USA zavedou 104% clo na Čínu

8. 4. 2025

Elon Musk napsal, že ekonomický poradce Trumpa Peter Navarro, který radí Trumpovi ohledně cel, je “pitomec, který je hloupější než pytel cihel.”



USA budou od středy uvalovat 104% cla na Čínu poté, co Peking nezrušil odvetná cla



Spojené státy uvalí na Čínu 104% clo od středy (12:01 čínského standardního času), uvedl představitel Bílého domu poté, co Peking do úterního poledne nezrušil svá odvetná cla na americké zboží ve lhůtě stanovené Donaldem Trumpem.



Čína se musí s USA dohodnout, tvrdí Bílý dům



Donald Trump se domnívá, že Čína musí uzavřít dohodu se Spojenými státy ohledně dodatečných cel, která mají vstoupit v platnost ve středu, uvedla na brífinku tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.



Dodala, že pokud se Čína dohodne, Trump bude „neuvěřitelně laskavý, ale udělá to, co je nejlepší pro americký lid“.





Téměř 70 zemí se snaží uzavřít dohodu o clech, tvrdí Bílý dům.



Téměř 70 zemí se obrátilo na Bílý dům s žádostí o zahájení jednání o snížení dopadů celní politiky Donalda Trumpa, uvedla tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.



Leavittová novinářům řekla, že dohody budou uzavřeny, pokud budou přínosné pro americké pracovníky a budou řešit chronický obchodní deficit. Trump nařídil svému týmu, aby pracoval na „dohodách šitých na míru“ pro každou zemi, která se ozve.





Írán, ukřivděný odhalením Donalda Trumpa, že v sobotu v Ománu začnou „přímé rozhovory“ mezi USA a Íránem o jeho jaderném programu



Trump v pondělí zaskočil Teherán, když odhalil plán víkendových rozhovorů a prohlásil, že pokud by rozhovory selhaly, Írán by se ocitl ve „velkém nebezpečí“. Na Blízkém východě došlo v posledních týdnech k bezprecedentnímu vojenskému posílení USA a Trumpovo rozhodnutí zveřejnit rozhovory má zřejmě za cíl přimět Írán k naléhavému jednání.



Americkou delegaci na rozhovorech povede Steve Witkoff, Trumpův zvláštní vyslanec pro Blízký východ, který se rovněž podílel na rozhovorech s Ruskem o válce na Ukrajině; íránskou stranu povede její ministr zahraničí Abbás Aragčí. Witkoffovy snahy o zprostředkování míru mezi Izraelem a Hamásem a mezi Ruskem a Ukrajinou zatím selhaly.



Nové kolo americko-ruských konzultací se uskuteční 10. dubna na ruském konzulátu v Istanbulu, sdělil agentuře Reuters diplomatický zdroj.



V únoru jednaly v Istanbulu týmy Ruska a USA, aby se pokusily obnovit normální fungování svých velvyslanectví. Rozhovory, úzce zaměřené na podmínky pro diplomaty druhé strany, byly prvním testem schopnosti obou zemí obnovit širší vztahy.



Již dříve v úterý ruská státní tisková agentura TASS s odvoláním na ruské ministerstvo zahraničí informovala, že delegace Ruska a USA se v nadcházejících dnech sejdou ke konzultacím v Istanbulu.



Ruskou delegaci povede Alexandr Darčijev, nedávno jmenovaný ruským velvyslancem v USA, zatímco delegaci USA povede náměstkyně ministra zahraničí Sonata Coulterová, uvedl TASS.



Obě delegace budou složeny pouze z diplomatů a rozhovory se zaměří na normalizaci činnosti diplomatických misí obou zemí, citovala agentura TASS ruské ministerstvo zahraničí.



Představitelé USA a Ruska se v únoru setkali v saúdském hlavním městě Rijádu, kde se dohodli, že prozkoumají „ekonomické a investiční příležitosti“, které by pro jejich země mohly vyplynout z ukončení války na Ukrajině, což je součástí širšího sbližování s Moskvou, o které usiluje nová Trumpova administrativa.





