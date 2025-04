Ukrajina zrychluje výrobu zbraní: "Vyrábíme více houfnic než celá Evropa dohromady"

11. 4. 2025

Zahraniční financování domácího průmyslu, které z velké části nahradilo dodávky vybavení, je klíčem k růstu obranného sektoru. Zbraně ukrajinské výroby nyní pokrývají třetinu potřeb armády, píše Óscar Gutiérrez. Zahraniční financování domácího průmyslu, které z velké části nahradilo dodávky vybavení, je klíčem k růstu obranného sektoru. Zbraně ukrajinské výroby nyní pokrývají třetinu potřeb armády,

Konflikt na Ukrajině již napsal novou kapitolu v historii válčení díky masové výrobě a používání dronů. Je to nesporná a pozoruhodná revoluce, kterou však zdůrazňují jak zákopy, tak obranný průmysl: žádná válka se nevyhrává pouze s těmito bezpilotními letadly. Bojová fronta je dodnes udržována konvenčními zbraněmi. Mezi nimi se dostává do popředí houfnice 2S22 Bohdana, což je technický název, který skrývá zásadní prvek transformace v národní výrobě zbraní. Před ruským útokem v únoru 2022 mělo toto dělo vyráběné společností v Kramatorsku za sebou hrstku testů. Objevily se dokonce obavy, že model padne do rukou ruských jednotek. O tři roky později výroba zbraně překonává výrobu hlavních evropských spojenců Kyjeva, což je obrovský krok vpřed v autonomii ukrajinského obranného průmyslu, který nyní podle vládních údajů pokrývá třetinu potřeb armády – převážně díky zahraničnímu financování.

Tento typ dělostřeleckého kusu je vysoce ceněn. Jedná se o samohybnou houfnici namontovanou na kolovém podvozku, v ráži 155 milimetrů, standardní ráži NATO, a proto je díky příspěvkům mezinárodních partnerů široce používána v oblasti operací. Ukrajina také zrychlila výrobu těchto granátů. 2S22 Bohdana má dostřel až 42 kilometrů. V praxi se jedná o zbraň intenzivně využívanou, vzhledem ke své mobilitě a ničivému potenciálu. Jeho prvním velkým úspěchem bylo v létě 2022 znovudobytí Hadího ostrova v Černém moři ve spolupráci s francouzskými houfnicemi Caesar.

Ale po tomto milníku byl jeho dopad změřen. Rusko tlačilo na frontovou linii a Ukrajina se snažila rozšířit výrobu v KZVV (Kramatorský závod na výrobu těžkých obráběcích strojů), výrobci 2S22 Bohdana, a potřebovala děla svých spojenců. Vojenský analytik Patrick Hinton z britského Royal United Services Institute odhadl, že do července 2023, během protiofenzívy, kdy má armáda každé země obvykle ve výzbroji dva nebo tři, měla ukrajinská armáda ve vlastnictví 14 modelů houfnic. Ukrajinský typ houfnice postrádal finanční prostředky na rychlé rozšíření a trpěl také technickými potížemi s podvozkem, který kanón nese.

Igor Fedirko, ředitel Ukrajinské rady obranného průmyslu (UCDI), uvádí jednoduchý důvod nárůstu výroby: "Hlavním důvodem je, že je potřebujeme pro válku." Čísla mluví sama za sebe. Loni v říjnu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že výrobní kapacita dosáhla 20 kusů měsíčně. O šest měsíců později sektor odhaduje, že toto číslo je kolem 40. To je obzvláště závažné číslo, protože je podobné tomu, které bylo zaznamenáno v Rusku, podle zářijové zprávy Kielského institutu.

Stejná zpráva uvádí, že například Francie vyrábí osm kusů svého modelu děla měsíčně; a Německo pět nebo šest. "Vyrábíme více houfnic než celá Evropa dohromady," tvrdí Fedirko s dobrým přístupem k soukromému průmyslu a potřebám fronty. Růst dosažený houfnicí 2S22 Bohdana symbolizuje radikální změnu, kterou prošla zbrojní výroba, kdysi závislá na státním podniku Ukroboronprom. Veřejné financování, vstup soukromých společností a především mezinárodní podpora tento sektor posílily. Podle vládních údajů se kapacita obranného průmyslu za tři roky znásobila pětatřicetkrát a do roku 2025 dosáhne objemu 35 miliard dolarů.

Fedirko, bývalý poradce ministerstva strategických průmyslových odvětví, uvádí další klíčový faktor tohoto růstu houfnic "made in Ukraine": Takzvaný "dánský model". Tváří v tvář nedostatku vojenského vybavení, které by bylo možné dodat na Ukrajinu, navrhla dánská vláda loni v červenci posun směrem k zasílání finančních prostředků, aby ukrajinské zbrojařské společnosti mohly vyrábět své zbraně v zemi. Část těchto peněz – 538 milionů eur jen v loňském roce – byla použita na výrobu modelu 2S22 Bohdana.

Proces této dánské iniciativy je následující: Ukrajinská vláda předloží seznam vojenských projektů, které mají být financovány, a dánští odborníci analyzují jejich proveditelnost a záruky výkonu ukrajinských společností vyvíjejících zbraň. Kodaň také otevřela tento druh finančního deštníku dalším aktérům. Prostředky proudily tímto novým kanálem ze Švédska a Islandu, stejně jako z EU, prostřednictvím akumulovaných úrokových příjmů ze zmrazených ruských aktiv. Norsko a Kanada také vyčlenily kapitál na tuto iniciativu. "Jsem ohromen rychlostí, s jakou je ukrajinský obranný průmysl schopen poskytovat své služby," řekl loni v lednu dánský ministr obrany Troels Lund. Model funguje, a tak Dánsko 3. ledna oznámilo nový balík ve výši téměř 900 milionů eur na období 2025-2027.

"Ukrajina za poslední tři roky exponenciálně zvýšila svou vojenskou výrobu," říká Mykola Bielieskov, hlavní analytik kyjevského Národního institutu pro strategická studia, "zejména v různých typech bezpilotních vzdušných prostředků (průzkumných a útočných), houfnic, střel s plochou dráhou letu, minometů a obrněných transportérů." Podle Bielieskova infuze zahraničních financí do domácí výroby také umožňuje "ekonomičtější výrobu díky nižším mzdovým nákladům" a "rychlejší výrobu", protože přímo reaguje na potřeby fronty, která slouží jako testovací prostor pro každou zbraň a její modifikace.

Pokrok tohoto průmyslu uprostřed brutální invaze je velkolepý, ale závislost na mezinárodních partnerech, a to jak u těžkých zbraní (například systémy protivzdušné obrany), tak u komponentů (mikroelektronika, výbušniny, raketové pohonné látky), je stále velmi vysoká. Existuje také riziko dlouhodobého poklesu financování nebo kvalifikované pracovní síly, jak upozorňuje Bielieskov. Recept je jasný: V první řadě první linie. Aniž bychom však ztratili ze zřetele dlouhodobý potenciál tohoto odvětví na mezinárodním trhu. "Potenciál ukrajinského obranného průmyslu je obrovský," poznamenává Fedirko, "a je připraven k exportu." Hledají se partnerské dohody mezi ukrajinskými a zahraničními společnostmi. To se již děje. Na Ukrajině zahájily operace německá společnost Rheinmetall a francouzsko-německá společnost KNDS, obě zaměřené na výrobu munice, a americká společnost AeroVironment, která vyrábí dronové bomby.

