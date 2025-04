Palestinský zdravotník napadený v Gaze je zadržován v Izraeli, konstatuje mezinárodní Červený kříž

14. 4. 2025

Palestinský Červený půlměsíc uvedl, že Assad al-Nsasrah byl „násilně unesen“, když vykonával humanitární činnost





Podle Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK) je palestinský zdravotník, který je od masakru zdravotníků a záchranářů izraelskými jednotkami v Gaze minulý měsíc pohřešován, zadržován v Izraeli.



Místo pobytu palestinského zdravotníka Assada al-Nsasraha nebylo známo již několik týdnů od incidentu z 23. března, kdy se pracovníci Palestinského červeného půlměsíce (PRCS) a palestinské civilní obrany dostali pod palbu, když jeli sanitkami zachraňovat zraněné kolegy v jižním městě Rafáh.

Při útoku izraelských vojáků bylo zabito patnáct palestinských zdravotníků a záchranářů, včetně nejméně jednoho zaměstnance OSN. OSN uvedla, že byli záměrně zastřeleni „jeden po druhém“ a těla spolu se záchrannými vozidly byla poté zahrabána buldozerem do písečné jámy, což se jeví jako pokus o zakrytí vražd. Svědci, kteří těla objevili, uvedli, že dělníci byli nalezeni ještě v uniformách a někteří měli svázané ruce.



Červený půlměsíc označil útok na své pracovníky za „závažné porušení mezinárodního práva“ a vyzval k mezinárodnímu vyšetřování.



Sedmačtyřicetiletý Nsasrah z Gazy, který pro Červený půlměsíc pracoval 16 let, byl mezi zdravotníky v sanitkách, které přepadení zastihlo, a od té doby ho nikdo neviděl. Další přeživší, 27letý dobrovolník Červeného půlměsíce Munther Abed, v rozhovoru uvedl, že viděl, jak izraelští policisté na místě zabíjení odvádějí Nsasraha živého a se zavázanýma očima.



V neděli MVČK uvedl, že „obdržel informaci, že zdravotník PČK Asad al-Nsasráh byl zadržen v izraelském vězení“. Mluvčí MVČK neuvedl žádné další podrobnosti o tom, kde je Nsasrah držen, a potvrdil, že Izrael mu neumožnil návštěvu.



„MVČK nemohl od 7. října 2023 navštívit žádného palestinského vězně zadržovaného v izraelských místech zadržování,“ uvedl mluvčí. „MVČK nadále vyzývá k přístupu do všech míst zadržování a veřejně i soukromě opakuje, že se všemi zadržovanými musí být vždy zacházeno lidsky a důstojně.“



Ve svém prohlášení MVČK vyzval mezinárodní společenství, aby požadovalo propuštění Nsasraha, otce šesti dětí, a uvedl, že byl „násilně unesen při plnění svých humanitárních povinností“.



Izraelská armáda se k tomu bezprostředně nevyjádřila.



Izraelské obranné síly (IDF) čelí rostoucímu tlaku kvůli nesrovnalostem ve své výpovědi o útoku. Původně tvrdily, že vojáci zahájili palbu na vozidla, která „podezřele postupovala“ bez světel nebo nouzových signálů.



IDF však musely couvnout poté, co záběry z mobilního telefonu, pořízené zdravotníkem, který byl mezi zabitými na místě, ukázaly, že sanitky - jasně označené logem Červeného půlměsíce - jely s blikajícími červenými nouzovými světly a světlomety na vozidlech.



Zdravotník Abed, který útok přežil, popsal, jak ho izraelské síly několik hodin zadržovaly poté, co se sanitky dostaly pod palbu. Uvedl, že byl zcela svlečen, znovu zbit a vyslýchán ohledně své minulosti, než byl nakonec propuštěn.



IDF uvedly, že nyní znovu prověřují „operativní informace“, aby pochopily, proč byla původní výpověď „mylná“, a že probíhá vyšetřování.





Dodaly, že předběžné vyšetřování ukázalo, že „vojáci zahájili palbu kvůli vnímané hrozbě po předchozím střetu v oblasti a že šest osob zabitých při incidentu bylo identifikováno jako teroristé Hamásu“. Žádná z osob zabitých při útoku však nebyla ozbrojena a dosud nebyl předložen žádný důkaz, že by některá ze zabitých osob byla bojovníkem Hamásu.





Zdroj v angličtině ZDE

