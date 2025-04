Nevyřčený příběh klíčové role britských vojenských velitelů na Ukrajině

14. 4. 2025

čas čtení 19 minut

Rozsah zapojení Spojeného království do jarní ofenzívy proti Rusku v roce 2023 zůstal z velké části skryt. Až dosud, píše Lara Brown. Rozsah zapojení Spojeného království do jarní ofenzívy proti Rusku v roce 2023 zůstal z velké části skryt. Až dosud,

Na začátku léta 2023, kdy ukrajinská armáda zahájila svou dlouho očekávanou "jarní ofenzívu", nebylo kódové označení pro jeden zásadní postup pojmenováno po slavné ukrajinské postavě nebo místě, ale po britském politikovi.

Osa "Wallace" odkazovala na Bena Wallace, tehdejšího ministra obrany, který hrál vedoucí roli při získávání zbraní pro Ukrajinu v prvních dnech války. Jeho podpora vedla k láskyplné přezdívce "muž, který zachránil Kyjev", podle jednoho ukrajinského vojenského zdroje.

Zatímco neochvějná podpora Británie svému východoevropskému spojenci nebyla žádným tajemstvím, rozsah jejího zapojení a vlivu – stahování na poslední chvíli do Kyjeva, pomoc při vytváření bojových plánů a shromažďování životně důležitých informací o Rusech – zůstal z velké části skryt. Až dosud.

Za zavřenými dveřmi Ukrajinci hovoří o britských vojenských velitelích jako o "mozcích" "protiputinovské" koalice, kterou tvoří Amerika, Velká Británie a desítky dalších podobně smýšlejících národů. Spojené království je známé tím, že má odvahu rozmístit vojáky uvnitř země, když by to nikdo jiný neudělal, a jeho role ve válce je hlubší, než si mnozí pozorovatelé mohou myslet.

Nejdůležitější je, jak mohou The Times odhalit, že když Američané poskytli Ukrajině "výkvět" svých zbraní a přesné údaje o zaměřování k jejich efektivnímu použití, byli to britští vojenští velitelé v rámci operace Scorpius, kteří drželi obtížný vztah Washingtonu a Kyjeva pohromadě.

V zákulisí

Jen něco málo přes rok po začátku války administrativa prezidenta Bidena stále představovala bezchybnou, jednotnou frontu se svými ukrajinskými spojenci. Napětí v zákulisí však rostlo již několik měsíců a začátkem léta 2023 dosáhlo bodu, kdy hrozilo, že se vymkne kontrole.

Ukrajina zahájila svou opožděnou ofenzívu – klíčový okamžik války, kdy Ukrajina, která překvapila svět tím, že v prvních dnech vytlačila Rusko od bran Kyjeva, viděla příležitost znovu získat půdu v oblasti Donbasu a změnit dynamiku drsného bojiště. Ale nedařilo se.

Právě v tomto okamžiku admirál Sir Tony Radakin, státem vzdělaný chlapec z Oldhamu, a jeho dva "hlavní poručíci", generálporučík Sir Roly Walker a generálporučík Sir Charlie Stickland, upevnili respekt Ukrajinců i Američanů.

Příběh tohoto klíčového okamžiku a role, kterou Británie sehrála, však začíná asi o půl roku dříve.

Prosinec 2022

23. prosince Radakin obdržel telefonát od svého amerického protějšku, generála Marka Milleyho, předsedy sboru náčelníků štábů. Byl to téměř rok po vypuknutí války a v té době se Radakin, okouzlující optimista, a Milley, energický a nebojácný, dobře znali.

Ukrajinci dali jasně najevo, že na nadcházejícím jaru 2023 chtějí přejít do ofenzívy proti Rusku, což bylo veřejností netrpělivě očekáváno jako "jarní ofenzíva". Jak Američané, tak Britové však měli pochybnosti, zda je Ukrajina připravena.

"Bylo zřejmé, že to udělají," řekl jeden sloužící britský vojenský důstojník obeznámený s diskusemi, které se v té době odehrávaly. Takže logika byla "pokud to chtějí udělat, tak to udělejme co nejsilnější".

