USA: Demokraté budou vyšetřovat Trumpův insider trading

11. 4. 2025

čas čtení 1 minuta

Senátor Adam Schiff právě oznámil, že oficiálně zahajuje vyšetřování, zda členové administrativy Donalda Trumpa nezákonně profitovali z jeho burzovních machinací.

Předtím, než Trump odložil zavedení cel proti skoro všem zemím světa o 90 dní, informoval o tom své kamarády. Ti si nakoupili akcie podniků, které se v důsledku Trumpových cel propadly a po zveřejnění jeho oznámení, že cla odkládá na 90 dní, Trumpovi kamarádi vydělali na stoupnutí hodnoty akcií obrovské zisky.

To je tzv. insider trading, burzovní obchodování na základě výlučně sdílených informací, které nejsou obecně známy, a je to vážný trestní čin.



BREAKING: Senator Adam Schiff just announced he is formally opening an investigation to see if members of Donald Trump’s Administration illegally profited off of today’s stock market shenanigans. Retweet to make sure every American sees this. pic.twitter.com/NUysyqRs5u

Objevil se klip, na kterém Donald Trump v Oválné pracovně hovoří o tom, jak lidé vydělali peníze při nedávných výkyvech na trhu v důsledku jeho machinací se cly.



„Dneska tenhle vydělal dvě a půl miliardy a ten druhý vydělal devět set milionů, to není špatné!“ řekl Trump.

A clip has emerged of Donald Trump in the Oval Office discussing how people made money in the recent market fluctuations, as a result of his tariffs.



"He made two-and-a-half billion today, and he made nine hundred million, that's not bad!"



Watch ⬇️



🔗 https://t.co/PMc7zJB5oH pic.twitter.com/V2m6UMOQ1H