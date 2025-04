Izrael zabil v neděli v Gaze 30 lidí, Putin v městě Sumy na Ukrajině 34. Česká média informovala jen o Ukrajině

13. 4. 2025

Toto je prvních několik minut večerního zpravodajství britských Channel 4 News. Tři hlavní zprávy:



1. Ukrajina, Sumy

2. Trupmův chaos s cly

3. Izraelský útok na nemocnici





Proč to třetí téma v českých médiích chybí?





Israel airstrike destroys part of last fully functioning hospital in Gaza Cityhttps://t.co/6o0Udgww8q — Channel 4 News (@Channel4News) April 13, 2025



Moderátor, Channel 4 News, neděle 13. dubna 2025: Putinova reakce na Trumpovy mírové plány? Nejméně 34 mrtvých a desítky zraněných si vyžádala ruská balistická raketa vypálená do centra ukrajinského města.





"Byli to obyčejní lidé, víte? Byli to jen lidé, kteří šli na Květnou neděli do kostela. Myslím, že to je prostě terorismus 101."





Ukrajinský prezident řekl, že tohle může udělat jen špinavá verbež. Dodal, že je zřejmé, že Rusko chce jen válku. Ať už má Amerika jakékoli mírové plány. Desítky mrtvých a zraněných si vyžádaly dvě ruské balistické rakety, které zasáhly lidi shromážděné na Květnou neděli ve městě Sumy na severu země poblíž ruských hranic.





Dnes večer se také Trumpův obrat v otázce cel z pátečního pozdního večera hroutí do chaosu. Americký ministr obchodu dnes oznámil, že chytré telefony, počítače a další elektronické zboží nyní mohou čelit některým clům. Ještě včera přitom Trump tvrdil, že nebudou.





Poslední plně funkční nemocnice v Gaze je rozmetána izraelským útokem. Zoufale nemocní pacienti mají 20 minut na evakuaci, Jedna dívka v důsledku toho umírá. Jinde v Gaze bylo zabito třicet lidí.





Podrobnosti později.