Během prosincového hovoru Milley řekl Radakinovi, že Američané se rozhodli, že podpoří ofenzívu a vrhnou za ni celou svou váhu.

Leden 2023

V lednu, kdy se v německém Ramsteinu sešlo asi 50 zemí, aby diskutovaly o vojenských potřebách Ukrajiny, americký ministr obrany Lloyd Austin oznámil, že USA a další země NATO pošlou na Ukrajinu obrovský, rozsáhlý balík těžkých zbraní.

"Ukazuje to naše dlouhodobé odhodlání podporovat Ukrajinu proti nevyprovokované ruské agresi," řekl Austin na tiskové konferenci. Bylo to považováno za jasný signál, že ve válce s Ruskem se očekává eskalace.

Bílý dům poté oznámil, že USA pošlou na Ukrajinu 31 tanků M1 Abrams, aby pomohly zatlačit ruské síly a zvrátily tak jejich dlouhodobou nervozitu z poskytování útočných obrněných vozidel Kyjevu.

Británie by se stala první západní zemí, která Ukrajině poskytla střely s plochou dráhou letu dlouhého doletu Storm Shadow, aby zvýšila její šance na úspěch, řekl Wallace. Britští vojáci byli tajně vysláni, aby vybavili ukrajinská letadla střelami a naučili vojáky, jak je používat. Nebylo to poprvé, co by byly britské jednotky nasazeny na zemi: Do Kyjeva již bylo vysláno několik desítek pravidelných britských vojáků, aby instruovali nové a vracející se vojenské rekruty ohledně používání NLAW, protitankových střel z Británie, které byly dodány v únoru 2022, kdy invaze teprve začínala.

Ačkoli byly britské výcvikové jednotky na Ukrajině nasazeny od roku 2015, byly nuceny se v únoru 2022 stáhnout kvůli obavám, že by Rusko mohlo kdykoli zahájit útok.

Protiofenzíva

Nadcházející protiofenzíva měla být klíčovým okamžikem války. V koalici panoval pocit optimismu, že bitva bude poslední na Ukrajině a prezident Putin bude nucen uzavřít mír.

Květen

V týdnech před jejím začátkem se generál Sir Jim Hockenhull, šéf strategického velení a bývalý šéf obranné rozvědky, setkal s Kyrylem Budanovem, šéfem ukrajinské vojenské špionáže. Diskutovali o tom, jak by mohli spolupracovat na dosažení cílů odvetného boje – Hockenhull měl k dispozici vysoce citlivé vojenské prostředky.

Dvojice se poprvé setkala asi v roce 2019. Hockenhull, který byl v roce 1986 povolán do zpravodajského sboru a jako nižší důstojník strávil svá raná léta soustředěním se na Rusko, rozpoznal potřebu začít kultivovat vztahy s Ukrajinci roky předtím, než začala totální válka. Byl v Berlíně, když v roce 1989 padla zeď. Konflikt viděl již v létě 2021, kdy mu ostatní na ministerstvu obrany (MO) nevěřili.

"Viděl potřebu udělat vše, co bylo v našich silách, abychom je připravili na to, co přichází," řekl jeden vojenský zdroj a dodal, že Hockenhull byl s Wallacem nápomocen při zajišťování toho, aby Ukrajinci měli před invazí na místě NLAW.

Zatímco Walker a Stickland byli schopni pomoci s plánováním, Hockenhull, operující ve stínu, přinesl na stůl zpravodajské informace o Rusech. "Potřebovali dostatek informací, aby byli efektivní v tom, co dělají. Potřebovali výhodu proti početně silnějšímu protivníkovi," řekl zdroj.

Ale Ukrajinci měli problém. Existoval plán, že veškerá výbava z USA, Velké Británie a dalších zemí dorazí do konce března. Ale z konce března se stal konec dubna a pak konec května.

"Ukrajina stále čekala, až bude mít veškerou výstroj, stále jsme říkali, že musíte prostě jít, Rusko není silné. Musíte se jim postavit, máte dostatek vybavení," řekl britský vojenský zdroj.

V té době se zbraně, které dostali pro protiofenzívu, shodovaly s těmi, které byly k dispozici pro celou britskou armádu.

Jak čas plynul, Rusové se chopili příležitosti a zakopali se.

