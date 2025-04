Sprchová sága Donalda Trumpa

Fakta jsou jako vždy jednoduchá a zároveň absurdní. Po desetiletí americké regulace omezovaly průtok vody v domácích spotřebičích, aby šetřily zdroje - opatření, které vzešlo z nutnosti v takových státech jako Kalifornie, kde sucho proměnilo přehrady v prach a „vodní války“ nejsou metaforou, nýbrž realitou. Trump však tato opatření přetvořil na „levicovou válku proti tlaku“, přičemž tvrdil, že mu brání důkladně smočit jeho „krásné vlasy“. Jeho stížnost, zesílená konzervativními médii, se netýká jen sprch; jde o promyšlený apel na libertariánské voliče, pro které je jakákoli regulace synonymem tyranie.



Když jsem v Los Angeles navštívil svou bývalou spolužačku Jeanine, byl jsem z této situace nejprve velmi nešťastný. Brazilci jsou proslulí tím, jak velký význam přikládáme sprchování, které můžeme provádět až třikrát až čtyřikrát denně, a to nejen kvůli horku, které způsobuje, že se lidé potřebují osvěžit, kromě toho, že se očistí od potu způsobeného vysokými teplotami. Je to silný kulturní prvek Brazilců, a pokud někdo někdy letěl letadlem plným Brazilců, jistě si všiml zvláštní dlouhé fronty, která se tvořila před toaletami brzy po každém jídle. Je to proto, že Brazilci trvají na tom, aby si po jakémkoli jídle, byť by šlo jen o malé sousto, vyčistili zuby. Takže silný tlak vody je pro mě vážná věc, stejně jako její dostatek. Nicméně jsem pochopil, že mé návyky nejsou udržitelné... alespoň ne v suché Kalifornii.



Pro pochopení tohoto okamžiku je nutné jej zasadit do širšího kontextu eroze environmentální správy. Od 80. let 20. století Republikánská strana systematicky rozkládá ochranu ovzduší, vody a veřejných pozemků, často pod praporem „ekonomické svobody“. Trumpův výnos o sprchových hlavicích je absurdním příbuzným jeho odstoupení od Pařížské klimatické dohody nebo jeho oslabování Zákona o čisté vodě - gest, která těší fosilní průmysl, ale vysmívají se vědeckému konsenzu o ekologických mezích.



A přesto zde existuje hlubší patologie: populistická schopnost proměnit složité politické otázky v emocionální kulturní střety. Tím, že Trump prezentuje úsporu vody jako útok na osobní svobodu, oslovuje hluboce zakořeněnou nedůvěru k institucím. Jeho rétorika připomíná útoky Viktora Orbána na „bruselské byrokraty“ či Bolsonarovo odmítání údajů o odlesňování Amazonie. V každém z těchto případů je cíl stejný: nahradit rozumnou debatu emotivními hesly, odborné znalosti anekdotami.



Ironií je, že taková teatrální gesta často vedou k opačnému efektu. Deregulované sprchové hlavice mohou potěšit ty, kteří si svobodu pletou s nadbytkem, ale nic nevyřeší na úrovni strukturálních krizí - sucha, požárů, kolabujících ekosystémů - jež ohrožují miliony lidí. Mezitím spektákl odvádí pozornost od skutečné podstaty vládnutí: vyvažování individuálních práv s kolektivní odpovědností, inovace s udržitelností.



Nejde však pouze o americký fenomén. Po celé Evropě vůdci brojí proti „zelené tyranii“, zatímco záplavy a vlny veder odhalují křehkost naší vzájemné provázanosti. Výzvou pro liberální demokracie je znovu potvrdit hodnotu politiky založené na důkazech, aniž by sklouzly do elitářství, a bránit ochranu životního prostředí jako občanskou ctnost, nikoli stranický trik.



Trumpova „sprchová sága“ může působit směšně, ale zdůrazňuje střízlivou pravdu: koroze demokratických norem často začíná u banalit. Když vůdci trivializují mechanismy kolektivního přežití - ať už jde o úsporu vody nebo klimatické dohody - normalizují politiku krátkozrakosti, kde podívaná přehluší obsah.



Řešení nespočívá jen v lepší politice, ale v oživení občanského étosu, který ji podpírá. Vyžaduje to, aby občané požadovali vůdce, kteří mluví pravdivě o nutných kompromisech, kteří respektují křehkou rovnováhu mezi individuálními touhami a planetárními limity. Protože nakonec žádná deregulace nenaplní vyschlé řečiště - stejně jako žádná, sebevýkonnější sprchová hlavice nesmyje důsledky našich rozhodnutí.