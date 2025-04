Jak se asi v ČR řeší problém násilí dětí vůči rodičům?

11. 4. 2025 / Jan Čulík

čas čtení 1 minuta

Rozhlas BBC se v pořadu World at One opakovaně zabýval svědectvím různých rodičů, jejichž tvrdě autistické děti na ně v domácnosti vážně fyzicky útočí, a začíná to už ve velmi malé věku, tak v pěti šesti letech. A není to žádná legrace, protože dítě se zmocní v kuchyni nožů a hází je proti rodičům.A situace se stává opravdu vážná, pokud se takové dítě dostane do věku teenagera, kdy je velké a nezvládnutelné. Různí britští mladíci zavraždili své matky.





Ti rodičové v britském rozhlase opakovaně svědčili, že samozřejmě své děti milují, a jsou si vědomi, že děti na ně útočí z důvodů psychické nemoci, že se nedokáží vyrovnat se svou situací. Rodiče se opakovaně obrací na státní psychology, jenže systém se zajímá jen o to, aby bylo v rodině dítě v bezpečí, aby na ně fyzicky neútočili rodiče.





Rodiče od systému potřebují pomoc a psychologickou péči a léčbu pro své autistické děti. Systém to ignoruje a není schopen pomoci.





Dlouhodobě mám zkušenost, že kdykoliv britská média objeví ve společnosti nějaký problém, když zkoumám, jak to vypadá v České republice, ukazuje se, že se tam ten problém neřeší, ale že je daleko horší než v Británii.





Jakpak to asi vypadá v Česku v těchto případech? Nevíme.



