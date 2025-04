Šokující: Soudkyně v Louisianě rozhodla, že Mahmoud Khalil může být deportován za své názory

12. 4. 2025

čas čtení 8 minut





Bílý dům prohlásil, že Khalílovy „názory a kamarádi“ jsou v rozporu se zahraničněpolitickými zájmy USA





Absolvent Kolumbijské univerzity a palestinský organizátor Mahmúd Khalíl může být deportován ze Spojených států, rozhodla v pátek imigrační soudkyně během sporného slyšení u vzdáleného soudu ve střední Louisianě.

Rozhodnutí se postavilo na stranu tvrzení Trumpovy administrativy, že krátká zpráva sepsaná ministrem zahraničí Marcem Rubiem, v níž se uvádí, že Khalilovy „současné nebo očekávané názory, prohlášení nebo kamarádi“ jsou v rozporu se zahraničněpolitickými zájmy, je dostatečným důkazem pro vyhoštění legálního trvalého rezidenta ze Spojených států. Nedatovaná poznámka, hlavní důkaz předložený vládou, neobsahovala žádná obvinění z trestného jednání. Rozhodnutí se postavilo na stranu tvrzení Trumpovy administrativy, že krátká zpráva sepsaná ministrem zahraničí Marcem Rubiem, v níž se uvádí, že Khalilovy „současné nebo očekávané názory, prohlášení nebo kamarádi“ jsou v rozporu se zahraničněpolitickými zájmy, je dostatečným důkazem pro vyhoštění legálního trvalého rezidenta ze Spojených států. Nedatovaná poznámka, hlavní důkaz předložený vládou, neobsahovala žádná obvinění z trestného jednání.



Během napjatého slyšení v pátek odpoledne přednesli Khalilovi advokáti řadu neúspěšných argumentů, kterými se snažili jak oddálit rozhodnutí o jeho způsobilosti k vyhoštění, tak řízení zcela ukončit. Tvrdili, že rozsáhlá obvinění obsažená v Rubiově poznámce jim dávají právo na přímý křížový výslech.



Khalil držel modlitební korálky, zatímco tři právníci ministerstva vnitřní bezpečnosti předkládali argumenty pro jeho vyhoštění.



Soudkyně Jamee Comansová rozhodla, že Rubiovo rozhodnutí je „předpokládaným a dostatečným důkazem“ a že nemá pravomoc rozhodovat o obavách týkajících se svobody projevu.



„Nic nenasvědčuje tomu, že by Kongres uvažoval o tom, že by imigrační soudce nebo dokonce generální prokurátor přehlasoval ministra zahraničí v otázkách zahraniční politiky,“ uvedla Comansová.



Na přeplněných lavicích pro veřejnost seděl při vynesení rozsudku jeden z jeho příznivců v slzách.



Po vynesení rozsudku požádal Khalil, který po celou dobu řízení mlčel, o povolení promluvit před soudem.



Obrátil se přímo na soudkyni a řekl: „Rád bych citoval to, co jste řekla minule, že 'pro tento soud není nic důležitějšího než právo na řádný proces a základní spravedlnost'.“



Pokračoval: „Je zřejmé, že to, čeho jsme dnes byli svědky, ani jeden z těchto principů nebyl dnes ani v celém tomto procesu přítomen. To je přesně důvod, proč mě Trumpova administrativa poslala k tomuto soudu, 1500 km od mé rodiny. Jen doufám, že naléhavost, kterou jste považovali za vhodnou pro mě, je dopřána i stovkám dalších, kteří jsou zde bez slyšení již měsíce.“



Třicetiletý Khalil se loni podílel na vedení propalestinských protestů na Kolumbijské univerzitě. Dne 8. března byl v New Yorku zatčen příslušníky imigračního a celního úřadu (Ice) a převezen do detenčního zařízení v Jeně ve státě Louisiana, kde je zadržován již více než měsíc. Jeho případ byl prvním z řady zatčení Ice, která podnítila Trumpova administrativa a která se zaměřila na propalestinské studenty a vědce pobývající v USA na základě víz nebo zelených karet, tedy trvalého pobytu.



Rozhodnutí znamená, že Khalilovo řízení o vyhoštění bude v Jeně pokračovat, zatímco samostatný případ projednávaný u federálního soudu v New Jersey zkoumá zákonnost jeho zadržení a otázky týkající se ústavnosti tvrzení vlády, že může deportovat lidi za projevy chráněné prvním dodatkem, pokud jsou považovány za nepříznivé pro zahraniční politiku USA.



Khalilův právní tým žádá soudce v New Jersey, aby ho propustil na kauci, aby se mohl znovu setkat se svou ženou, která má tento měsíc porodit jejich první dítě.



