Poučení, které si Severní Korea odnesla z boje s Ukrajinou

11. 4. 2025

čas čtení 16 minut

Zpočátku to vypadalo jako typický ruský útok. Klouzavé bomby zasáhly zákopy Ukrajinců z 225. samostatného útočného pluku, poté vlny nepřátelské pěchoty postupovaly v malých skupinách podporovaných dělostřeleckou palbou, píší Jane Lytvynenko, Dasl Yoon a Alistair MacDonald. Zpočátku to vypadalo jako typický ruský útok. Klouzavé bomby zasáhly zákopy Ukrajinců z 225. samostatného útočného pluku, poté vlny nepřátelské pěchoty postupovaly v malých skupinách podporovaných dělostřeleckou palbou,

Pěchota přicházela v takovém počtu přes pole a lesy, že Ukrajinci byli brzy přemoženi a staženi zpět přes řeku. Ale při tomto únorovém útoku ve vesnici Sverdlikovo v ruské Kurské oblasti bylo něco jinak.

Když Ukrajinci zaujímali nové obranné pozice na protějším břehu, napojili se na rádiové kanály svých protivníků a slyšeli jazyk, kterému nerozuměli. Jejich protivníci mluvili korejsky.

Rozhodující bitvy v Kurské oblasti, odkud ukrajinská armáda nyní z velké části ustoupila, ukazují, jak severokorejské síly rychlostí blesku přizpůsobily svou kdysi zastaralou taktiku největší evropské válce od 2. světové války.

Jejich první vpády na bojiště v prosinci proběhly ve velkých skupinách bez podpory dělostřelectva, dronů nebo obrněných vozidel, což z nich činilo snadné cíle pro ukrajinské obránce.

V únoru byly jejich velké počty, fyzická odolnost a ochota postupovat pod palbou kombinovány se zlepšeným taktickým povědomím, jako je pohyb v malých skupinách, stejně jako s podporou celého ruského arzenálu zbraní, od klouzavých bomb po dělostřelectvo a výbušné drony. Staly se více integrovanými s ruskými silami, a když Severokorejci dokončili své útoky, Rusové obvykle převzali jejich pozice.

"Neustále postupovali, postupovali, postupovali vpřed," řekl kapitán Oleh Šyrjajev, velitel 225. pluku, který operuje v Kursku od ukrajinského vstupu na ruské území v srpnu loňského roku. "Měli jsme tam umístěnou rotu, zatímco oni útočili v praporech."

Zatímco Západ se z války na Ukrajině poučil, včetně toho, jak strategicky využívat moderní vybavení, jako jsou drony, boje poskytují Severokorejcům bezkonkurenční zkušenosti z bojiště. Tyto dovednosti si nyní mohou vzít domů a rozšířit je po celé obrovské armádě země.

To znervózňuje vlastní nepřátele Severní Koreje v Soulu a Tokiu, kteří se již potýkají s rostoucí jadernou hrozbou Pchjongjangu. Jednotky z Jižní Koreje a Japonska, hlavních asijských spojenců USA, nezažily tak rozsáhlou akci po celá desetiletí a Trumpova administrativa signalizovala hlubší zaměření na odstrašení Číny.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un v posledních měsících vyzval svou armádu, aby při návštěvách vojenských škol získávala skutečné bojové zkušenosti. Ačkoli Kim nepřiznal rozmístění severokorejských jednotek v Rusku, vyzval svou armádu, aby se naučila schopnosti vhodné pro moderní válčení, protože války se stávají běžnou záležitostí po celém světě. Jihokorejští představitelé uvedli, že zaznamenali známky toho, že se severokorejští vojáci učí operace a taktiku bezpilotních letounů od Moskvy.

"Platí krví," řekl Šyrjajev, ukrajinský velitel. "Ale tato zkušenost nepřijde nazmar."

"Scény z 2. světové války"

Pchjongjang již zásoboval svého ruského spojence raketami, balistickými raketami a masivními dodávkami dělostřeleckých granátů, když ukrajinské a jihokorejské zpravodajské služby v říjnu oznámily, že tisíce severokorejských vojáků cvičí na základnách po celém Rusku.

Vojáci z elitních jednotek severokorejské armády o síle 1,2 milionu mužů byli zachyceni na satelitních snímcích a videích ověřených deníkem The Wall Street Journal, které ukazovaly vojáky úhledně seřazené na cvičišti a čerstvě vykopané cvičné zákopy, což je retrospektiva války.

"Jsou jich tu miliony," říká muž na jednom z videí v ruštině, když natáčí severokorejské vojáky, jak procházejí výcvikovým táborem v Sergejevce, malé vesnici 140 mil od Severní Koreje na ruském Dálném východě.

