Channel 4 News: Jak Donald Trump ničí nejlepší americké univerzity

16. 4. 2025

Moderátorka, Channel 4 News, úterý 15. dubna 2025, 19 hodin: Loni v létě pro palestinští studenti okupovali univerzitní kampusy po celé Americe, aby vyjádřili rozhořčení nad válkou v Gaze. Nyní však dochází k zúčtování, neboť někteří prominentní vůdci studentských protestů byli zatčeni. Děje se tak na pozadí hrozeb Trumpovy administrativy vůči univerzitám v souvislosti s tím, že Harvardu bylo ze dne na den zmrazeno 2,2 miliardy dolarů z vládních fondů Washingtonu. Je tu Kieran Moodley.



„Budete zatčeni.“





„Nebrání se.“





Nejprve to byl Mahmoud Khalil, zatčený 8. března na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Pak to byla studenka Tuftsovy univerzity Rümeysa Öztürk, zadržená agenty ICE 25. března v Massachusetts, a nyní Mohsen Mahdáví , další student Columbie, který šel na pohovor o své americkém občanství ve Vermontu. Byl však spoután a zadržen: další student, součástí zásahu Trumpovy administrativy proti vysokoškolskému vzdělávání. S většinou z nich se pořad Channel 4 Unreported World setkal loni v lednu.





„Univerzita je zaujatá proti propalestinským skupinám“.





Klíčový hlas a protesty v kampusu Kolumbijské univerzity proti válce v Gaze.





"Kolumbijská univerzita vykazuje systémovou diskriminaci propalestinských hlasů. Styďte se, Columbie!"





Bílý dům nedávno vyzval Kolumbijskou univerzitu ke změnám a pohrozil, že pokud nepřijme formální definici antisemitismu a nenajme vnitřní bezpečnostní složku, zadrží jí 400 milionů dolarů. Ale zatímco Columbia souhlasila, Harvard se požadavkům Bílého domu brání.





Trumpova administrativa zaslala Harvardu dopis, v němž univerzitu vyzvala, aby umožnila větší vládní dohled a prosadila změny, které by nejen řešily antisemitismus na akademické půdě, ale také ukončily všechny politiky v oblasti rozmanitosti, rovnosti a inkluze. A pokud jde o zahraniční studenty, univerzita má zabránit přijímání těch, kteří jsou nepřátelští vůči americkým hodnotám.





Moderátorka: Takže nesouhlasíte s tím, že jde o názorovou rozmanitost, když vidíte, že podle něj je tam příliš mnoho, liberálního myšlení nebo myšlení na levici.





Moderátorka: Kam to tedy povede?





Moderátorka: Rozhodně to v tuto chvíli nevypadá na velkou šanci, že by prezident Trump p ustoupil, dnes na síti Truth Social napsal, že byste mohli přijít o status osvobození od daní a být zdaněni jako politický subjekt. Napsal: Pamatujte, že status osvobození od daní je zcela podmíněn jednáním ve veřejném zájmu. On přece neustupuje, že ne.





