V Rusku se kvůli bankrotům nákladních dopravců zhroutila poptávka po řidičích nákladních automobilů

14. 4. 2025

čas čtení 2 minuty

V březnu letošního roku se v Rusku snížil počet volných míst pro řidiče kategorií B, C a E (osobní automobily, nákladní automobily a osobní automobily s přívěsem) meziročně o téměř 87,5 %, řekl zástupce jedné z velkých logistických společností pod podmínkou anonymity. V březnu letošního roku se v Rusku snížil počet volných míst pro řidiče kategorií B, C a E (osobní automobily, nákladní automobily a osobní automobily s přívěsem) meziročně o téměř 87,5 %, řekl zástupce jedné z velkých logistických společností pod podmínkou anonymity.

Služba Zarplata.ru poskytuje o něco optimističtější čísla. Od března 2025 se poptávka po řidičích kategorií C a E meziročně snížila o 47 %. Počet neobsazených míst pro řidiče kategorie C klesl o 42 % a kategorie E o 53 % vyplývá z údajů služby. Maria Martynova, výkonná ředitelka společnosti Courier Service Express, potvrdila, že počet volných míst pro řidiče skupin B a C se poprvé za poslední dva roky snížil. Federální přepravní společnost Skif-Cargo poznamenala, že má pouze jedno volné místo řidiče, které zůstalo neobsazené. Řada spedičních společností zároveň snížila platy speditérům, řekl Sanjar Ašuralijev, generální ředitel Delko Group.

Pokles poptávky po řidičích a jejich platů je spojen s nárůstem nákladů dopravců v důsledku vysoké sazby centrální banky (21 %) a snížením přepravních tarifů. V důsledku těchto faktorů podle Ašuralijeva již od konce roku 2024 opustila trh řada dopravních společností. Jeho slova již dříve potvrdila asociace AvtoGruzEx. Podle analytiků v lednu až březnu letošního roku skončilo 20 % nákladních dopravců.

Gruzavtotrans uvedl, že asi 30 % ruských dopravců opustilo trh na pozadí dluhů a neschopnosti splácet leasing. Počet zabavených nákladních vozidel se oproti začátku roku 2024 více než zdvojnásobil a do konce roku se počet zástupců průmyslu může snížit o dalších 10-15 %, uvedla skupina Alfa-Leasing.

V souvislosti s krizí v dopravě došlo k poklesu objemu nákladní dopravy na hlavních trasách, uvedla Martynova. Podle ní se snížila o 25 %. "Prostoje automobilů vyvolávají nedostatek poptávky po řidičích. Za zmínku také stojí, že ceny za FTL přepravu [s plným nákladem] začaly klesat, i když jejich náklady neklesají, takže pro řadu majitelů vozových parků je snazší auto opustit, než ho pustit na cestu za sníženou cenu," vysvětlila odbornice.

Zdroj v ruštině: ZDE

