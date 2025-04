Ruský raketový úder zabil v ukrajinském městě Sumy nejméně 31 lidí

13. 4. 2025

Volodymyr Zelenskyj říká, že desítky lidí byly zabity a zraněny na „obyčejné městské ulici“, když šly do kostela na Květnou neděli

Pozn. JČ: Proč Západ proboha neposkytne Zelenskému plně efektivní izraelský systém Iron Dome, který dokáže sestřelovat všechny rakety? Za tato úmrtí nese odpovědnost nejen Putin, ale i Západ





Nejméně 31 lidí bylo zabito a desítky zraněny při zásahu ruskou balistickou raketou v ukrajinském městě Sumy, když lidé šli na Květnou neděli do kostela.



Dvě rakety dopadly do přeplněného centra města. Jedna zasáhla trolejbus plný cestujících. Záběry z místa ukázaly těla ležící na ulici, hořící auta a záchranáře odnášející zkrvavené přeživší. Dva z mrtvých byly děti.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že jde o „desítky mrtvých a zraněných civilistů“. Obvinil Rusko z provedení záměrného „teroristického činu“ a prohlásil, že je nutná „tvrdá reakce“ ze strany USA, Evropy a ostatního světa.



„Nepřátelské rakety zasáhly obyčejnou městskou ulici, obyčejný život: domy, vzdělávací instituce, auta na ulici... A to v den, kdy lidé chodí do kostela: Květnou neděli, svátek vjezdu Páně do Jeruzaléma,“ napsal na sociální síti.



Zelenskyj dodal: „Takhle se může chovat jen darebák. Připravit o život obyčejné lidi. Rusko chce přesně takový teror a protahuje tuto válku. Bez nátlaku na agresora je mír nemožný.“



Úřady uvedly, že zraněno bylo 83 lidí, z toho 10 dětí.



Zvláštní vyslanec Donalda Trumpa Steve Witkoff a Vladimir Putin jednali v pátek v ruském Petrohradě. Ukrajina souhlasila s plánem Bílého domu na 30denní přestávku v bojích.



Od amerického návrhu před měsícem Rusko vystupňovalo bombardování ukrajinských měst. Začátkem tohoto měsíce zahynulo devět dětí a devět dospělých, když ruská raketa zasáhla dětské hřiště ve městě Kryvyj Rih.



Zelenskyj naléhá na spojence, aby poslali dalších 10 systémů protivzdušné obrany Patriot na ochranu ukrajinského nebe. Na brífinku s novináři minulý týden uvedl, že Trumpova administrativa nedávno poslala další systémy do Izraele, protože napětí s Íránem roste.



„Rozhovory nikdy nezastavily balistické rakety a letecké bomby. Potřebujeme takový postoj k Rusku, jaký si zaslouží terorista,“ řekl v neděli Zelenskyj. „Děkuji všem, kteří jsou s Ukrajinou a pomáhají nám chránit život.“



Sumy leží 25 km od hranic s Ruskem a jsou ukrajinským vojenským centrem. Střely dopadly do civilní čtvrti v centru města, kde se mnoho lidí s vrbovými ratolestmi na Květnou neděli chystalo do kostela.



Video z palubní kamery automobilu ukazuje oranžový záblesk při dopadu jedné z raket. Je vidět oblak šedého dýmu, jak ostatní vozidla couvají před nebezpečím a kolemjdoucí v panice utíkají.





Podle sumského prokurátora střely „zcela zničily“ městské centrum pro lidská práva a několik dalších budov.