Vyrostl v palestinském uprchlickém táboře a byl držitelem zelené karty, tedy trvalého pobytu v USA. Deset let.Mohsen se sice neúčastnil tábora ani okupace v pozdějším roce, kdy policie zatkla mnoho lidí, ale tento okamžik byl klíčový. Por propalestinské skupiny to byl útok na svobodu projevu a protestu. Pro jiné to bylo nepřátelské narušení univerzitního života a obvinění z antisemitismu.„Každá země na světě musí přijmout zpět lidi, kteří jsou v jiné zemi nelegálně.“Této věci se chopil Trumpův tým, který slíbil deportovat tzv. studentské radikály, přičemž Marco Rubio prohlásil, že zrušil stovky víz lidem, které považuje za šílence.“Pokud přijdete do této země jako student, očekáváme, že budete chodit na hodiny, studovat a získáte titul. Pokud sem přijedete, abyste třeba demolovali knihovnu, převzali vládu nad kampusem a dělali různé šílené věci. Víte, my se těchto lidí zbavíme."Trumpova administrativa umožnila zatčení studentů, jako je Mahmúd Khalíl, na základě toho, že jeho přítomnost jako vůdce protestů za Palestinu představuje hrozbu pro zahraniční politiku Spojených států.„Domy v Gaze byly zničeny.“Mohsenovi právníci tvrdí, že právě za to je on také zadržován, což je jasné porušení jeho práva na svobodu projevu podle prvního dodatku, a že nejsou žádné důkazy, že stojí za jakýmikoliv antisemitskými incidenty na univerzitě.Student: „Mělo ho rádo tolik lidí. Pracoval dnem i nocí, aby se pokusil budovat mosty mezi komunitami, které byly neuvěřitelně znepřátelené, a dělal v tom pokroky, a spojoval lidi, kteří by jinak nikdy neseděli v jedné místnosti. Takže je tu teď obrovský, obrovský smutek a hněv.“V odpovědi harvardských právníků univerzita uvedla, že již podnikla kroky k řešení antisemitismu na akademické půdě a že se nevzdá své nezávislosti ani se nevzdá svých ústavních práv. Harvard ani žádná jiná soukromá univerzita se nemůže nechat ovládnout federální vládou.„Toto je důležitý a bezprecedentní okamžik. Za svou praxi v boji za svobodu projevu a akademickou svobodu na univerzitní půdě jsem nic podobného nezažil.“Trumpova administrativa nyní uvedla, že zmrazí financování Harvardu ve výši 2 miliard dolarů, přičemž bojovníci za svobodu projevu tvrdí, že jde o zásadní konflikt.„Mohou se objevit vážná obvinění z antisemitismu. Ale vážná obvinění z antisemitismu se mají posuzovat v rámci právního procesu, nikoliv prostřednictvím jednostranných požadavků a nařízení federální vlády. A Trumpova administrativa se bohužel zákonem prostě neřídí.“Protesty se konají po celé zemi od chvíle, kdy se studenti stali součástí zákroku administrativy. Trumpovi příznivci tvrdí, že jde o legitimní snahu bojovat proti diskriminaci a násilí na univerzitách. Kritici tvrdí, že je to jen zástěrka Bílého domu, který chce kontrolovat všechny a všechno.To byl Kieran Moodley. Mluvila jsem s Andrewem Crespem, profesorem práva na Harvardu, který slíbil, že se postaví Bílému domu, a zeptala jsem se ho, zda není správné, že se vláda snaží vymýtit antisemitismus a podpořit názorovou rozmanitost.Antisemitismus je odporný. Nemá místo v žádné společnosti. Ale řekněme si to opravdu jasně, tady nejde o antisemitismus. Jde o autoritářství. To víme z toho, co Trumpova administrativa řekla a co dělá. Když Donald Trump kandidoval na prezidenta, řekl, že se pokusí zlomit vaz americkým univerzitám, protože se mu nelíbí, co učí. Tvrdil, že jsme všichni marxističtí levičáci a že chce zajistit, aby se na amerických univerzitách učilo to, co chce, aby se říkalo, že jeho poselstvím budou osnovy, že se tyto univerzity stanou Trumpovou univerzitou na rozdíl od Harvardovy univerzity. Důvodem, proč to chtějí udělat, je to, že vědí, stejně jako my víme, že po celém světě a napříč časem jsou jednou z hlavních bašt proti autoritářství v zemích základní instituce svobodné společnosti, tisk, soudy, právnické profese, univerzity, to jsou instituce, které vidíme ohrožené.Zde univerzity prosperují díky názorové rozmanitosti. Učím každý rok a stojím před 200 studenty. Množství různorodosti v té třídě a názorové rozmanitosti je něco, co je to, co dělá výuku těchto studentů tak vzrušující. To, co Trump říká, o čem mluví, je, že chce diktovat, co se podle něj počítá za názorovou rozmanitost, a chce být soudcem toho, co se říká. Řekněme si to opravdu jasně. On nechce názorovou rozmanitost. Chce, aby univerzity říkaly to, co on chce, aby se říkalo. Chce kontrolovat ideologickou agendu země a chce toho dosáhnout tím, že se snaží terorizovat univerzity, aby se staly ozvěnou toho, co chce, aby se říkalo.Je to nákladná strategie. Je to také riskantní strategie. Viděli jsme, jak se prezident pustil do médií, do právnických firem, do jiných univerzit. Viděli jsme, jak Columbia v podstatě ustoupila požadavkům, když bylo ohroženo její financování. Obáváte se, že budete stát osamoceně?Tady se neobávám, že se postavíme na vlastní nohy, protože Columbia, to je opravdu poučení. Columbii bylo vyhrožováno částkou 400 milionů dolarů, které jim byly odebrány. Ty peníze jí byly odebrány. Columbia se těm požadavkům podvolila. A ty peníze nedostala zpět. Místo toho jí byly zmrazeny další prostředky. Cenou za kapitulaci je další šikana. Je třeba se proti tomu postavit. Ale máte naprostou pravdu. Že postavit se sám je nebezpečné. Vláda Spojených států je mocná, rozhodně je mocnější než Harvardská univerzita.Kam to směřuje: je potřeba široká, koordinovaná solidarita, solidarita napříč těmito sektory. Potřebujeme morální vedení a koordinovaný morální postoj, a to nejen jedné instituce, která je terčem útoku, ale celých sektorů. Vysoké školství jako sektor se musí postavit na odpor. Právnické firmy jako sektor, musí se postavit, a začínáme vidět povzbudivé známky skutečného vedení a morální odvahy. Proto naše fakultní pobočka podala tuto žalobu. Snažíme se ukázat, že existuje schopnost odvahy a že odvaha inspiruje další odvahu. Tyto typy útoků jsou protiústavní, nedemokratické, nemohou obstát a budou napadeny u soudů a budou napadeny americkým lidem.Nezdá se, že by právě teď ustupoval, ačkoli prezident poměrně často mění názory. Doufám, že až uvidí, jak reagují soudy, a doufám, že soudy skutečně podpoří hodnoty prvního dodatku, které se snažíme obhájit v naší žalobě, že bude tato soudní rozhodnutí respektovat. Toto je zásadní okamžik, kdy se snažíme bránit jádro prvního dodatku na amerických univerzitách. To, čím Donald Trump vyhrožuje, ať už jde o odebrání statusu osvobození od daní, odebrání miliard dolarů, je prostě a jednoduše odplata a trest a nátlak, kterým se snaží přimět soukromé subjekty, jako jsou učitelé a jejich studenti, aby mluvili jinak nebo aby mluvili méně. To naše ústava nedovoluje. A proto proti tomu bojujeme.