky přesný. V evangeliu závislých na sledovanosti, Twitteru a kognitivní disonanci koná zázraky ne s chlebem a rybami, ale se spiknutími a ukřivděností.



Antikrist, jak tradice praví, je imitátor - falešný mesiáš. A jak přesvědčivě to Trump ztělesňuje! Papouškuje fráze o svobodě, zatímco žaluje novináře; chválí ústavu, zatímco drtí její dodatky; objímá vlajku jako by ji chtěl udusit. Vše s teatrálností šoumena a intelektem provozovatele kolotoče. Nero hrál na lyru - Trump tweetuje.



Zatímco tradiční Antikristé přicházeli s rohy, Trump přichází se značkou. Antikrist™. Není jen Bestií - je developerským projektem. A jako každý dobrý podvodník - Ježíšův dvojník, chcete-li - nabízí spasení výměnou za loajalitu: ideálně v podobě hlasů, peněz nebo televizního přenosu. Jeho vzestup nebyl podmíněn ideologií, ale uměním dohody, impériem z třpytivého zlata a konkursních podání - což není diskvalifikace, nýbrž potvrzení. Konec světa by přece měl být outsourcován zkrachovalému kasinovému magnátovi.



Nejděsivější - a zároveň nejméně překvapující pro ty z nás, kdo nejsme omámeni opiem americké výjimečnosti - není Trump sám, nýbrž lid, který v něm nevidí zrcadlo, ale spasitele. Je to muž, který, jako správný Antikrist, nelže svým stoupencům - jen jim říká přesně to, co chtějí slyšet, bez ohledu na pravdu. Nešálí - jen potvrzuje jejich nejtemnější naděje: že pravda je pružná, moc je posvátná a krutost je osvícením.



Jeho návrat v roce 2025 je vzkříšení ne těla, ale hněvu. Počtvrté unikl kříži odpovědnosti, aby se vrátil jako mučednický demagog. A jako každý Antikrist, i on přichází nikoliv léčit, ale pomstít se. „Odplata“ je jeho evangelium; rozebrání „hlubokého státu“ jeho Velké poslání. Není to Pilát Pontský, kdo si tentokrát myje ruce - ale celý republikánský Kongres.



Trump, stejně jako každý Antikrist, nenávidí instituce - ne proto, že by byly špatné, ale protože omezují. Soudy, média, univerzity - všechno musí ustoupit „vyvolenému“, nebo být uvrženo do temnot „fake news“. Jeho Amerika není zemí zákonů, ale sloganu, kde je loajalita jedinou morálkou a ublíženost jediným programem.



Nostradamus, ten starý astrolog apokalypsy, ho možná předpověděl - ale taktéž Sinclair Lewis, HL Mencken či MarkTwain. Znamení tu byla stále - blikající v neonových barvách a křičící na Fox News. Trump není Antikristem více než Nero Satanem - je symptomem, ne příčinou. Horečkou, ne nemocí. Impérium už dávno hořelo.



Nakonec není Antikrist jedním mužem, ale kulturou, která kapitulovala před vlastními nejhoršími instinkty. A v tom smyslu je Trump jen obraz voličů v zrcadle - pokřivený, nafouklý, dutý. Není to Bestie z propasti, ale televizní celebrita z Queensu, ozbrojená chytrým telefonem a nenasytnou touhou po pozornosti.

