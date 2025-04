V neděli ráno Izrael vybombardoval nemocnici v Gaze. Válečný zločin. Toto česká vláda podporuje

13. 4. 2025

čas čtení 5 minut



Zasažena byla nemocnice Al-Ahli, uvedla agentura civilní obrany Gazy v souvislosti s rozšiřující se izraelskou ofenzívou, která odřízla přístup do města Rafáh Israeli air strike hits Gaza hospital



Palestinská agentura pro civilní obranu uvedla, že izraelské letectvo vypálilo rakety na nemocnici al-Ahli, známou také jako baptistická nebo arabská nemocnice Ahli. Je to jediná nemocnice, která ve městě Gaza po zničení zdravotnických zařízení v severní oblasti pásma stále funguje. Izraelský nálet zničil v neděli brzy ráno část nemocnice ve městě Gaza, zatímco Izrael pokračoval ve vojenské ofenzivě na válkou zmítaném palestinském území a odřízl přístup do města Rafáh na jihu Gazy.





Nebyly hlášeny žádné oběti útoku. Agentura uvedla, že bombardování „vedlo ke zničení budovy chirurgie a stanice na výrobu kyslíku pro jednotky intenzivní péče“.



Izraelské obranné síly (IDF) ve svém prohlášení, v němž úder potvrdily, uvedly, že nemocnice byla prý velitelským a kontrolním střediskem využívaným palestinskou militantní skupinou Hamás, která ovládá Gazu.



„Areál byl využíván teroristy Hamásu k plánování a provádění teroristických útoků proti izraelským civilistům a jednotkám IDF,“ uvedla armáda ve svém prohlášení.



Podle prohlášení palestinské agentury civilní obrany dostali lékaři a pacienti před úderem pouze několikaminutové varování, aby budovu opustili. Na videozáznamu, který koluje po internetu, je patrné, jak lidé utíkají z budovy, kterou zachvátil kouř a plameny. IDF uvedly, že podnikly kroky ke „zmírnění škod způsobených civilistům“ a vydaly „předběžná varování“.



Ministerstvo zdravotnictví v Gaze označilo útok za „strašlivý zločin“ a uvedlo, že Izrael záměrně ničí systém zdravotní péče v Gaze.



Nemocnice, chráněné mezinárodním humanitárním právem, byly od začátku války mezi Izraelem a Hamásem 7. října 2023 opakovaně bombardovány izraelskými údery v pásmu Gazy. Izraelská armáda obvinila Hamás, že do nemocnic a civilních budov zasazuje vojenské operace, což skupina popřela.



V sobotu Izrael uvedl, že dokončil obsazení nové „bezpečnostní zóny“, která odřízla jižní město Rafáh od zbytku Gazy, což je součástí širší izraelské operace s cílem vytvořit a rozšířit bezpečnostní nárazníkové pásmo napříč nejjižnější částí Gazy, kam mají Palestinci zakázán vstup.



Ministr obrany Israel Katz oznámil, že izraelská armáda obsadila koridor mezi Rafáhem a Khán Júnisem, který označil jako „osu Morag“, čímž Izrael získal faktickou kontrolu nad Rafáhem. V noci na sobotu byly rovněž vydány příkazy k evakuaci několika čtvrtí v Chán Júnisu.



Předválečný počet obyvatel Rafáhu činil přibližně 275 000. Na začátku letošního roku se počet obyvatel rozšířil na odhadovaných 1,4 milionu, protože Palestinci byli v důsledku izraelských bezpečnostních operací vysídleni ze severní a centrální části Gazy.



Od březnového přerušení příměří s Hamásem však Izrael razantně obnovil svou ofenzívu a vyhrožoval, že obsadí rozsáhlé části Gazy, aby vyvinul tlak na Hamás, aby propustil zbývající rukojmí a přijal nové podmínky příměří.



Minulý týden vydal Izrael příkaz k rozsáhlé evakuaci většiny Rafahu, čímž opět vysídlil velké části dvoumilionové populace Gazy na zmenšující se území, kde většina lidí žije v nuzných stanech nebo v troskách svých domovů. Obec Rafah ve svém prohlášení označila kroky Izraele za „hrubé porušení mezinárodní legitimity“.



Vytvoření izraelské kontroly nad důležitými koridory na jihu a severu Gazy, stejně jako rozšiřující se bezpečnostní nárazníkové pásmo, znamená, že Izrael nyní kontroluje více než 50 % pásma.





Katz vyhrožoval, že bude pokračovat v „energickém“ rozšiřování operací na veškerém území Gazy. „Činnost IDF se brzy silně rozšíří na další místa na většině území Gazy a vy budete muset evakuovat bojové zóny,“ řekl.





Katz ve svém prohlášení vyzval Palestince, aby se postavili na odpor, odstranili Hamás a propustili zbývající rukojmí: „To je jediný způsob, jak zastavit válku.“ Hamás na to bezprostředně nereagoval.

Od útoku vedeného Hamásem 7. října 2023 na jižní Izrael, při kterém zahynulo asi 1 200 lidí, zabila izraelská odvetná vojenská kampaň v Gaze podle ministerstva zdravotnictví tohoto území více než 50 000 lidí, většinou civilistů.





Zdroj v angličtině ZDE

Katz uvedl, že Palestinci, kteří mají zájem „dobrovolně“ se přestěhovat do jiných zemí, budou moci v rámci návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Palestinci tento návrh odmítli a vyjádřili odhodlání zůstat ve své vlasti. Organizace Human Rights Watch a další skupiny konstatují, že tento plán by se rovnal „etnickým čistkám“.Izraelská vláda Benjamina Netanjahua uvalila měsíc trvající blokádu potravin, pohonných hmot a humanitární pomoci, v důsledku čehož se lidé v Gaze potýkají s akutním nedostatkem potravin, vody a léků, protože zásoby se tenčí, což je podle skupin na ochranu práv taktika, která se rovná válečnému zločinu. Izrael tvrdí, že od přerušení příměří se do Gazy dostal dostatek zásob, což skupiny poskytující pomoc široce zpochybňují.