Červen

Když Ukrajinci na začátku června konečně podnikli svůj krok, objevil se další problém. Radakin a jeho američtí protějšky tvrdili, že Ukrajina by měla sledovat strategii "vyhladovět, natáhnout a udeřit". Hladová část odkazovala na útoky na logistické uzly ve snaze omezit ruské dodávky a napínací část odkazovala na sondy a finty na několika osách, z nichž jedna byla pojmenována "Wallace". "NLAW, tanky, Storm Shadow, to vše se stalo tak brzy, jak se to stalo, kvůli Wallaceovi," řekl jeden představitel.

Wallace byl zároveň pod nátlakem zevnitř ministerstva obrany a ministerstva zahraničí kvůli nervozitě, že poskytnutí stále těžších zbraní Ukrajině by mohlo eskalovat napětí s Ruskem. Kreml řinčel jadernou šavlí a v březnu prohlásil, že rozmístí taktické jaderné zbraně v Bělorusku – poprvé od rozpadu Sovětského svazu rozmístí jaderné zbraně mimo své hranice.

Pro "úderný" prvek strategie bylo zapotřebí jednoho hlavního úsilí. Ukrajinci by měli shromáždit síly a palebnou sílu v jednom styčném bodě s nejlepší šancí na průlom, radili britští a američtí vojenští velitelé.

Prezident Zelenskyj měl ale jiné představy. Byl přesvědčen generálem Oleksandrem Syrským, velitelem ukrajinských pozemních sil, aby se místo toho pokusil o strategii rozsévání zkázy na severu a co nejtvrdšího tlaku na jihovýchod. Místo toho, aby prorazili na jihu (a přerušili pozemní most mezi Ruskem a okupovaným Krymem), Ukrajinci rozdělili svou bojovou sílu. Úder nikdy úplně nepřišel.

Netrpělivý ohledně akce

To Američany frustrovalo, stejně jako skutečnost, že ukrajinské síly na zemi postupovaly pomaleji, než USA požadovaly.

"Američané byli netrpěliví. Dostali se do fáze, kdy měli své válečné hry a byl čas jít," řekl jeden bývalý vysoký zdroj z ministerstva obrany. Ukrajinci uvedli, že všichni, včetně Američanů a Britů, podcenili ruské překážky před sebou a fakta moderního bojiště. Cesta byla poseta ruskými nášlapnými minami a ti, kteří se je snažili odstranit, čelili další hrozbě výbuchu dronu nad jejich hlavami.

Velitel ukrajinských ozbrojených sil, generál Valerij Zalužnyj, šéf Syrského, který měl na zdi své kanceláře fotografii Radakina, se zoufale snažil zvládnout krizi morálky. Za tímto účelem, vysvětlil britským vojenským velitelům, vojáci, mnozí branci – spíše ve věku třiceti a čtyřiceti let než ve věku kolem dvaceti let – strávili na frontě pouze tři dny. Prvním byl den zabydlování. Druhý den měli postoupit o 200 až 300 metrů a třetí den se konsolidovat, připraveni předat postavení čerstvým jednotkám. Bylo to pomalé a únavné, mysleli si nejbližší spojenci Ukrajiny.

Američané se divili, "co se to sakra děje" a naléhali na Ukrajince, aby "šli mnohem tvrdším tempem". Je to pochopitelné.

Právě v tomto okamžiku se vztahy mezi Ukrajinci a Američany dostaly na úplné dno.

Miley a generál Christopher Cavoli, velitel americké armády v Evropě a Africe, byli ze Zalužného velmi frustrovaní. Zalužnyj byl zase frustrovaný tlakem z Ameriky.

Při přerušení dlouho plánované dovolené Radakin řekl Wallaceovi, s nímž úzce spolupracoval, že se musí dostat na Ukrajinu, aby dal obě strany dohromady. Začínalo to být "příliš rozhárané", řekl mu Radakin.

Plán byl takový, že si Radakin sedne se Zalužným, vyslechne Ukrajince a pokusí se vysvětlit svůj pohled Američanům prostřednictvím videohovoru z Kyjeva. Nastoupil do nočního vlaku ze sovětské éry z Polska do Kyjeva, aby si o tom osobně promluvil se Zalužným, který se později stal nejvyšším ukrajinským diplomatem v Británii a favoritem na nástupce Zelenského.

