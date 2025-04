Channel 4 News: Od strachu k chamtivosti, zvířecí duch Ameriky je živý a kope

9. 4. 2025

čas čtení 9 minut

Moderátor z Washingtonu, Channel 4 News, středa 9. dubna 2025, 19 hodin: Trump stupňuje obchodní válku s Čínou a zavádí cla ve výši 125 %, ale téměř všem ostatním dává 90denní odklad. Americký akciový trh skáče radostí, ale vydrží to celé? Dobrý večer opět od Bílého domu ve Washingtonu. Slova mohou pohnout trhy, zejména když zazní z té budovy za mnou.

Donald Trump potrestal Čínu za odvetná opatření vůči němu ještě vyššími cly ve výši 125 % a zároveň dal všem zemím, které se nebránily, odklad na 90 dní se snížením cel na univerzální úroveň 10 %, investoři na Wall Street, kteří hledají příležitost, jak vydělat, poslali zdejší akciové trhy prudce vzhůru. Po ránu, ba týdnu globální mizérie se zdá, že Trump vyslyšel varování mocných bohatých přátel a poplašné zvony z trhů.

Od strachu k chamtivosti, zvířecí duch Ameriky je živý a kope. Jaký je však dlouhodobý plán? Jak spolehlivá je tato pauza a co nyní v obchodní válce s druhou největší ekonomikou světa, Čínou?







Teď, jen pár minut předtím, než jsme vstoupili do vysílání, se náhle objevil Trumpův příspěvek na sociálních sítích. A Donald Trump opět převrátil všechny své celní plány naruby.





„Na základě nedostatku respektu, který Čína projevuje světovým trhům," prohlásil, "tímto zvyšuju clo účtované Spojenými státy americkými na 125 %." Pokud jde o země, které podle něj na jeho důrazný návrh žádným způsobem, v žádné podobě ani formě nepodnikly odvetná opatření, "povolil jsem 90denní pauzu a podstatně snížil reciproční cla během tohoto období na 10 %.“





Tiskové mluvčí Bílého domu bylo nutno dát několik otázek, než jsme zjistili, že se jedná o univerzální paušální sazbu, a nikoli o navýšení již existujících 10 %. Ty,. To je tedy teď vše naprosto jasné, že? No, v naší první dnešní reportáži je naše washingtonská zpravodajka Siobhan Kennedyová.





Trump: „Vím, co sakra dělám. Vím, co dělám. A vy víte, co dělám taky.“





Reportérka: Prezident Trump včera večer prohlásil, že ví, co dělá, když rozpoutal palbu vzájemných cel vůči desítkám zemí po celém světě.





„Děkuji vám. Prezident právě oznámil devadesátidenní pauzu.“





V poslední hodině však nastal ještě větší chaos, když prezident na sociálních sítích náhle oznámil 90denní pauzu.

„Budeme i nadále přijímat rozhodná a silná opatření na ochranu našich legitimních práv a zájmů,“ uvedl.





Odvetná opatření přišla také z Evropy, která se zaměřila na ikonické výrobky, jako jsou motocykly Harley-Davidson, s novým 25% clem, které zasáhne také americká kuřata, sójové boby a zmrzlinu. Nastupující německý kancléř byl stejně rozhodný.





„Zatím nevíme, jakým směrem se bude mezinárodní situace ubírat,“ řekl. O to jasnější je však naše dnešní poselství. Chceme a budeme pomáhat utvářet posun ve světě ve prospěch Německa.“ To nezní jako přitulení se zemí k Donaldu Trumpovi, jak včera večer tvrdil.





Trump: „Říkám vám, že tyto země nám volají a lezou mi do prdele. Umírají touhou dostat se sem. Prosím vás. Prosím, pane. Udělejte to. Udělám cokoliv. Udělám cokoli, pane.“





Reportérka: Vzhledem k probíhající globální obchodní válce vystoupil dnes ráno Trumpův ministr financí na konferenci bankéřů. Snad aby se pokusil uklidnit nervozitu, ale sám nezněl nijak zvlášť přesvědčeně.





„Mohu vám říci, že existuje určitá nejistota, ale obecně mi společnosti, se kterými jsem mluvil, lidé, kteří přišli za generálními řediteli, kteří přišli na ministerstvo financí, říkají, že ekonomika je velmi solidní. Minulý pátek jsme dostali velmi dobrá čísla o počtu pracovních míst. Takže si myslím, že jsme v docela dobré kondici.“





„Bude to největší zvýšení daní pro Američany.“





To však dnes v Kongresu při druhém grilování Trumpových obchodních úředníků nezaznělo.





„Čísla mluví sama za sebe. O 3800 dolarů vyšší ceny pro americké spotřebitele 900 propuštěných pracovníků amerických automobilek, biliony ztracených důchodových úspor, což by bylo největší zvýšení daní v naší historii.“





Možná si Donald Trump uvědomuje tuto bolest, přinejmenším chaos, který jeho politika způsobuje na světových trzích, a nyní vyhlásil pauzu, vítanou úlevu od zmatku, který způsobil.





