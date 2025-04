S poklesem důvěry v americkou ekonomiku se investoři zbavují vládních dluhopisů

14. 4. 2025

čas čtení 8 minut

Investoři se zbavují kdysi spolehlivých amerických vládních dluhopisů, což vyvolává obavy, že velké banky a obchodníci ztrácejí důvěru v Ameriku jako bezpečné místo pro uložení svých peněz. To by mohla být špatná zpráva pro amerického prezidenta Donalda Trumpa, který doufal, že pozastavení cel na začátku tohoto týdne obnoví důvěru na trzích.

Otřesy akcií se dostaly do popředí zájmu, ale v jiném koutě finančních trhů se rýsuje větší problém, který se jen zřídka dostane na titulní stránky novin: Investoři se zbavují amerických vládních dluhopisů.

Státní dluhopisy jsou v podstatě dlužní úpisy americké vlády a jsou způsobem, jakým Washington platí své účty, přestože vybírá méně příjmů než utrácí. Investoři se k nim obvykle hrnou při jakémkoli závanu ekonomického chaosu – ale nyní je prodávají, protože ani lákadlo vyšších úrokových plateb z dluhopisů kupce nepřitahuje.

Tento podivný vývoj vyvolal u expertů obavy, že velké banky, fondy a obchodníci ztrácejí důvěru v Ameriku jako stabilní a předvídatelné místo pro ukládání svých peněz.

"Panují obavy, že USA ztrácejí postavení bezpečného přístavu," řekl George Cipolloni, manažer fondu ve společnosti Penn Mutual Asset Management. "Náš trh s dluhopisy je největší a nejstabilnější na světě, ale když k tomu přidáte nestabilitu, mohou se stát špatné věci."

To by mohla být špatná zpráva pro daňové poplatníky, kteří platí úroky z nafukujícího se amerického dluhu, spotřebitele, kteří si berou hypotéky nebo půjčky na auta – a pro prezidenta Donalda Trumpa, který doufal, že pozastavení cel na začátku tohoto týdne obnoví důvěru v trhy.

Před týdnem byl výnos desetiletých státních dluhopisů 4,01 %. V pátek výnos vystřelil až na 4,58 % a poté klesl zpět na přibližně 4,50 %. To je velký výkyv pro trh s dluhopisy, který měří pohyby po setinách procentního bodu.

Mezi možnými dominovými efekty je velký zásah pro obyčejné Američany v podobě vyšších úrokových sazeb na hypotéky, financování aut a další půjčky.

"Jak se výnosy budou pohybovat výše, uvidíte, že se budou pohybovat i vaše výpůjční sazby," řekl Brian Rehling, vedoucí strategie fixních výnosů ve Wells Fargo Investment Institute. "A každá korporace využívá tyto trhy k financování. Pokud budou dražší, budou muset tyto náklady přenést na zákazníky nebo snížit náklady snížením počtu pracovních míst."

Jistě, nikdo nemůže přesně říci, jaká kombinace faktorů stojí za rozvíjejícím se propadem dluhopisů nebo jak dlouho bude trvat, ale přesto to otřásá Wall Street.

Dluhopisy se mají pohybovat opačným směrem než akcie a rostou, když akcie klesají. Tímto způsobem fungují jako tlumiče nárazů pro penzijní 401(k) a další portfolia při zhroucení akciového trhu, čímž do jisté míry kompenzují ztráty.

"Toto jsou ekonomické základy," řekl Jack McIntyre, portfolio manažer společnosti Brandywine Global, a dodal k nynějšímu výprodeji dluhopisů: "Lidé se škrábou na hlavě."

Posledním spouštěčem růstu výnosů dluhopisů byly páteční horší než očekávané údaje o náladě mezi americkými spotřebiteli, včetně očekávání mnohem vyšší inflace v budoucnu. Neobvyklý nárůst výnosů dluhopisů tento týden však také odráží hlubší obavy, protože Trumpovy hrozby cly, hrozby a nevyzpytatelné politické kroky způsobily, že Amerika vypadá nepřátelsky a nestabilně – obavy, které pravděpodobně nezmizí ani po skončení celních turbulencí.