Byla to neobvyklá válka, v níž Amerika operovala se silným vedením, ale na dálku, a zároveň poskytovala mimořádnou podporu, která daleko převyšovala podporu jejích spojenců. Téměř od začátku byl Biden zpochybňován kvůli obavám, že Amerika se na Ukrajině angažuje více, než administrativa připouští, a že hrozí, že se stane proxy válkou, možná s jadernými důsledky. "[Tyto obavy] nejsou pravdivé," řekl prezident novinářům v dubnu 2022. "Ukazuje to zoufalství, které Rusko cítí kvůli svému ostudnému selhání." V únoru následujícího roku Austin na tiskové konferenci NATO prohlásil: "Nenecháme se zatáhnout do Putinovy války, kterou si vybral."

V nadcházejících měsících měli američtí šéfové začít s válečnými hrami jarní ofenzívy. Američané jezdili na Ukrajinu jen při vzácných příležitostech kvůli obavám, že by byli považováni za příliš zapojené do války, na rozdíl od britských vojenských velitelů, kteří dostali svobodu jet, kdykoli to bylo nutné. Někdy byly jejich návštěvy tak citlivé, že chodili v civilním oblečení.

Ofenzíva šarmu

Ve stejné době jako Radakinova tajná návštěva Walker, bývalý ředitel speciálních jednotek, které kdysi vyhodila do povětří bomba Talibanu, sám telefonoval svým americkým a ukrajinským přátelům.

V té době byl zástupcem náčelníka štábu obrany a měl na starosti vojenskou strategii a operace. Walker, který byl svými současníky považován za "velmi chytrého", byl mezi Ukrajinci velmi oblíbený. Jeden ukrajinský vojenský zdroj řekl, že byl "duchovním otcem" britských bojových nápadů a "inspirací" pro ty, se kterými se setkal. Jeden vysoký ukrajinský představitel označil bývalého gardistu za "generála v růžových kalhotách" poté, co se objevil na setkání v Kyjevě přesně v těchto šatech, k velkému pobavení Ukrajinců.

Walker byl "věřící", řekl bývalý vysoce postavený zdroj z ministerstva obrany. "Byl absolutně jedním z nejlepších. On, stejně jako Wallace, věřil, že můžeme zatlačit Rusko, věřil, že Ukrajina bude bojovat a vydrží déle než tři týdny (na začátku války). Radakin byl stejný."

Srpen

Britská diplomacie obě strany znovu sblížila a v polovině srpna se Radakin, Zalužnyj a Cavoli osobně setkali na polsko-ukrajinské hranici. Během pětihodinové diskuse probrali plány na protiofenzívu a osnovy na zimu, stejně jako na následující rok. Bylo to znamení, že Američané v dohledné době nikam neodcházejí.

S blížícími se Vánocemi, asi šest měsíců po letní protiofenzívě, kyjevské síly tváří v tvář zakopanému ruskému odporu dosáhly jen malého pokroku. Válka zuřila dál.

Postupem času Británie a Amerika uvolnily svá omezení ohledně toho, jak mohou být zbraně dlouhého doletu, jako je Storm Shadow, použity proti cílům uvnitř Ruska. Nervové centrum pro západní dodávky zbraní na Ukrajinu bylo přesunuto z oprášeného podkroví v budově z 2. světové války ve Stuttgartu v jižním Německu do americké vojenské posádky ve Wiesbadenu.

Zalužnyj, který je nyní vyslán do Londýna, řekl, že Wiesbaden se stal "naší tajnou zbraní" při koordinaci s partnery na operačním plánování a identifikaci zdrojů nezbytných pro frontovou linii.

Válečné hry mezi Brity a Američany pokračovaly a byly identifikovány potřeby dodávek, které byly sděleny do Londýna, Washingtonu a dalších evropských hlavních měst. Britští šéfové si kladli otázky, zda by plán útoku fungoval a zda by počty seděly pro určité ofenzívy.

