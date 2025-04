Má Trump vůči Rusku červené čáry? Tato otázka odborníky zarazila

14. 4. 2025

Byl "naštvaný", "nešťastný" a "velmi naštvaný", ale americký prezident Donald Trump zatím nepodnikl žádné konkrétní kroky, které by donutily ruského prezidenta Vladimira Putina souhlasit s úplným příměřím, píší Chris York a Andrea Januta. Byl "naštvaný", "nešťastný" a "velmi naštvaný", ale americký prezident Donald Trump zatím nepodnikl žádné konkrétní kroky, které by donutily ruského prezidenta Vladimira Putina souhlasit s úplným příměřím,

Trump má několik forem pák, které by mohl použít proti Kremlu – zvýšení vojenské pomoci Ukrajině, posílení vymáhání stávajících sankcí nebo uvalení dalších cel na země, které nakupují ruskou ropu.

Trump zatím nic z toho nepoužil a kromě několika rozzlobených prohlášení nechává Putina vést válku v nezmenšené míře.

Trump nastoupil do úřadu se slibem, že rychle ukončí válku na Ukrajině, což jsou plány, k nimž se Kyjev chtěl připojit.

Ukrajina 11. března souhlasila s úplným třicedenním příměřím navrženým USA a uvedla, že je připravena učinit takový krok, pokud s podmínkami bude souhlasit i Rusko.

K dnešnímu dni, a téměř o měsíc později, Rusko plán odmítá.

Místo toho Moskva souhlasila s částečným energetickým příměřím v Černém moři a v souvislosti s údery na energetickou infrastrukturu – dvě dějiště války, ve které Ukrajina buší do Ruska.

Mezitím ruské raketové útoky a útoky dronů proti Ukrajině pokračují ničivým způsobem – jeden útok v Kryvém Rihu 4. dubna zabil 20 lidí, včetně devíti dětí.

"Nejsem nadšený z toho, co se děje s bombardováním, protože právě teď bombardují jako šílení," řekl Trump 7. dubna v Bílém domě.

"Bombardují - nevím, co se tam děje."

Zeptali jsme se tří expertů, zda má Trump skutečně červenou čáru vůči Rusku a co si myslí, že by bylo potřeba, aby konečně podnikl kroky proti Kremlu.

Ivo Daalder

Politolog a bývalý stálý zástupce při NATO

Nejsem si jistý, zda má prezident Trump červenou čáru, pokud jde o ruské akce.

Kromě toho, že řekl, že by byl "naštvaný", kdyby Putin odmítl ukončit válku, on a jeho administrativa zaujali postoje, které jasně upřednostňují Rusko a neupřednostňují Ukrajinu, včetně obviňování Kyjeva z rozpoutání války, připuštění ruského narativu o Krymu a čtyřech oblastech, které chce Moskva anektovat, s vyloučením možnosti vstupu Ukrajiny do NATO. Dočasně zastavili vojenskou a zpravodajskou pomoc a snažili se získat zpět minulé výdaje a mnoho dalšího účinným uchvácením ukrajinského nerostného a přírodního bohatství.

Spíše než aby Trump nakreslil jasnou červenou čáru, je pravděpodobnější, že se konfliktem unaví a přesune se k jiným záležitostem, i když válka pokračuje.

Mariana Budjeryn

Senior research associate projektuManaging the Atom (MTA) na Harvard Kennedy School

Nemám dobrou odpověď na vaši otázku ohledně Bílého domu a červených linií – zdá se, že nepředvídatelnost je název hry se současnou administrativou.

Původní ambicí Trumpovy administrativy bylo vynutit příměří a/nebo rychle vyjednat urovnání konce války. Ukazuje se, že je to těžší, než se očekávalo, protože Rusko zjevně nemá v úmyslu vzdát se svých maximalistických cílů.

To, co se zde děje, není přesně překročení Trumpových červených linií, ale spíše narušení Trumpových plánů na rychlé ukončení války. Jak zareaguje, se teprve uvidí.

Může zdvojnásobit své úsilí a zcela obětovat Ukrajinu, může se obrátit proti Rusku stejně náhle, jako obrátil americkou politiku vůči Rusku, nebo může přesměrovat svou pozornost jinam (obchodní války, Grónsko, Kanada atd.) a nechat válku pokračovat bez americké pomoci Ukrajině.

Všechny tyto možnosti jsou proveditelné.

Jenny Mathers

Politická expertka na Rusko a přednášející na britské Aberystwyth University

Ptal jste se, co by mohlo být pro Trumpa červenou čárou, pokud jde o Putinovo chování.

Nemyslím si, že najdete tuto červenou čáru – pokud vůbec existuje – v pokračující brutalitě vůči Ukrajině, včetně porušování podmínek příměří, útoků na civilní cíle a zabíjení dětí.

Tyto věci se u Trumpa prostě neregistrují jako Putinovy zločiny, protože se zdá, že obviňuje Ukrajinu z toho, že se Putinovi nepoddala a nedala mu, co chce.

Něco jiného by však bylo, kdyby Putin udělal něco, co by z Trumpa udělalo hlupáka, nějakým způsobem by ho veřejně ponížilo, nebo by snad udělalo z USA hlupáky.

V opačném případě Trump pravděpodobně přijme jakýkoli druh Putinova chování bez odvety.

Všimli jste si, jak rychle Trump odvolal svůj komentář o tom, že je naštvaný na Putina, že není připraven na mírovou dohodu?

Trump si uvědomuje, že si s ním hrají a že Putin jen používá zdržovací taktiku, aby získal to, co chce, ale Trump na to evidentně pohlíží s jistým obdivem, jako jeden karetní hráč může obdivovat dovednosti druhého.

