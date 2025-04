Izrael spolupracuje s Metou na cenzuře propalestinských příspěvků po celém světě

14. 4. 2025

Hlasovali jste pro to, aby Izrael rozhodoval o tom, co smíte a nesmíte vidět? ptá se Ricky Hale



Není to tak dávno, co Mark Zuckerberg oznámil, že Meta obrací list, že nyní má „mužskou energii“, a to znamená, že už nebude cenzurovat. Muži prý cenzuru nedělají, tu dělají jen ženy...



Každopádně se ukázalo, že nová Meta (která je pod kontrolou mužného Zuckerberga) je stejně cenzorská jako stará Meta (která byla také pod kontrolou mužného Zuckerberga). Jediný rozdíl je v tom, že Zuckerberg se teď podbízí spíš Trumpovi než Bidenovi (Trump je tak oddaný svobodě slova, že se zbavuje knih DEI, ale ponechává si výtisky Mein Kampfu).

Meta říká, že provozuje platformy pro svobodu projevu, ale dobří lidé z Drop Site News odhalili, že Zuckerberg nepoklonkuje jen Trumpovi, ale i Netanjahuovi. Získali údaje, podle nichž Meta vyhověla 94 % žádostí izraelské vlády o cenzuru (vlády mají přímé kanály, kterými mohou u Mety vyvolat kontrolu obsahu).



Nejprve ze všeho, proč společnost provozující sociální média přijímá žádosti o cenzuru od jakékoli vlády prostřednictvím zvláštních kanálů? A proč takové žádosti utajuje? Jistě bychom měli vědět, do jaké míry je náš projev kontrolován?



Z údajů vyplývá, že většina vlád si své žádosti o cenzuru nechává pro uživatele z vlastní země (což je dost špatné), ale Izrael se rozhodl cenzurovat celý svět, zejména Blízký východ.



Pokud jsme vystaveni celosvětové cenzuře ze strany genocidní entity, měli bychom být alespoň informováni, že se tak děje. Nevzpomínám si, že bych hlasoval pro izraelské politiky, aby kontrolovali informace, které vidím, vy snad ano? Měla by čínská vláda rozhodovat o tom, jaký obsah uvidíme a jaký ne? A co ruská vláda? Íránská vláda? Ach, už chápete, jak je cenzura nebezpečná? Dobře!



Jistě vás nepřekvapí, že Izrael vznesl mnohem více požadavků na cenzuru než kterákoli jiná země. Je to proto, že nejnebezpečnější zbraní, které sionisté čelí, je pravda. Drop Site News popisuje „největší cenzurní operaci v moderních dějinách“.



Meta rozšířila síť pro svou umělou inteligenci, aby automaticky odstraňovala propalestinské příspěvky. Jako člověk, který provozuje několik stránek/skupin na Facebooku, mohu potvrdit, že způsob, jakým jsou příspěvky odstraňovány během několika sekund, může být k vzteku.



Předvídatelně jsou hlavními oběťmi cenzury Meta arabské země, což znamená, že algoritmus není jen autoritářský, ale i rasistický. Znepokojující je, že umělá inteligence je vyškolena na základě předchozích rozhodnutí, která jsou často chybná nebo příliš tvrdá, což znamená, že rasistické vzorce jsou posilovány.



Interní přezkum ukázal, že společnost Meta často trestala uživatele, kteří neporušili její pokyny, ale naštvali Izrael. Dostáváte příliš mnoho lajků za upozorňování na válečné zločiny? Dostáváte za to tresty! Owenu Jonesovi byl právě svévolně pozastaven Instagram a hrozilo mu trvalé smazání, a i když bylo pozastavení zrušeno, zákaz pravděpodobně přišel v důsledku stížností sionistů.



