Cena ropy Brent poprvé od pandemie klesla pod 60 dolarů za barel

11. 4. 2025

čas čtení 2 minuty

Globální trh s ropou se nadále potápí na pozadí kaskády cel ze strany administrativy Donalda Trumpa a odvetných opatření, která již byla oznámena čínskými orgány a která připravuje Evropská unie. Globální trh s ropou se nadále potápí na pozadí kaskády cel ze strany administrativy Donalda Trumpa a odvetných opatření, která již byla oznámena čínskými orgány a která připravuje Evropská unie.

Při obchodování ve středu 9. dubna klesla cena ropy Brent poprvé za více než 4 roky pod 60 dolarů za barel. Futures na dodání v červnu během dne klesly o více než 6 % na 58,57 dolaru, což je nejnižší hodnota od února 2021. Kontrakty na americký stupeň na vrcholu prodejů klesly na 55,38 dolaru za barel a také přepsaly minima za posledních 50 měsíců.

Ruská ropa Urals se podle agentury Reuters na konci minulého týdne prodávala za 52 dolarů za barel a nyní s největší pravděpodobností stojí méně než 50 dolarů - s přihlédnutím ke slevám, které se v posledních týdnech pohybovaly v průměru 13-14 dolarů.

Od začátku dubna se kotace ropy propadly již o 24 %, a pokud bude tento výsledek pokračovat, bude tento měsíc pro trh s ropou nejhorší od začátku pandemie v roce 2020.

Trhy se obávají nejen Trumpových cel, ale i odvetných opatření ze strany největších obchodních partnerů USA, kteří slibují globální ekonomice obchodní válku ovlivňující více než 60 % globálního HDP. Agresivní reakce Číny, která nejprve uvalila 34 % cla na americké zboží a ve středu je zvýšila na 84 %, "snižuje šance na rychlou dohodu mezi dvěma největšími ekonomikami světa," řekl Ye Ling, viceprezident pro analýzu ropných trhů ve společnosti Rystad Energy. Poukazuje na to, že pod útokem může být poptávka po ropě v Číně, která je největším světovým dovozcem "černého zlata" a spadá pod Trumpova cla ve výši 104 %.

To co se děje s cenami ropy naznačuje, že trhy stále více zohledňují scénář globální recese, píší analytici ING. Olej do ohně přilévá rozhodnutí zemí OPEC+ prudce zvýšit produkci - od května o 411 tisíc barelů, a také slevy, které oznámila Saúdská Arábie, největší světový vývozce. V neděli královská státní ropná společnost snížila oficiální cenu své vlajkové lodi Arab Light s dodáním v květnu o 2,3 dolaru za barel a nyní se prodává se slevou 1,3 dolaru oproti benchmarku Omán/Dubaj.

Pokud bude kolaps cen ropy pokračovat, kartelové státy mohou upustit od plánů na zvýšení produkce, nebo je zpomalit, věří ING. Pokud OPEC+ plně realizuje plány na návrat na trh všech dodávek, které spadaly pod snížení (2,2 milionu barelů denně), kotace ropy Brent může klesnout pod 40 dolarů, varují analytici Goldman Sachs.

Zdroj v ruštině: ZDE

