Zelenskyj: Ruští propagandisté připravují Rusy na to, že mírová diplomacie nepřinese výsledky

16. 4. 2025

Nelegitimní prezident agresorské země Ruska Vladimir Putin ve válce proti Ukrajině neusiluje o mír a bude pokračovat v zabíjení Ukrajinců. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém projevu 14. dubna, přepis zveřejnila jeho tisková služba.

"Již před 34 dny Ukrajina pozitivně reagovala na americký návrh na úplné a bezpodmínečné příměří – všechny takové údery jako na Sumy, jako na Kryvyj Rih, jako na Dnipro, jako na Kupjansk a Beryslav, jako na celé frontě. A už 34 dní Rusko nestoudně odmítá příměří. Nyní – stejně jako v minulých letech – se Putin soustředí na pokračování války. Zaměřený na takové údery - na vraždy," řekl Zelenskyj.

Podle něj "ruští státní propagandisté připravují své publikum na to, že vyjednávání a diplomacie nepřinesou výsledky".

"A je pro to jen jeden důvod - tam, v Moskvě, se teď nebojí. A pokud nebude na Rusko dostatečně silný tlak, budou pokračovat v tom, na co jsou zvyklí – budou pokračovat v boji. To se již stalo ruským státním zvykem – bojovat proti sousedům, vyvážet nenávist a ničit životy. Všichni chceme, aby to přestalo," řekl Zelenskyj.

Prezident zdůraznil, že mír na Ukrajině by měl být dlouhodobý.

"Proto Ukrajina vždy konstruktivně spolupracuje s partnery ve všech formátech, které mohou poskytnout bezpečnost a které mohou obnovit mír. Nejsme připraveni jen na rychlý mír – Ukrajina nechtěla ani vteřinu této války a každý den Ukrajina brání životy," zdůraznil.

Ve stejném projevu Zelenskyj uvedl, že po ruském raketovém útoku na Sumy 13. dubna se na podporu Ukrajiny vyslovilo téměř 50 států a mezinárodních organizací a že je pro všechny důležité, aby válka netrvala další roky.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