Ruský voják zní jejich příchodem udivený, ale pohrdavý a nazývá nové rekruty "hordou". Hrstka videí ukazuje severokorejské vojáky, jak běhají po výcvikovém táboře nebo přebírají vybavení a dokumenty, všichni mají na sobě zbrusu nové ruské uniformy.

V prosinci bylo zhruba 12 000 vojáků vysláno do Kurské oblasti, kde se ruské síly snažily vytlačit ukrajinské jednotky, které v srpnu překročily hranici a ztrapnily Kreml tím, že obsadily a udržely desítky měst a vesnic. Armáda Soulu uvedla, že Severní Korea letos vyslala dalších 3 000 vojáků.

Zpočátku byli drženi mimo frontové linie, kopali zákopy a nabízeli logistickou podporu. Ale poté, co byly tisíce ruských vojáků, mnoho z nich z elitních jednotek, rychle spotřebováni marnotratnými útoky, byli Severokorejci nasazeni na bojiště.

Vojáci se rychle vyznamenali ideologickým zápalem a fyzickou odolností, která daleko převyšovala jejich taktické uvědomění.

Videa natočená ukrajinskými drony je ukazovala, jak putují v zimním chladu přes neúrodná pole ve velkých skupinách bez podpory dělostřelectva nebo obrněných vozidel. Ukázali se jako snadné cíle pro ukrajinské výbušné drony a dělostřelectvo. Vojáci postupovali kupředu, i když jejich sousedé byli poraženi.

Vojáci z 8. pluku ukrajinských sil speciálních operací vyprávěli o rané bitvě se severokorejskými jednotkami v polovině prosince.

Devítičlenný tým, který měl za úkol pomoci bránit pozice a získat důkazy o přítomnosti severokorejských jednotek, se spolu s dalšími ukrajinskými vojáky zapojil do potyčky, která byla tak intenzivní, že rozzářila noční oblohu "jako laserová show", řekl voják s volacím znakem Bulat, který se bitvy zúčastnil.

Severokorejci byli asi 300 metrů od ukrajinských pozic, přičemž je oddělovalo údolí. Když vyšlo slunce, začali útočit.

"Nedali se spočítat, bylo jich příliš mnoho," řekl Volodymyr, jeden z mužů, kteří s nimi bojovali.

Severokorejci postupovali vpřed, i když jejich krajané byli zraněni nebo zabiti po jejich boku. Po napadení by se mírně stáhli, přeskupili se a znovu pokračovali dál. Pokusili se Ukrajince obklíčit a střelba nikdy neustala, někdy to vyvolalo dojem, že střílí 15 lidí najednou.

"Bylo to jako scény z 2. světové války, prostě běželi," řekl Bulat. "Vrhli se dopředu a křičeli v korejštině, v korejštině bylo hodně křiku."

Ukrajinci si uvědomili, že Korejci nepoužívají vysílačky, a všechny příkazy byly vydávány výkřiky, což Ukrajincům pomohlo identifikovat, kde se nacházejí.

Po čtyřech hodinách bitvy se jeden severokorejský voják dostal asi na 20 metrů k Ukrajincům, kteří ho postřelili a zajali. O další čtyři hodiny později se ukrajinský tým musel stáhnout poté, co mu došla munice a pokusil se odrazit silný útok Severokorejců, který následoval po zajetí zajatce. Severokorejec později zemřel na následky zranění, která utrpěl během evakuace, když ruská strana rozpoutala "moře palby" na vojáky speciálních jednotek, kteří se pokoušeli utéct.

V bitvě bylo zabito 21 Severokorejců a 40 jich bylo zraněno, podle údajů Sil speciálních operací. Všech devět členů ukrajinského týmu speciálních sil se dostalo ven.

Vězeň měl na sobě novou uniformu a boty, které nebyly zablácené, což naznačuje, že byl pravděpodobně poslán do boje ihned po příjezdu na frontu, uvedli Ukrajinci.

Zatímco taktika Severokorejců nebyla sofistikovaná, samotný počet vojáků útočících na Ukrajince byl nelítostný. Po asi třech týdnech v Kursku měli Severokorejci asi 3 000 mrtvých a zraněných mužů, uvedli v té době ukrajinští a američtí představitelé. Severokorejci nyní utrpěli asi 5 000 obětí, přičemž třetina z nich byla zabita v akci, podle jednoho západního představitele.