Nostradamus ve čtyřverší (Centurie 10, čtyřverší 49) varoval před vůdcem z „země, kde slunce končí svou cestu“ - obraz často vykládaný jako odkaz na Západ, na Ameriku. Trumpův návrat k unilateralismu, včetně rozkladu NATO skrze pozastavení finanční podpory a nátlaku na evropské členy, odpovídá vizím o „vládci, který zpřetrhá svazky s bratry z daleka“ (Centurie 2, čtyřverší 6). Založení nového obchodního bloku Amerického ekonomického štítu, vylučujícího Čínu a EU, rezonuje s verši o „zlatých jazycích, jež rozdělí svět“ (Centurie 3, čtyřverší 81).Imigrační politika nové Trumpovy administrativy, zejména spuštění plně automatizované hranice s Mexikem - s drony, AI rozpoznáváním a posílenou jednotkou Patriot Guard - připomíná Nostradamovu vizi „železných stěn a pastí pro cizince“ (Centurie 4, čtyřverší 33). Zavedení nového „rodičovského testu loajality“ pro získání občanství dětí imigrantů, zpochybňující čtrnáctý dodatek ústavy, ztělesňuje „porušené svazky krví psané“ (Centurie 1, čtyřverší 50).Trumpův nový zelený plán - paradoxně nazvaný Energetická suverenita 2.0 - ruší daňové výhody pro obnovitelné zdroje a masivně podporuje frakování v chráněných oblastech. Nostradamus píše o „králích, kteří plamen vedou z útrob země, zatímco nebe pláče“ (Centurie 2, čtyřverší 46), což se nyní čte jako varování před ekologickým cynismem. Zrušení emisních standardů na metan, ospravedlněné „ochranou pracovních míst“, zrcadlí obraz „světa, jenž dusí se vlastním dechem“ (Centurie 6, čtyřverší 18).Prezidentské dekrety zakazující vyučování genderových teorií na federálně financovaných školách, spolu se zavedením „nacionalistického kodexu vzdělávání“, vykreslují obraz „vládce, jenž vytesává pravdu do kamene a zatemňuje zrcadla duše“ (Centurie 4, čtyřverší 28). Nové právní definice pohlaví a přímý zásah do autonomních rozhodnutí zdravotních institucí potvrzují Nostradamovy „zákony bez slitování, psané bez porozumění“ (Centurie 3, čtyřverší 81).Trumpův mediální styl se vrátil s novou silou. Nostradamus varoval před „velkým showmanem, jenž oslní davy, zatímco ticho krade svobodu“ (Centurie 1, čtyřverší 60). Nové výnosy cílící na „nepřátelská média“ a zřízení Úřadu pro národní harmonii, kritizovaného jako cenzurní orgán, odpovídají obrazům o „umlčování píšících, kteří se odváží mluvit pravdu“ (Centurie 2, čtyřverší 45).Trumpova politika v zahraničí se soustředila na expanzi vlivu USA pomocí bilaterálních dohod, které oslabují OSN a EU. Jeho osobní schůzky s autoritářskými vůdci, deklarované jako „realistický mír“, připomínají Nostradamovu „korunu krále králů, utkanou ze stínů a lží“ (Centurie 1, čtyřverší 50). Zvláště sporná je nová „Zóna bezpečí“ na Blízkém východě, pod americkým dohledem, která kritiky považují za militarizaci míru - „falešný mír, který plodí válku“ (Centurie 9, čtyřverší 18).V roce 2025 je digitální sféra pod přímým vlivem Bílého domu - AI asistenti běžných občanů (jako LibertyBot) dostávají aktualizace vládní politiky a upravených „ověřených faktů“. Nostradamus psal o „vládci, jenž mluví mnoha jazyky a každý z nich je plamen“ (Centurie 3, čtyřverší 81). Kritici nazývají tuto éru „druhou post-pravdou“ - informací přizpůsobenou identitě, ne realitě.Nostradamus popisuje postavu, která „třikrát padne, třikrát povstane“ (Centurie 2, čtyřverší 62) - symbol odolnosti a návratu. Trumpovo znovuzvolení navzdory dřívějším skandálům, dvěma impeachmentům a desítkám žalob tuto symboliku dokonale naplňuje. Jeho nový slogan „Zpátky pro odplatu“ koresponduje s proroctvím o „muži, který se vrací, aby dokončil započaté“ (Centurie 3, čtyřverší 94). Obavy z autoritářských reforem, které podlamují brzdné mechanismy moci, naplňují proroctví o „druhé vládě strašnější než první“ (Centurie 10, čtyřverší 100).Nostradamus nemluví o konkrétním jméně, ale o vzorci. Jeho verše jsou podobenstvím, ne kalendářem. Trumpova druhá vláda - svárlivá, centralizující, opírající se o kult osobnosti a marketing moci - odráží archetyp vůdce, před nímž věštec varoval: ne protože je to „Antikrist“, ale protože hraje jeho roli. V zrcadle Nostradama není Antikrist konkrétní osoba - je to stín systému, který oslabí obranyschopnost pravdy, svobody a spravedlnosti.