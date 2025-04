Polsko investuje 700 milionů eur do výroby munice

Polsko investuje 3 miliardy zlotých (700 milionů eur) do nových továren na výrobu munice ráže 155 mm, uvedl náměstek ministra obrany Cezary Tomczyk. Uvedl také, že republika obdržela objednávku na dodávku 18 tisíc tun trhaviny TNT pro Spojené státy v hodnotě 1,2 miliardy zlotých (asi 280 milionů eur). Smlouva je uzavřena na tři roky. "Je to průlom v polsko-americkém spojenectví a obrovský krok pro náš vojenský průmysl," řekl Tomczyk a připomněl, že Polsko je největším producentem TNT v NATO.

Polska największym producentem trotylu w NATO!

Podpisaliśmy kontrakt z USA na 18 tys. ton trotylu wart 1,2 mld zł.

Równocześnie inwestujemy 3 mld zł w nowe fabryki amunicji 155 mm.

To przełom w polsko-amerykańskim sojuszu i ogromny krok dla naszej zbrojeniówki. 🇵🇱🇺🇸 — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) April 9, 2025

Na konci března šéf polského Národního bezpečnostního úřadu generál Dariusz Łukowski uvedl, že při současných dodávkách munice by země byla v případě ruského útoku schopna vydržet pouze "týden nebo dva". Některé typy granátů podle něj vydrží pouze 5-7 dní – to se týká především staré techniky, pro kterou se již nevyrábí. Łukowski zároveň poznamenal, že kvůli válce na Ukrajině má Polsko čas na nápravu situace a země již aktivně buduje svůj vojenský potenciál. Nyní polský obranný průmysl ročně vyrábí asi 50 tisíc granátů ráže 155 mm, do roku 2028 se plánuje zvýšení tohoto počtu na 200-300 tisíc.

V březnu polský premiér Donald Tusk oznámil plány na více než zdvojnásobení národní armády na půl milionu lidí. Republika má již třetí největší ozbrojené síly v NATO po Spojených státech a Turecku a také je na 1. místě z hlediska výdajů na obranu ve výši 4,1 % HDP. V roce 2025 plánuje vláda na tyto účely utratit 186,6 miliardy zlotých (46,4 miliardy dolarů), tedy 4,7 % HDP. Všechna tato opatření byla přijata na pozadí rostoucí hrozby ze strany Ruska. Jak Tusk poznamenal, "nepochybuje" o tom, že Kreml provádí rozsáhlé přezbrojení a mobilizaci armády, aby byl schopen v příštích třech až čtyřech letech zaútočit na někoho "výrazně většího", než je Ukrajina.

Zdroj v polštině: ZDE

