Polsko se připravuje na přímou válku s Ruskem

9. 4. 2025

Polsko zrychluje své vojenské posilování pro předpokládanou válku s Ruskem, protože Ukrajina čelí potenciálně nepříznivému výsledku mírových rozhovorů zprostředkovaných administrativou Donalda Trumpa, píše Janusz Bugajski.

Varšava plánuje zavést dobrovolný vojenský výcvik pro všechny dospělé muže a posílit polské ozbrojené síly na půl milionu vojenského personálu a záložníků, kromě zvýšení vojenských výdajů a naléhání na spojence NATO, aby zvýšili své obranné rozpočty.

Polská vojenská expanze se odehrává uprostřed prezidentské volební kampaně, ve které ani jeden ze dvou hlavních politických táborů nechce být vnímán jako slabý v oblasti národní bezpečnosti.

Polsko od zahájení totální ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 oživuje své vojenské přípravy na potenciální válku s Ruskem. Varšava posiluje svou obranu v očekávání rostoucí pravděpodobnosti přímého ozbrojeného konfliktu se svým věčným historickým rivalem, vzhledem k nejistotě kolem pokusů amerického prezidenta Donalda Trumpa zprostředkovat mír mezi Moskvou a Kyjevem, stejně jako vyhlídky, že Rusko upevní své územní zisky na Ukrajině. Polská vláda kalkuluje s tím, že pokud Washington donutí Ukrajinu, aby se vzdala částí svého území a prvků své suverenity, zatímco Rusku bude umožněno obnovit svou ekonomiku a armádu zrušením ekonomických sankcí, pak bude Polsko v první linii příští války.

Koaliční vláda polského premiéra Donalda Tuska podnikla v posledních týdnech několik domácích i mezinárodních kroků k posílení polských vojenských schopností a sociální připravenosti. Ve významném projevu v parlamentu 7. března Tusk vysvětlil základ pro zrychlené vojenské posilování Polska. Tusk varoval, že zpravodajské zprávy sdílené spojenci naznačují, že Moskva plánuje výrazně větší válku během tří až čtyř let, s masivními investicemi do své vojenské expanze a kapacity pro mobilizaci. Tusk také poznamenal, že je nepravděpodobné, že by Ukrajina obdržela od Spojených států nějaké tvrdé bezpečnostní záruky v rámci jakékoli budoucí mírové dohody, což znamená, že nesnáze Polska se staly nebezpečnějšími.

