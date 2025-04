BBC: Jak Trump likviduje americké univerzity

14. 4. 2025

čas čtení 11 minut

Moderátor, The World This Weekend, BBC Radio 4, neděle 13. dubna 2025, 13 hodin:



Vítejte v pořadu The World This Weekend. U mikrofonu je Johnny Diamond. Nejúspěšnější světové univerzity se střetávají s hnutím, které hluboce nedůvěřuje jejich politice.

Trump: „Vysoké školy dostaly stovky miliard dolarů od tvrdě pracujících daňových poplatníků, a my vyženeme to jejich protiamerické šílenstvíílenství z našich institucí jednou provždy."

Moderátor: Donald Trump zadržel miliardy dolarů finančních prostředků a zbavil stovky zahraničních studentů víz, a probíhají deportace. Uslyšíme, jak zmrazení financování ohrožuje výzkum, který učinil Ameriku velkou.

„V některých případech jsou důsledky skutečně otázkou života a smrti. Kvůli zastavení provozu a poskytování služeb. A výzkumných studií na léčbu rakoviny, cukrovky, srdečních a plicních onemocnění.“

Pravice si však nic z toho nic nedělá Politika diverzity musí být rozdrcena.





„V Americe neexistuje žádná instituce, žádná, která by měla menší rozmanitost než univerzity. Univerzity jsou baštami levicového myšlení."





Trump: Vydáváme na vysoké školství více peněz než kterákoli jiná země, a přesto se z našich studentů stávají komunisté a teroristé a sympatizanti mnoha a mnoha různých rozměrů. To nemůžeme dopustit. Je načase nabídnout něco dramaticky jiného.“





Moderátor: Americké univerzity jsou uznávanými světovými špičkami, které vychovávají nositele Nobelových cen a dominují světovým žebříčkům a jsou zodpovědné za posouvání hranic lidského poznání. Co se tedy děje?





Zpravodajství: „Stovky milionů dolarů z federálních fondů jsou pozastaveny na několika univerzitách, včetně Northwesternu, granty a smlouvy v hodnotě 400 milionů dolarů pro Kolumbijskou univerzitu.“





Moderátor: Vedle pozastavení federálních fondů nebo hrozeb jejich pozastavením se objevily požadavky, aby univerzity zrušily politiku diverzity, potlačily údajný antisemitismus, přetvořily akademické katedry a administrativa se pustila do stíhání zahraničních studentů, kteří podle ní dělají problémy.





!OK. Dobře, pojďme, pojďme ne, dobře. OK. Nebrání se. Dává mi svůj telefon. OK."





Moderátor: Více než deset lidí bylo zatčeno. Stovkám z nich byla zrušena víza, mnozí z nich se v posledních letech tak či onak zapojili do protiizraelskýchm, propalestinských protestů. Kdysi se myslelo, že i jejich svoboda projevu je chráněna. Není tomu tak, prohlásil bez skrupulí ministr zahraničí Marco Rubio:





„Pokud přijdete do této země jako student, očekáváme, že budete chodit na přednášky, studovat a získáte titul. Pokud sem přijdete, abyste třeba demolovali knihovnu, převzali vládu nad kampusem a dělali různé šílené věci, zbavíme se těchto lidí. Takže když identifikujeme takové šílence, sebereme jim studentská víza, tisk si myslí, že studentská víza jsou nějakým druhem práva od narození, ne. Studentské vízum, to je, jako kdybych vás pozval k sobě domů. Když přijdete ke mně domů a položíte mi na gauč všechny možné věci. Vyhodím tě ze svého domu.“





Moderátor: Právě odnětí federálního financování výzkumu a doprovodné, často dosti vágní požadavky na reformu vyvolávají jedny z největších obav. Nejprve 400 milionů dolarů z Kolumbie v New Yorku, pak 200 milionů z Princetonu. Následovalo 9 miliard z Harvardu jen v tomto týdnu, miliarda pro Cornell a 790 milionů dolarů pro Northwestern bylo také zmrazeno. Ve čtvrtek se Donald Trump zeptal své ministryně školství Lindy McMahonové, jak se věci mají.