Radakin se ujal širší role, než jakou tradičně zastává náčelník generálního štábu, a vedl britské úsilí na Ukrajině napříč vládou.

"Byl to on, kdo udržoval USA na své straně a udržoval Bidenovu administrativu v příklonu k Ukrajině," řekl kolega.

Práce pokračovala. V srpnu 2024 Ukrajinci vyslali vojáky přes jihozápadní ruskou hranici, do Kurské oblasti, aniž by o tom informovali Ameriku nebo jiné spojence. Podle ukrajinského vojenského zdroje po americkém úniku v dubnu 2023 před protiofenzívou panovaly obavy, že by se podrobnosti o plánovaném útoku mohly dostat do Moskvy. Na sociálních sítích byly odhaleny tajné dokumenty Pentagonu, které upozorňovaly na zoufalý nedostatek munice v ukrajinské armádě. Obě strany cítily, že úroveň důvěry klesla.

Jít hlouběji

Zpět na ministerstvu obrany, pod vedením Hockenhulla, byly vyslány týmy ze strategického velení, aby shromáždily poučení z Ukrajiny a informovaly o strategickém obranném přezkumu.

"Ukrajina zaplatila za svou obranu strašlivou cenu, ale také nám poskytla okno do moderního válčení," řekl vojenský zdroj.

Walker, který byl povýšen na náčelníka generálního štábu, si ponaučení, která se naučil během jara a léta 2023, odnesl do armády, kterou se snaží přeměnit ve smrtonosnější a agilnější sílu.

Máme tři roky na to, abychom se na válku připravili, říká šéf armády

Radakin, který by měl na podzim po čtyřech letech ve funkci odstoupit, se se Zelenským setkal asi desetkrát. Zelenskyj o něm vřele mluví jako o "admirálovi" a poznamenává, že není generálem, jako většina zahraničních šéfů, se kterými se setkává.

Jejich poslední setkání se uskutečnilo v prezidentské kanceláři v Kyjevě minulý pátek, kdy Radakin, generálporučík Nick Perry, jeho šéf společných operací, a jejich francouzské protějšky představili svůj plán na "uklidňující síly" na Ukrajině v případě mírové dohody.

Británie a Francie svolaly do Bruselu setkání "koalice ochotných" ministrů obrany, aby o těchto plánech diskutovaly s 50 zeměmi. John Healey, britský ministr obrany, uvedl: "Zatímco dnešní diskuse budou soukromé, naše plánování je skutečné a podstatné. Naše plány jsou dobře propracované."

Jak se závazek Británie bránit Ukrajinu prohlubuje, někteří se obávají, kde cesta končí. John Foreman, bývalý vojenský atašé v Moskvě a Kyjevě, je nervózní z rýsující se vyhlídky na časově neomezený vojenský závazek vůči Ukrajině s "nejistou misí", která by mohla trvat více než deset let, stejně jako z dopadu, který by to mohlo mít na NATO.

"Musíme mít v tomto jasno a nemůžeme se do toho nechat ukolébat emocemi. Je čas na skutečnou politickou jasnost," řekl Foreman. "Jaké je poslání? Pokud máme na zemi vojáky, kteří poskytují ujištění nebo odstrašení, co se stane, když se příměří rozpadne? Jaké je riziko pro naše vojáky a jejich pravidla boje? Pokud vojáci začnou umírat, co se stane dál? Existuje riziko, že se do konfliktu zapleteme, a nemyslím si, že toto riziko bylo skutečně objasněno britské veřejnosti."

"Je snadné se zapojit do války, je těžší se z ní dostat."

V pátek na setkání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny v Bruselu – více než dva roky od setkání v Ramsteinu, kde Austin přislíbil rozsáhlou podporu – se Healey a jeho německý protějšek Boris Pistorius ujali vedení. Americký ministr obrany Pete Hegseth raději "zavolá" z USA, než aby cestoval do Evropy, aby diskutoval o tom, jak dále vyzbrojit Ukrajinu. Jeden britský představitel z toho obvinil "problémy s diářem", ačkoli jeho fyzická nepřítomnost byla považována za další známku toho, že USA dělají krok zpět – zatímco Evropa se připravuje jít hlouběji.

Zdroj v angličtině: ZDE

0