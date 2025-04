Ukrajina by mohla být rozdělena jako Berlín po druhé světové válce, říká americký vyslanec

12. 4. 2025

, navrhl vyslanec Donalda Trumpa v Kyjevě, zatímco se Rusko se stále brání přijmout příměří. Generál Keith Kellogg podle všeho naznačil, že by země mohla být rozdělena na zóny kontroly, přičemž britské a francouzské jednotky by byly součástí „ujišťovacích sil“ na západě a síly Moskvy na východě. Mezi nimi by byly ukrajinské síly a demilitarizovaná zóna, ale USA by neposkytly žádné pozemní síly, tvrdil. „Mohlo by to vypadat téměř jako v případě Berlína po druhé světové válce, kdy jste měli ruskou zónu, francouzskou zónu a britskou zónu,“ řekl deníku Times. Kyjev se k jeho výrokům zatím nevyjádřil.