Jeho právníci rozhodnutí, které se podle nich zdálo být předem napsané, odsoudili. „Dnes se naplnily naše nejhorší obavy: Mahmoud byl vystaven zpotvoření řádného procesu, flagrantnímu porušení svého práva na spravedlivé slyšení a zneužití imigračního práva k potlačení nesouhlasu. Tohle ještě není konec a náš boj pokračuje,“ řekl Marc van der Hout, Khalilův imigrační právník.



„Pokud může být Mahmúd takto napaden jen proto, že se zastal Palestinců a využil svého ústavně chráněného práva na svobodu projevu, může se to stát komukoli kvůli jakémukoli problému, který se Trumpově administrativě nelíbí. Budeme pokračovat v neúnavné práci, dokud Mahmúd nebude na svobodě a právoplatně se nevrátí domů ke své rodině a komunitě.“



Během krátké modlitební vigilie, která se v pátek odpoledne konala před vazebním střediskem, přečetla skupina mezináboženských duchovních vzkazy na jeho podporu. Před novináři přednesla krátké prohlášení také Khalílova manželka Noor Abdallaová, která má tento měsíc porodit.



„Dnešní rozhodnutí cítíme jako zdrcující ránu pro naši rodinu. Žádný člověk by neměl být považován za 'odstranitelného' ze svého domova za to, že vystupuje proti zabíjení palestinských rodin, lékařů a novinářů,“ uvedla v prohlášení.



Dále se v něm uvádí: „Za necelý měsíc přivítáme s Mahmúdem naše první dítě. Dokud se neshledáme, nepřestanu se zasazovat o bezpečný návrat svého manžela domů.“





Soudce v New Jersey nařídil vládě, aby Khalíla nevyhostila, protože jeho případ se projednává u federálního soudu. Slyšení v tomto případu je stanoveno na pozdější pátek.





Zdroj v angličtině ZDE





V době, kdy se po celé Americe šíří zpráva o rozhodnutí imigračního soudkyně v případu Mahmúda Khalíla, zveřejňujeme několik prohlášení, kterými na něj reagují skupiny obhájců práv.





Amnesty International USA: „Toto rozhodnutí soudu vysílá bolestně mrazivý vzkaz všem, kdo žijí ve Spojených státech: pod Trumpovou administrativou je svoboda projevu vyhrazena jen pro pár lidí, a ne pro všechny,“ uvedl Justin Mazzola, zástupce ředitele pro výzkum. „To, co Trumpova administrativa udělala Mahmoudu Khalilovi a příliš mnoha dalším studentům po celé zemi, je využití mašinerie masových deportací ve službách umlčení disentu doma a potlačení podpory s cílem zastavit pokračující válečné zločiny a genocidu Izraele vůči Palestincům v okupovaném pásmu Gazy. USA zároveň pokračují v poskytování zbraní izraelské vládě.“





Rada pro americko-islámské vztahy: „Nebezpečné a protiústavní rozhodnutí imigrační soudkyně v Louisianě, které umožňuje deportaci legálního trvalého rezidenta, protože ho současná administrativa chce potrestat za to, že využil svého práva podle prvního dodatku k Ústavě a kritizoval genocidu Palestinců v Gaze prováděnou izraelskou vládou, nesmí obstát,“ uvedl národní výkonný ředitel Nihad Awad. „Jsme přesvědčeni, že federální soudy prohlédnou bezprávný útok Trumpovy administrativy na svobodu projevu a že hnutí proti genocidě izraelské vlády bude v našem národě i přes tyto orwellovské pokusy o potlačení svobody projevu nadále růst.“





Nadace pro práva jednotlivce a svobodu projevu: Nadace pro nadaci na podporu lidských práv: „Umožnit jediné vládní úřednici rozsáhlou a téměř nekontrolovanou pravomoc vybírat a deportovat osoby pouze na základě jejich přesvědčení, aniž by došlo k obvinění z jediného trestného činu, překračuje hranici, která by ve svobodné společnosti neměla být nikdy překročena,“ uvedl ředitel právního oddělení Will Creeley. „Jediným 'zločinem', který vláda uvedla, bylo, že Mahmúd Khalíl vyjádřil neoblíbený politický názor. Pokud je to v Americe zločin, pak je vinen každý z nás.“





Khalil se odvolá





Mahmoud Khalil se proti svému případu odvolá k Odvolacímu imigračnímu úřadu, uvedl jeho právní zástupce na slyšení v New Jersey.





Jeden z Khalilových advokátů, Marc Van Der Hout, federálnímu soudci řekl, že Khalil podá odvolání poté, co imigrační soudce, který dnes rozhodl o jeho „vyhoštění“, vydá konečné písemné rozhodnutí. Van Der Hout dodal, že Khalilův právní tým může rovněž podat žádost o azyl.





„Takže v imigračním řízení se nic rychle nestane, přestože ho shledala vyhoštěným z důvodů zahraniční politiky,“ řekl.





Zdroj v angličtině ZDE





0