Maďarsko se bojí třpytek 🚫 🌈

15. 4. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty



V kroku, který nechává duhy třást se v botách, maďarská vládní většina v ponděli vytasila své zákonodárné kladivo a důkladně posílila zákaz průvodů hrdosti pořádaných LGBT+ komunitou. Neboť ústava zjevně nebyla dostatečně báječná. Parlamentní tým, inspirován svou vnitřní „Jednotkou pro potlačení duh“, hlasoval 140 ku 21 ve prospěch novely - protože nic neřekne „národní jednota“ lépe než zákaz třpytivých průvodů a cedule „ZAVŘENO“ na nepovolených demonstracích. Maďarský parlament odsouhlasil zákaz pochodů hrdosti LGBT+ - Novinky





Kritici zákon překřtili na „Zákon o zákazu zábavy z roku 2023“, zatímco zastánci tvrdí, že je zásadní pro… hm… ochranu Maďarska před existenciální hrozbou třpytek. Novela údajně obsahuje paragraf, který nařizuje, že všechny budoucí protesty musí být pořádány výhradně v béžové barvě. Ústava mezitím oficiálně přidala podsekci nazvanou: „Jak zakázat duhu, aniž byste ji vlastně chytili.“





0

115

V Maďarsku není dítě jen mladý člověk. Dítě je nyní vysoce hořlavý symbol národní čistoty, mystická bytost tak křehká, že pouhý pohled na dvě držící se ženy ho může uvrhnout do morální spirály končící mezi existenciální krizí a veganstvím.Aby se této katastrofě předešlo, vláda rozhodla, že žádné shromáždění, kde by se mohly objevit duhy, drag queens nebo veřejné projevy radosti, nebude povoleno. Budapešťský Pride - dříve barevná oslava lásky, přijetí a poněkud pochybných techno remixů - je nyní zakázán stejně jako bezkofeinová káva v italské kavárně.A aby se v tomto šlechetném úsilí nebloudilo, jsou zde kamery s rozpoznáváním obličejů. Ty nyní budou skenovat protestující, zda náhodou neprojevují radost, náklonnost, nebo - nedej bože - koordinovaný tanec. Pokud vás přistihnou při Vogue-ingové tance poblíž zakázané události, čeká vás pokuta 200 000 forintů - tedy zhruba cena levnéhov Budapešti se štěnicemi a podezřelým sousedem jménem László, který vám neustále ukazuje své holuby.Samozřejmě, vláda tvrdí, že tyto zákony nejsou namířeny proti LGBTQ+ lidem. Kdepak. Jsou prý o ochraně dětí před „genderovým šílenstvím.“ Tím šílenstvím se myslí představa, že lidé jsou složité bytosti schopné existovat někde mezi „muž s kladivem“ a „žena s pekáčem“. Taková složitost samozřejmě nemá v ústavě, která nyní uznává pouze dvě pohlaví - jedno s knírem a druhé se zástěrou - co dělat.Novela také umožňuje pozastavit občanství každému Maďarovi s dvojím občanstvím, pokud je shledán „hrozbou pro veřejný pořádek nebo národní bezpečnost“. Co je hrozba? Inu, být cizí, mít názory, nebo - a to je nejhorší - dostávat peníze ze zahraničí a nesouhlasit s panem Orbánem. Neboť nic není nebezpečnější než finančně nezávislý Maďar s vlastním svědomím.Nuže, vážený čtenáři, než si začnete představovat, že se jedná o zápletku dystopického satirického románu, vězte, že žádná satira nemůže překonat realitu. Opozice se pokusila zabránit přijetí zákona tím, že se připoutala k vchodu do parlamentu. Vláda povolala policii. Opozice vytáhla klaksony. Vláda vytáhla dvoutřetinovou většinu. Jeden by to nazval politickým divadlem, nebýt toho, že i špatné divadlo má přestávku a bar.