Robert Reich: Jak bojovat proti krutosti Trumpova režimu

13. 4. 2025

čas čtení 4 minuty





Přátelé,



Máme za sebou další vyčerpávající týden.



Několik z vás se mě ptalo, jak žít v zemi, jejíž vůdce přijal krutost jako veřejnou politiku. Jak obývat Trumpovu Ameriku, aniž bychom se stali spoluviníky této krutosti? Přátelé,Máme za sebou další vyčerpávající týden.Několik z vás se mě ptalo, jak žít v zemi, jejíž vůdce přijal krutost jako veřejnou politiku. Jak obývat Trumpovu Ameriku, aniž bychom se stali spoluviníky této krutosti?





Molly sledovala, jak Trump podepsal nařízení o zahájení trestního vyšetřování Milese Taylora (který v roce 2018 napsal anonymní článek v New York Times popisující vnitřní odpor proti Trumpovi v jeho prvním funkčním období) a Christophera Krebse (který hrál významnou roli při podkopávání Trumpových falešných tvrzení o volebních podvodech v roce 2020).



Molly se ptá: Je tohle Amerika?



Ne, Molly, není - přinejmenším ne ta Amerika, kterou jsme znali a milovali.



Jiní z vás jsou zaraženi Trumpovou krutostí vůči uprchlíkům, kteří uprchli před násilím a žili ve Spojených státech legálně, ale nyní jsou nuceni vrátit se do svých domovských zemí a čelit dalšímu násilí.



A krutost Trumpova režimu vůči lidem, kteří jsou zde na dočasná víza a jsou svévolně, bez slyšení deportováni - někteří jsou posíláni do hrůzného vězení v Salvadoru i poté, co režim přiznal chybu při jejich posílání.



A děti v chudých zemích, které zoufale potřebují vakcíny, ale teď je nemají, protože Trump ukončil činnost USAID.



Krutost vůči zranitelným lidem v Gaze, na Ukrajině a v Jemenu, kteří jsou bombardováni, zraňováni nebo zabíjeni, protože Trumpův režim nedělá nic, aby tato krveprolití zastavil, nebo k nim přispívá.



Krutost vůči desítkám tisíc státních zaměstnanců, kteří jsou náhle a bez varování propouštěni - někteří jen několik měsíců před odchodem do důchodu a penze.



Zrušení bezpečnostní ochrany Bidenova syna a dcery. A generálovi Marku Milleymu a doktoru Anthonymu Faucimu.



Zrušení bezpečnostní ochrany dalším bývalým členům jeho první administrativy navzdory varování před pokračujícími hrozbami z Íránu kvůli akcím, které podnikli k Trumpově prospěchu.



Propuštění více než tuctu státních zástupců, kteří pracovali pro zvláštního poradce Jacka Smithe na trestním vyšetřování Trumpa.



Zrušení bezpečnostních prověrek 51 lidem, kteří pouze podepsali dopis naznačující, že obsah notebooku Huntera Bidena by mohl být ruskou dezinformací.



Útoky na právnické firmy, které zaměstnávají nebo zaměstnávaly právníky, kteří pracovali na vyšetřování Trumpa nebo na kauzách, proti nimž Trump protestuje.



Zaměřování se na univerzity, které umožnily zahraničním studentům svobodu projevu.



A tak to jde dál, den za dnem - odporná krutost, zákeřnost, bezcitnost, brutalita Trumpova režimu.



Jak s tím může morální člověk žít? Jak se nestát spoluviníky?



Myslím, že odpovědí je udělat vše, co je v našich silách, abychom ochránili ty, kteří jsou vůči této krutosti zranitelní.



Vystupujeme proti tomu, aby Trump využíval trestní vyšetřování k trestání státních zaměstnanců, kteří pomohli odhalit jeho prodejnost.



Udělejme z našich komunit svatyně, které omezí spolupráci místních orgánů činných v trestním řízení s federálními imigračními úřady.



Vyzýváme naše univerzity, aby chránily svobodu slova a projevu každého, ať to stojí, co to stojí.



V rámci našich možností financujme skupiny, které pomáhají chudým rodinám po celém světě získat potřebnou lékařskou pomoc.



Telefonujme svým senátorům a poslancům Kongresu, že mají znovu získat ústavní pravomoc nad vládními výdaji.





Požadujme, aby zastavili brutalitu v Gaze, na Ukrajině, v Jemenu a všude jinde, kde ji Amerika buď podporuje, nebo jí nedokáže zabránit.





Požadujme, aby zastavili trestní vyšetřování Trumpových oponentů.Protestujeme. Organizujeme se. Mobilizujeme se. Dělejme, co můžeme, abychom do úřadů dosadili dobré lidi a udrželi je tam, a pomáhejme získat zpět kontrolu nad Kongresem ve volbách příští rok.Jinými slovy, staňme se organizovanými aktivisty proti Trumpově organizované krutosti.Snažme se z této země udělat Ameriku, kterou můžeme mít znovu rádi.Až se nás po letech naše děti a vnoučata zeptají, co jsme dělali během Trumpovy hrůzovlády, můžeme jim říct, že jsme neúnavně pracovali na omezení jeho krutosti - a dělali jsme to se soucitem.