Kurděje, rasové urážky

Tváří v tvář novému nepříteli na bojišti přijali Ukrajinci opatření, aby se o něm dozvěděli více. Když se setkali s mrtvými Severokorejci, operátoři speciálních jednotek jim ostříhali vlasy a odebrali stěry z tváří, aby provedli testy, částečně aby dokázali, že vojáci jsou Severokorejci. Shromažďovali dokumenty, které měly být zaslány Jihokorejcům k překladu.

Testy ukázaly, že mnoho Severokorejců má kurděje, nemoc způsobenou nedostatkem vitamínu C. Někteří z nich si do pouzder na granáty nacpali levné klobásy, řekl operátor speciálních jednotek.

Ale i když Severokorejci podnikali na bojišti nezkušené tahy, Ukrajinci měli potíže je zajmout, protože mnozí z nich dali přednost smrti před zajetím.

Před desítkami let byly severokorejské speciální jednotky vycvičeny k tomu, aby si schovaly jednu kulku ve své pistoli pro sebe a stiskly spoušť poté, co v případě zajetí zvolaly "Ať žije vůdce Kim Ir-sen!". Nyní se taktika změnila na odpálení granátu, řekl Michael Madden, nerezidentní spolupracovník Stimsonova centra, think tanku se sídlem ve Washingtonu, D.C.

V prosinci jeden severokorejský voják v Kursku, obklopený ukrajinskými speciálními jednotkami, odpálil granát poté, co vykřikl: "Generál Kim Čong-un!"

Dva zajatci, které se Ukrajincům podařilo zajmout živí, museli být přemlouváni, aby si nevzali život.

Oba muži tvrdili, že nevěděli, proč jdou do války. "Myslel jsem si, že Jihokorejci jsou mezi Ukrajinci," řekl v rozhovoru Ri, šestadvacetiletý severokorejský vězeň zadržovaný na Ukrajině.

Ukrajina uvedla, že severokorejští vojáci čelí opovržení ze strany ruských jednotek. Jejich odposlechy ruské komunikace ukazují, jak vojáci vyhánějí své korejské partnery a používají rasové urážky, což podtrhuje nejisté spojenectví v srdci pokusů Moskvy vyhnat Ukrajinu z Kurska.

V jedné zachycené rádiové komunikaci Rus varuje svého spolubojovníka, aby byl ve vesnici opatrný, protože jejich "spojenci" se potulují kolem a nejsou si jisti, kdo je nepřítel a kdo spojenec. "Chtěl jsem s nimi mluvit, ale všichni někam utekli," řekl ruský voják na nahrávce, kterou s Journal sdílel ukrajinský vojenskozpravodajský důstojník.

Voják byl dotázán, kteří jsou spojenci. "Ti, kteří rádi snídají psy," řekl.

Boj s drony

Severokorejci se však podle vojenských analytiků rychle přizpůsobili vojákům, kteří s nimi bojovali, podle dokumentů, které Ukrajinci vojákům odebrali.

Jedna z nejrychlejších adaptací přišla proti dronům, jimiž je poseta obloha frontové linie. Když byly drony poprvé nasazeny, Severokorejci na ně jednoduše zírali, aniž by chápali, že představují hrozbu. Ale velmi rychle se naučili taktiku, jak se jim vyhnout nebo je zničit, ukazují videa zveřejněná ukrajinskými představiteli a dokumenty analyzované korejskou kanceláří Nadace pro lidská práva, jako je použití jednoho muže jako návnady, zatímco ostatní střílejí na dron.

Nejméně jeden severokorejský voják, pravděpodobně důstojník, byl nalezen mrtvý pomocí detektoru dronů, který Rusové používají k detekci dronů a úhybným manévrům. Je nepravděpodobné, že Kimovi vojáci věděli, jak tuto technologii použít, když byli v polovině prosince nasazeni na bojiště.

Aby se vyhnuli ztrátám způsobeným útoky ukrajinských bezpilotních letounů, naučili se Severokorejci obcházet nepřítele tak, že jedna strana se zapojila do útoků, zatímco druhá udeřila zezadu, ukázaly dokumenty, a rozdělit se na menší skupiny, aby se vyhnuli kosení Ukrajinci.

"Setkali se s moderní válkou a učí se z ní," řekl Kot, voják speciálních jednotek, který bojoval proti Severokorejcům.

Dokumenty odebrané severokorejským vojákům ukazují pečlivé zprávy o pohybech na bojišti a podrobný výčet použitého vybavení.

"Včera si voják z 3. roty 3. čety spletl zvíře s člověkem a omylem vystřelil," uvádí se v poznámce datované 5. prosince, kterou Journal. "Provádět vzdělávání vojáků, aby se zabránilo náhodné střelbě, důkladně vyšetřit a zajistit řádný výkon služby."

