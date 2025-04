Američtí imigrační agenti byli po pokusu o vstup do základní školy v Los Angeles odmítnuti

12. 4. 2025

Podle školního obvodu byl imigračním úředníkům, kteří hledali pět žáků prvních až šestých tříd, znemožněn vstup do škol v Los Angeles





Imigrační úředníci se tento týden pokusili vstoupit do dvou losangeleských základních škol, ale vedení školy je odmítlo. Zdá se, že jde o první pokus Trumpovy administrativy vstoupit do veřejných škol ve městě od změny předpisů, které umožňují imigračním agentům vstup do „citlivých oblastí“, jako jsou školy.



Na čtvrteční tiskové konferenci potvrdil správce losangeleského sjednoceného školního obvodu Alberto Carvalho, že agenti ministerstva vnitřní bezpečnosti hledali pět žáků prvních až šestých tříd.



Úředníci se pokusili vstoupit do dvou škol na jihu Los Angeles, do základní školy Lillian Street a do základní školy Russell, ale byli odmítnuti poté, co ředitelé škol požádali o předložení průkazu totožnosti. Losangeleská jednotná škola je útočištěm a nespolupracuje s federálními imigračními úřady.



Tato zpráva přichází v době, kdy Trumpova administrativa stupňuje své útoky proti zahraničním studentům a zvyšuje úsilí o deportaci jak nelegálních, tak zdokumentovaných přistěhovalců. V lednu Národní bezpečnost zrušila pokyny Bidenovy administrativy, které jejím agentům brání ve vstupu do „citlivých oblastí“ včetně škol a kostelů.



„Zločinci se již nebudou moci skrývat v amerických školách a kostelech, aby se vyhnuli zatčení,“ uvedl bývalý úřadující ministr vnitřní bezpečnosti Benjamine Huffman v prohlášení, v němž novou politiku oznámil. „Trumpova administrativa nebude svazovat ruce našim statečným orgánům činným v trestním řízení a místo toho jim důvěřuje, že budou používat zdravý rozum.“



V reakci na to začala LA Unified rozdávat studentům kartičky „Poznej svá práva“ a školní policejní oddělení vydalo prohlášení, že nebude „pomáhat ani se zapojovat do kontrol dodržování imigračních předpisů, do činností spojených s vymáháním imigrace nebo do operací zásahových jednotek souvisejících s ICE“.



„Stále je mi záhadou, jak by žák první, druhé, třetí, čtvrté nebo šesté třídy mohl představovat jakýkoli druh rizika pro národní bezpečnost našeho národa,“ řekl Carvalho. „Školy jsou místa pro učení. Školy jsou místem porozumění. Školy jsou místem pro výuku. Školy nejsou místem strachu.“



Superintendant novinářům řekl, že imigrační agenti, kteří dorazili do losangeleské základní školy, uvedli, že chtějí vidět „žáky, aby zjistili, jak se jim daří“ jako nezletilým bez doprovodu, a že od jejich opatrovníků dostali povolení s žáky mluvit. Dodal, že okres později mluvil s opatrovníky studentů a zjistil, že to není pravda.



„Ministerstvo vnitřní bezpečnosti vede úsilí o provedení kontroly blaha těchto dětí, aby se zajistilo, že jsou v bezpečí a nejsou zneužívány, týrány a obchodovány se sexem,“ uvedlo ministerstvo vnitřní bezpečnosti v prohlášení pro Fox 11 Los Angeles.



„Na rozdíl od předchozí administrativy berou prezident Trump a ministryně Noemová odpovědnost za ochranu dětí vážně a budou i nadále spolupracovat s federálními orgány činnými v trestním řízení, aby se děti znovu setkaly se svými rodinami. Za necelých 70 dní již ministr Noem a ministryně Kennedyová spojili téměř 5 000 dětí bez doprovodu s příbuzným nebo bezpečným opatrovníkem.“



Carvalho to zpochybnil a řekl, že jako pedagog, který sám vstoupil do Spojených států bez povolení ve věku 17 let, cítí „kromě své profesní odpovědnosti i morální odpovědnost za ochranu těchto studentů“.



Incident vzbudil pozornost kongresových zákonodárců, včetně pasadenské demokratky Judy Chuové.



„Jsem naprosto rozhořčena, že se agenti ministerstva pokusili tento týden vstoupit do základní školy, a jsem velmi vděčný statečným správcům LA USD, kteří jim zabránili ve vstupu. Jsou to děti, které by se měly učit číst a psát, a ne se krčit ve strachu, že budou vytrženy ze svých domovů,“ uvedla.





„Obávám se, že rodiče mohou nechat své děti raději doma, než aby riskovali, že je pošlou do školy. Jako lidé z Los Angeles musíme v takových chvílích semknout ruce, abychom ochránili děti před deportačními komandy a ochránili školy před Trumpovou teroristickou kampaní.“





Zdroj v angličtině ZDE

