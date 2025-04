EU dala zelenou novým pravidlům týkajícím se mikroplastů

11. 4. 2025

čas čtení 2 minuty

Země EU a zákonodárci dosáhli dohody o plánech na omezení znečištění plasty – což je problém, který odhalil napětí uvnitř bloku kvůli tlaku Bruselu na snížení byrokracie. Země EU a zákonodárci dosáhli dohody o plánech na omezení znečištění plasty – což je problém, který odhalil napětí uvnitř bloku kvůli tlaku Bruselu na snížení byrokracie.

Zástupci Evropského parlamentu a Evropské rady se dohodli na zpřísnění pravidel pro firmy, které manipulují s mikroskopickými peletami a přepravují je, aby se snížily úniky do životního prostředí.

"Mikroplasty, včetně plastových pelet, se nyní nacházejí všude – v našich oceánech, mořích a dokonce i v potravinách, které jíme," uvedla Paulina Hennig-Kloska, ministryně životního prostředí Polska, které zastává rotující předsednictví rady.

"EU učinila významný krok ke snížení znečištění peletami."

Dohoda byla uzavřena brzy ráno ve středu, týden poté, co členské státy vedly vášnivou debatu o textu, přičemž některé si stěžovaly, že snahy o snížení administrativní zátěže pro společnosti podkopávají zelenou agendu EU.

Jablkem sváru bylo, zda by malé podniky měly být ušetřeny některých povinností předpokládaných novým nařízením, které vyžaduje, aby společnosti přijaly konkrétní opatření a vyhnuly se ztrátám pelet.

Podle návrhu předloženého Evropskou komisí si střední a velcí provozovatelé museli zajistit certifikaci souladu s předpisy třetí stranou, zatímco malé subjekty by si mohly vystačit s vlastním prohlášením.

Země v čele s Francií a Španělskem se dohodly, že požadavek na certifikaci by měl být rozšířen i na malé firmy, pokud zpracovávají více než 1 000 tun pelet ročně.

Tento krok však narazil na tvrdý odpor komise, kterou podpořilo několik zemí, včetně Řecka, Kypru a Německa.

Smělé plány EU na boj proti klimatickým změnám a ochranu životního prostředí se stále častěji dostávají pod palbu kritiků, kteří tvrdí, že brání konkurenceschopnosti bloku v době, kdy potřebuje podpořit růst a znovu nastartovat průmysl.

Text dohodnutý ve středu, který musí ještě formálně přijmout rada i parlament, vyžaduje, aby společnosti manipulující s více než 1 500 tunami získaly certifikát.

To se stává jednorázovým požadavkem pět let poté, co pravidla vstoupí v platnost pro malé společnosti.

Pelety vyrobené z fosilních paliv zvané nurdles tvoří stavební kameny většiny plastových výrobků od nárazníků aut po salátové mísy – a často končí jako znečištění pláží a oceánů.

Zdroj v angličtině: ZDE