Trump: „Takže máte něco k těm dolarům, které zadržujete poměrně velkému počtu univerzit, které se nechovají slušně?“





‚Ano,‘ odpověděla McMahonová.





„Je tu Princeton. Cornell, další, které přicházejí a vlastně teď dostávám telefonáty od rektorů univerzit, kteří opravdu chtějí přijít a sednout si. Diskutovat.“





Někteří představitelé americké pravice si myslí, že univerzity si za peníze daňových poplatníků podestýlají peří, ale mnozí vidí ve snižování financování politickou zbraň, která má univerzity, jež se výrazně přiklánějí k levici na rozdíl průměrného Američana, násilím přimět k změně politické linie. Elitní vysokoškolské ústavy, říká Lynn Pasquerellová, prezidentka Americké asociace vysokých škol a univerzit, jsou náhle velmi silně ohrožené.





Lynn Pasquerellová: „V posledních měsících se pro vysoké školství vytvořila nová krajina, kterou utváří odebrání miliard dolarů z fondů a smluv na výzkum. Vysoké školství se stalo ohniskem politického diskurzu, kde jsou naše studijní programy podrobovány zkoumání, naše hodnoty zpochybňovány, naše autonomie omezována a mnoho vedoucích představitelů univerzit se ocitlo na nemožné křižovatce, aby si zachovali přístup k základnímu financování výzkumu, který zachraňuje životy a je hnacím motorem inovací. Slouží veřejnému blahu. Jsme nuceni ustoupit z těch principů institucionální autonomie, akademické svobody a sdílené správy, které definují vysoké školství a svobodnou společnost.“





Moderátor: Některým z nejbohatších a nejznámějších institucí ve Spojených státech byly odebrány stovky milionů, v některých případech miliardy federálních grantů. Souvisely tyto granty a jejich odebrání přímo s nějakou konkrétní politikou těchto institucí? Jste schopni rozeznat nějaký vzorec?





Lynn Pasquerellová: „No, toto odebírání federálních fondů na výzkum bylo údajně reakcí na selhání kampusů při řešení antisemitismu nebo na politiku, která umožňuje transsexuálním ženám soutěžit v ženských sportech, na tvrzení, že se na našich kampusech dopouštíme liberální indoktrinace. Obvinění, která byla vznesena, však nebyla nijak konkrétní, aby se jimi instituce zabývaly, a tak Princeton dostal oznámení, že mu budou odebrány miliony dolarů z financování výzkumu. Ale není jim jasné, proč tomu tak je, a tak na ideologické požadavky, které zasahují do akademické svobody, do institucionální autonomie, pojištěného řízení, je obtížné reagovat, pokud člověk nezná přesná obvinění vůči instituci.





Moderátor: Jaký dopad má odebrání tohoto druhu částek na instituce, které o tyto peníze přišly?





Lynn Pasquerellová: „No, viděli jsme, že Johns Hopkins musel propustit více než 2200 zaměstnanců, z nichž mnozí pracovali v rámci grantů USAID. V některých případech jsou důsledky skutečně otázkou života a smrti kvůli zastavení poskytování služeb a výzkumných studií na léčbu rakoviny, cukrovky, srdečních a plicních onemocnění a dalších život ohrožujících stavů, ale je zde také potenciál hlubokého a trvalého dopadu v podobě poklesu vědeckého pokroku, snížení konkurenceschopnosti na světovém trhu, narušení kariéry a neschopnosti postgraduálních studentů dokončit své programy a eroze veřejných účelů vysokoškolského vzdělávání.“









Lynn Pasquerellová: „Není pochyb o tom, že kolem hodnoty vysokoškolského titulu panuje skepse, že se veřejnost obává, že vysokoškolské vzdělání je příliš drahé. Že je příliš obtížně dostupné, nebo že jsme baštou liberálního progresivismu, která hodlá vymývat mozky další generaci sněhových vloček. Musíme se tedy zabývat způsoby, jakými jsme existovali ve věži ze slonoviny, jako je záměrně odtržení od praktických záležitostí každodenního života a těch, kterým se snažíme sloužit.“