Meta od 7. října odstranila více než 90 000 příspěvků během 30 sekund od podání žádosti Izraelem. Jinými slovy, do těchto rozhodnutí nebyla vložena žádná úvaha, žádosti byly prostě přijaty. Celkem bylo reagováno na neuvěřitelných 38,8 milionu příspěvků, což znamená, že byly buď odstraněny, potlačeny, nebo byl uživatel zakázán. Jako člověk, který na Facebooku dělal obrovská čísla, mohu potvrdit, že potlačování je skutečné.



Meta to v interní zprávě zdůvodnila tím, že se postavila proti terorismu, ale podobná obava se netýkala postavení proti genocidě. Je to proto, že Meta je plná bývalých izraelských vojenských a zpravodajských osobností. Její Iniciativu za integritu řídí bývalý izraelský vojenský úředník Guy Rosen, který pracoval v nechvalně známé Jednotce 8200 (místo, které špehuje Palestince a vydírá je například kvůli jejich sexualitě). Rosen je zakladatelem firmy Onavo, která se zabývá webovou analytikou a VPN. Pokud jste to nevěděli, mnoho firem VPN je řízeno sionisty a zdaleka vás neochrání, naopak vás učiní mnohem zranitelnějšími.



Šetření Grayzone odhalilo, že více než 100 zaměstnanců Mety jsou bývalí příslušníci IDF. Například vedoucí oddělení umělé inteligence společnosti Meta, Shira Andersonová, je bývalá vojákyně IDF, která pomáhá ne-izraelským židům vstoupit do IDF. Veřejně popírá, že by docházelo ke genocidě, a naříká, že Izrael nedokázal udělat se Západním břehem to, co udělal s Gazou.



Velkou obavu vzbuzuje skutečnost, že Meta předává údaje o uživatelích jednotce 8200, což by ohrozilo životy Palestinců. Teoreticky by jim to mohlo pomoci sestavit seznam zabíjených. Řekl bych, že pravděpodobně ano, vzhledem k tomu, že Jednotka 8200 v minulosti infiltrovala skupiny WhatsApp a označila každého jejich člena k zavraždění, pokud by se ukázalo, že jen jeden uživatel je členem Hamásu.



Mohli byste namítnout, že bychom všichni měli bojkotovat platformy Meta. Já bych tvrdil opak, že máme povinnost informovat co nejvíce uživatelů Meta o tom, co jejich platformy dělají, a požadovat změnu, transparentnost a odpovědnost. Pokud od těchto platforem utečeme, sionisté vyhrají a budou moci bez problémů provozovat své propagandistické zbraně.



Byl jsem kritizován za to, že z toho či onoho důvodu používám téměř všechny platformy sociálních médií. Stále používáte Twitter? Je tam Elon. Pořád používáš Metu? Ovládají ji sionisté. Jsi na Substacku? Jsou na něm nacisté (nejsou).



Možná to uniklo vaší pozornosti, ale jsme v informační válce. Říct, že nebudete mluvit na náměstí, protože se vám nelíbí řečník, nebo že nenavštívíte jiné, protože by vás mohla vláda sledovat přes kamerový systém, a tak místo toho promluvíte k vybrané skupině lidí v malém zázemí, je akt kapitulace.



To poslední, co establishment chce, jsou artikulované hlasy kritizující imperialismus nebo upozorňující na hrůzy sionismu či nespravedlnost našeho neoliberálního ekonomického modelu. Chtějí, abyste mlčeli. Proč byste jim dávali to, co chtějí? Používání platforem sociálních médií, kde vaše přítomnost není žádoucí, je aktem vzdoru.



Někteří z nás se zapojili do politiky ne proto, že je to hra, ale protože, jakkoli to může znít naivně, chceme bojovat. Chceme si vynutit změnu. Chceme zastavit holocaust naší doby. Chceme vytvořit svět vhodný k životu pro naše vnoučata. Možná se nám teď budete posmívat a říkat, že se nám to nikdy nepodaří, ale určitě bychom to měli zkusit.