"Když jde o širší ztrátu důvěry ve Spojené státy, ani mnohem úplnější ústup od obchodu nemusí fungovat," aby snížil výnosy, napsala Sarah Bianchi a další analytici z investiční banky Evercore ISI. "Nejsme si jisti, že některý z nástrojů, které zůstanou v Trumpově výbavě, bude stačit k úplnému zastavení krvácení."

Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že nárůst výnosů není neobvyklý ani znepokojivý, a svalil vinu na profesionální investory, kteří si půjčili příliš mnoho a potřebovali prodat.

"Myslím, že je to nepříjemné, ale normální snižování zadluženosti, které probíhá," řekl ve čtvrtek Fox News a dodal, že "k tomu dochází každých pár let".

V rozhovoru s novináři na palubě Air Force One v pátek večer Trump řekl: "Trh s dluhopisy se vyvíjí dobře. Mělo to malou chvilku, ale vyřešil jsem ten problém velmi rychle. Jsem v tom velmi dobrý."

Trump uznal, že trh s dluhopisy hrál roli v jeho středečním rozhodnutí dát devadesátidenní pauzu u mnoha cel, a řekl, že investoři "začínají být trochu nervózní".

Pokud by to byl skutečně trh s dluhopisy, a ne akcie, co ho přimělo změnit kurz, nebylo by to překvapením.

Reakce trhu s dluhopisy na daňovou a rozpočtovou politiku stála za sesazením britské premiérky Liz Trussové v roce 2022, která se díky 49 dnům ve funkci stala nejkratší dobu úřadující premiérkou v Británii. James Carville, poradce bývalého amerického prezidenta Billa Clintona, také proslul výrokem, že by se rád převtělil v trh s dluhopisy, protože má velkou moc.

Instinktivní spěch k americkému dluhu je v investorech tak zakořeněný, že k němu dochází i v době, kdy byste to nejméně čekali.

Lidé například během finanční krize v roce 2009 nalili peníze do amerických státních dluhopisů, přestože zdrojem problému byly USA, konkrétně jejich trh s bydlením.

Ale pro profesionály z Wall Street to dávalo smysl: Americké státní dluhopisy jsou likvidní, mají stabilní cenu a můžete je snadno nakupovat a prodávat i během paniky, takže podniky a obchodníci by se k nim samozřejmě hrnuli a přečkali bouři.

Výnosy z amerických dluhopisů během této krize rychle klesly, což mělo přínos nad rámec utlumení osobních finančních portfolií. Snížily také výpůjční náklady, což pomohlo podnikům a spotřebitelům zotavit se.

Tentokrát se ten přirozený korektiv nerozbíhá.

Kromě náhlé nervozity ohledně USA by výprodej dluhopisů mohlo vyvolat několik dalších věcí.

Někteří experti spekulují, že Čína, obrovský držitel amerických vládních dluhopisů, se jich zbavuje jako odvety. To se však zdá nepravděpodobné, protože by to poškodilo i tuto zemi. Prodej státních dluhopisů, nebo v podstatě výměna amerických dolarů za čínský jüan, by posílil čínskou měnu a zdražil její export.

Dalším vysvětlením je, že upřednostňovaná strategie některých hedgeových fondů zahrnující americký dluh a spoustu půjček – nazývaná bazický obchod – jde proti nim. To znamená, že jejich věřitelé žádají o splacení a oni potřebují získat hotovost.

"Prodávají státní dluhopisy a to tlačí výnosy nahoru - to je toho součástí," řekl Mike Arone, hlavní investiční stratég společnosti State Street Global Advisors. "Ale druhou částí je, že USA se staly méně spolehlivým globálním partnerem."

Rehling z Wells Fargo řekl, že se obává také zásahu do důvěry v USA, ale že je příliš brzy na to, abychom si byli jisti, a že výprodej se může brzy zastavit.

"Pokud ministerstvo financí již není místem, kde byste měli ukládat své peníze, kam jít?" řekl. "Existuje jiné pouto, které je likvidnější? Nemyslím si."

Zdroj v angličtině: ZDE

