16. 4. 2025

Ruské děti je třeba chránit před zahraničními knihami s "destruktivní propagandou", řekla v rozhovoru pro Parlamentskuju gazeta předsedkyně Výboru Státní dumy pro rozvoj občanské společnosti Jana Lantratova. Navrhla vytvořit na ministerstvu kultury oddělení, které by bylo zodpovědné za cenzuru: "zabývalo by se zkoumáním a rozvojem doporučení pro vydavatele". "Více než polovina populárních knih pro děti jsou překlady západních autorů, kteří často nesou hodnoty, které jsou nám cizí... Domníváme se, že je to ministerstvo kultury, které by mělo kontrolovat obsah dětských knih, jejich ideologickou složku," uvedla Lantratova.