Moderátor: To byla Siobhan Kennedyová. No, byl dnešní vzestupdůsledkem nočních pohybů na trzích, kdy klesla důvěra v americkou ekonomiku a investoři se vrhli na odprodej vládního dluhu? Se mnou je teď naše ekonomická zpravodajka Helia Ebrahimiová. Začněme tedy dluhy Spojeného království.





Reportérka: Je to to je docela složité, protože. V poslední půlhodině jsme viděli, že americké akciové trhy, jak říkala Siobhan, všechny stouply. Víte, máte Dow Jones. Začnu tam. Nejdříve se zaměřím na dobré zprávy a pak se dostanu k těm špatným. Dow Jones vzrostl o 6 %. NASDAQ. Tam jsou všechny velké americké technologické společnosti. Vystřelily ještě výš. O 9 %. Všechny ty těžce postižené americké společnosti jako Nike, Apple, víte, Delta Airlines, které byly hlavními oběťmi této celní války, v současné době zaznamenávají dvouciferný růst akcií. A závěr tohoto zmatku je následující. Myslím, že to je tak trochu, víte, je to ten slavný výrok poradce Billa Clintona, že pokud existuje reinkarnace, chci se vrátit jako člověk z trhu s dluhopisy, protože to je to, co má opravdu moc. A já vám ukážu, že ještě před hodinou panoval strach, že nejen ceny akcií se potápějí. Ale také úvěry. Toto je trh amerických státních dluhopisů, 30letý dluh, který by měl být tím nejbezpečnějším z bezpečných míst, a můžete vidět, tady právě začínají tarify, to je ta bílá čára. Vidíte, jak vystřelily na 5 %. To je teď pro administrativu opravdu špatná zpráva a obchodníci a tržní analytici všichni mluví o tom, co to zastaví?







Moderátor: To je pravý opak toho, co zamýšleli.





Reportérka: To je pravý opak a je také velmi zvláštní, že úroky z dluhopisů rostou, státní dluh roste. Víte, to znamená, že dochází ke ztrátě důvěry nejen v akcie. Ale vlastně i v USA a vy jste se před chvílí ptal, co to znamená pro britský dluh? No, přinesu vám další graf, protože se to samozřejmě netýká jen celých USA a dalších podnikových dluhopisů, ale také Velké Británie. Vidíte, že cena britského dluhu, vzrostla na 5,64 % a to vše proto, že lidé ztrácejí důvěru.





Moderátor: To je, jako když krátkodobá britská premiérka Trussová zničila britský trh s dluhopisy.





Reportérka: No, podobnost s Trussovou tu je. Víte, jsme stále ještě daleko od Trussové. Takže je to nejvyšší úroveň od roku 1998, ale není to největší posun, ten jsme viděli u Trussové. Podobnost s Trussovou spočívá v tom, že jsme na trhu uviděli chaos. Víte, ceny rostly, klesaly, hroutily se všude kolem a kriticky se přesouvaly na úvěrový trh. A máte velké pákové pozice, což znamená, že se ceny pohybují velmi rychle. Velmi prudce, věci jako ropa jdou dolů, věci jako dolar, jdou dolů, jdou dolů věci jako americké státní dluhopisy, když se to stane, tvůrci politik se obávají nejen cen, nejen recese, ale rozbije se někde celý tržní systém? A to je právě ta otázka, zda je dostatek likvidity? Zlomí se něco na cestě, která podle mého názoru zastavila jeho ruku?





Moderátor: A to ještě není konec.





Reportérka: No, ne, rozhodně to není konec. Je to odklad, jak říkala Siobhan, je to pozastavení jeho ruky na 90 dní. Ale nezapomeňte, že Čína, která je druhou největší ekonomikou světa, stále uplatňuje cla. Nejenže stále má cla, ale ještě je zvýšil. Trump zvýšil cla na 125 %. To teď bude mít stále důsledky, a i když se podíváte na ostatní svět, dal si pouze 90denní pauzu. Takže společnosti, trhy, manažeři fondů, tvůrci politik stále nemají jasno, kam tato politika dopadne, a to povede k celé řadě problémů z nejistoty, když se podíváme na můj poslední graf, který vám ukážu, je to VIX. Lidé mu říkají index strachu a můžete vidět, jak vystřelil nahoru v tarifní den, který znamená, že lidé vlastně nevědí, co se stane, a když to lidé nevědí, pak se věci stávají mnohem rizikovějšími.





Akciové trhy prudce vzrostly, investoři se vzpamatovali a obrazovky rychle zezelenaly, ale z celní pauzy byla vyňata Čína, na kterou Trump zvýšil poplatky podruhé během 24 hodin, tentokrát na 125 %. Peking již odpověděl zvýšeným 84% odvodem na americké zboží, přičemž jeho ministr financí předtím trval na tom, že Peking neustoupí.Protože už není jasné, jaký je nyní účel jeho cel. Je to tak? Ano, nemusí jít o obnovení rovnováhy světové ekonomiky. Je to vyjednávací turné, nebo se jen snaží všechny šikanovat?