Dokumenty ukázaly, že Severokorejci se snaží integrovat s ruskými jednotkami, a poznamenaly, že potřebují ruské zpravodajské informace o ukrajinských odpalovacích místech dronů nebo dělostřeleckých pozicích, aby na ně preventivně udeřili a minimalizovali ztráty. Nakonec, aby pomohli severokorejské pěchotě, Rusové použili své vlastní špičkové bezpilotní letouny a svrhli větší bomby na ukrajinské vojáky a na infrastrukturu a zásobovací vozidla, aby je odřízli.

Na konci března si Kim v Severní Koreji prohlédl nové letadlo včasné výstrahy a malé sebevražedné drony, o kterých státní média tvrdila, že obsahují technologii umělé inteligence. Analytici uvedli, že Severní Korea pravděpodobně přestavěla nákladní letadlo ruské výroby, zatímco armáda Soulu uvedla, že Moskva mohla pomoci s vnitřním systémem a součástmi. Kim vyzval úředníky, aby učinili bezpilotní vybavení a umělou inteligenci nejvyšší prioritou při modernizaci armády, uvedla státní média.

Zpět v bitvě

Po obrovských ztrátách na začátku se severokorejské jednotky na začátku ledna stáhly z bojiště u Kurska. Vrátily se asi o měsíc později, protože Rusko zrychlilo úsilí o vyhnání Ukrajinců ze svého území. Kreml učinil z vítězství v regionu prioritu, aby Ukrajině odepřel vyjednávací trumf při mírových jednáních, a nasadil tam některé ze svých nejlepších operátorů dronů.

Od té doby patří severokorejští vojáci k nejcennějším na bojišti, protože existuje lepší integrace s ruskými silami a lepší taktika v kombinaci s jejich vytrvalostí, uvedli ukrajinští vojáci a analytici.

Severokorejští velitelé sedí s Rusy a předávají instrukce v korejštině, řekl představitel ukrajinské vojenské zpravodajské služby. Na základní úrovni Severokorejci rozumí základním slovům ruštiny, která se naučili při výcviku.

Ve válce, kde bezpilotní letouny učinily přežití pěchoty ještě nebezpečnějším, je ochota Severokorejců postupovat pod palbou klíčovou výhodou. "Kvůli obrovské mase, která se hnala vpřed, začali získávat určitou půdu pod nohama," řekl Šyrjajev, ukrajinský velitel.

Vesnice, kterou jeho muži bránili, ležela na jedné z životně důležitých logistických tras, které Ukrajinci používají k zásobování svých ozbrojených sil na ruském území.

Rusové vyložili vše, co měli, na Ukrajince, kteří ji bránili. Použili drony s optickými vlákny, které nejsou náchylné k rušení elektronického signálu, což je hlavní obrana proti vzdušným útokům.

Jejich letectvo shazovalo klouzavé bomby na pozice, kde se bránili pouze dva nebo tři Ukrajinci.

"Nemohli jsme se k nim ani přiblížit, abychom našli lidské ostatky, identifikovali je a řádně se s nimi rozloučili," řekl Šyrjajev.

S bombardovanými mosty, aby Ukrajince odřízly, severokorejská pěchota vyrazila proti Ukrajincům pod krytím dělostřelecké palby. Postupovali vpřed přes pole a malou zalesněnou oblast, použili taktiku přijatou ruskou pěchotou, pohybovali se v menších skupinách po třech až pěti lidech, řekl Šyrjajev.

Podobné scény se podle vojáků a analytiků odehrávaly v následujících týdnech po celém Kursku. Tlak, který zatlačil Šyrjajevovy jednotky zpět na sever Ukrajinou drženého území, se zrcadlil na jihu, což vytvořilo kleště, které umožnily ruským pilotům dronů útočit na vozidla používaná k zásobování ukrajinských sil.

Do poloviny března se z velké části odříznutí Ukrajinci z Kurské oblasti většinou stáhli a bránili kousek kopcovitého území na ruské straně hranice.

Při pohledu na neochvějný postup Severokorejců pod smrtící palbou si Šyrjajev uvědomil klíčovou výhodu, kterou mají oproti Ukrajincům: Zjevnou lhostejnost k hodnotě lidského života, která převyšuje i Rusy.

"Proč jsou to Korejci, kdo útočí? Jsou lépe připraveni psychicky a jsou lépe připraveni fyzicky," řekl. "V Kursku dokončili svou misi."

Zdroj v angličtině: ZDE

0