* * *







Moderátor: Někteří považují zrušení a pozastavení federálního financování za přímé ohrožení svobody akademického bádání. Poukazují také na prudkou změnu ve způsobu, jakým se zachází s některými zahraničními studenty. Na mnoha amerických kampusech se v posledních dvou letech konaly dlouhé, hlasité a rušivé demonstrace proti izraelské válce v Gaze, někteří židovští studenti si stěžovali na obtěžování a antisemitismus. Mezi reakcemi federální vlády je nyní mimo jiné snaha vypořádat se s tím, co považuje za zahraniční potížisty. Stovkám studentů byla zrušena víza. Někteří studenti byli zatčeni, Rumeysa Ozturk, Turkyně studující na Tuftsově univerzitě v Massachusetts, byla zadržena, přemístěna mimo stát a nyní čeká na deportační řízení. Úřady uvedly, že byla zadržena poté, co se zapojila do aktivit na podporu Hamásu, ale její právnička Adriana Lafaye, která pracuje pro Americkou unii občanských svobod, konstatuje, že obvinění je neopodstatněné.





Adriana Lafaye: „Právě před dvěma dny u imigračního soudu vláda předložila dokument týkající se důvodů pro zrušení studentského víza, což je základ všeho, co se jí děje. A jediná věc, která tam je, je tento redakční komentář, se spoluautorstvím, který, budu citovat, našel společnou věc s organizací Studenti za spravedlnost v Palestině, která byla později dočasně vykázána z univerzity. V tomto dokumentu se říká, že tato prostá zmínka o této jiné skupině v tomto komentáři by mohla, cituji, podkopat zahraniční politiku USA tím, že by vytvořila nepřátelské prostředí pro židovské studenty a naznačila podporu jmenované teroristické organizaci. Samozřejmě, že ne.“





Moderátor: Jak to vidíte vy a jak to vidí Americká unie občanských svobod. Je to součást vzorce. Soudního obtěžování zahraničních studentů, zejména na amerických univerzitách?





Adriana Lafaye: „Určitě je to součást určitého vzorce. Došlo k řadě zatčení studentů, kteří se podíleli na propalestinských akcích, ale tento případ je tak nápadný, protože jde jen o jeden článek. Rumeysa se nepodílela na vyvolání žádných nepokojů. Univerzita uvedla, že nezpůsobila žádné výtržnosti, že jednala zcela v souladu se všemi univerzitními pravidly. Vedlo to k velkému zhoršení celkové atmosféry. Studenti mají obrovský strach. Studenti, kteří byli zapojeni do aktivismu, ale i studenti, kteří nebyli, se nesmírně bojí mluvit, a vůbec žít a dál existovat na těchto univerzitách.





Moderátor: Administrativa tvrdí, podívejte se, spousta těchto lidí pronáší antisemitské výroky. Stýkají se s antisemity, jsou to antisemitští aktivisté. A vůbec, tito lidé, zahraniční studenti s vízy, nemají stejná ústavní práva jako američtí občané, a tak by se upřímně řečeno neměli divit, když jejich chování vyvolá velmi odlišnou reakci úřadů?





Adriana Lafaye: „Oni ale mají práva. Každý ve Spojených státech má právo na svobodu projevu. Zde je smyslem našeho prvního dodatku svoboda projevu. Práva nejsou jen chránit řečníka, ale chránit otevřenou výměnu myšlenek, a to je něco, z čeho těží jak neobčané, tak občané USA, a je to podstatná součást toho, co znamená mít univerzitu, kde si lze svobodně vyměňovat myšlenky.“





(...)





Zdroj v angličtině (audio, registrace) ZDE

0

103

Chce to nesmírně odvážného, nebo možná hluboce pošetilého člověka, aby vzal sekeru na jednu z nejúspěšnějších institucí v Americe, vystupte, Donalde Trumpe:„Trumpova administrativa plánuje škrtnout více než půl miliardy dolarů Brownově univerzitě.“„Tak se otočte, otočte se. Otočte se. Otočte se, otočte se.“Mluvila jste o tom, že administrativa chce alespoň částečně zlikvidovat vysoké školství v jeho současné podobě, že prý vysoké školství ztratilo kontakt s běžnou Amerikou, že vysoké školství je levicové. Je liberální, je posedlé DEI a lidé mu říkají woke. Co jim na to říkáte?