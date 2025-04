Jak ČT zamlčuje informace, pokračování tisící prvé...

Britský ministr zahraničí David Lammy: Izraelské útoky na zdravotnická zařízení absolutně zničily přístup ke zdravotní péči v Gaze.



Nemocnice Al-Ahli je od začátku konfliktu opakovaně terčem útoků.



Tyto zavrženíhodné útoky musí skončit. Trvalého míru dosáhneme diplomatickou cestou, nikoli dalším krveproléváním.

Israel’s attacks on medical facilities have comprehensively degraded access to healthcare in Gaza.



Al-Ahli Hospital has been attacked repeatedly since the conflict began.



These deplorable attacks must end. Diplomacy not more bloodshed is how we will achieve a lasting peace.