Elon Musk údajně několikrát naléhal na Trumpa, aby ustoupil od nárůstu globálních cel





Elon Musk se osobně a opakovaně pokoušel přimět Donalda Trumpa, aby ustoupil od vlny globálních cel, která vyvolala zmatek na mezinárodních trzích.

To, že se Muskovi nepodařilo Trumpa přesvědčit, je však pro některé pozorovatele důkazem narůstající roztržky mezi americkým prezidentem a Muskem.





Soud v usnesení uvedl, že neziskové skupiny, které podaly žalobu proti propouštění, neměly k podání žaloby oprávnění. „Soudní příkaz okresního soudu byl založen pouze na tvrzeních devíti žalobců z řad neziskových organizací v této věci,“ uvádí se v usnesení. „Podle zavedeného práva jsou však tato tvrzení v současné době nedostatečná k tomu, aby podpořila žalobní legitimaci organizací.





Dva zdroje deníku Washington Post potvrdily, že Musk se o víkendu několikrát osobně obrátil na Trumpa, aby se ho pokusil přesvědčit, aby zrušil řadu obchodních cel, která minulý čtvrtek oznámil na obrovské množství zemí, z nichž mnohé jsou dlouholetými spojenci USA.Jejich uvalení v pondělí zasáhlo akciové trhy po celém světě, vymazalo biliony dolarů z hodnoty mnoha společností a snížilo majetek několika miliardářů, Trumpových přátel, včetně Muska, zakladatele společností Tesla a SpaceX a majitele společnosti X - jehož osobní jmění podle zpráv poprvé od loňského roku kleslo pod 300 miliard dolarů.Ve stejné době, kdy Musk prosil Trumpa, vystupoval online na pravicové konferenci v Itálii, kde vyzýval k nulovým clům mezi USA a Evropskou unií. „To byla určitě moje rada prezidentovi,“ řekl účastníkům konference krajně pravicové strany Liga ve Florencii.Greer, který dohlíží na zavádění cel, senátnímu finančnímu výboru řekl, že firmy by se měly připravit na to, že do budoucna přepracují své dodavatelské řetězce a budou získávat materiály na domácím trhu., tedy na post číslo tři v PentagonuColby byl během Trumpova prvního prezidentského období náměstkem náměstka ministra obrany pro strategii a rozvoj sil. Je známý svými argumenty, že americká armáda by měla upřednostnit soupeření s Čínou a přesunout svou pozornost z Blízkého východu a Evropy.Colby byl ohledně těchto názorů podrobně dotazován demokraty a některými Trumpovými republikány během svého schvalovacího slyšení. Na otázku, zda ruský prezident Vladimir Putin napadl Ukrajinu, opakovaně odmítl odpovědět s odkazem na Trumpovu pokračující „delikátní“ diplomacii.Jediným republikánem v Senátu, který v úterý hlasoval proti Colbyho potvrzení, byl Mitch McConnell z Kentucky, bývalý předseda strany.Při březnovém slyšení o jeho potvrzení byl Colby rovněž dotázán, zda se jeho názor na obranu Tchaj-wanu nezměkčil. Colby tehdy řekl, že Tchaj-wan musí dramaticky zvýšit své výdaje na obranu na přibližně 10 % hrubého domácího produktu, aby odvrátil válku s Čínou.Italská premiérka Giorgia Meloniová odcestuje příští týden do Spojených států, kde bude 17. dubna jednat s Donaldem Trumpem o clech, uvedl v úterý její úřad.Meloniová čelí diplomatickému balancování, neboť je Trumpovým spojencem, ale zároveň je pod tlakem, aby bránila italský průmysl zaměřený na vývoz.Itálie měla v loňském roce třetí největší přebytek obchodu se zbožím s USA v Evropské unii, hned po Německu a Irsku.Premiérka označila Trumpovo rozhodnutí o clech za chybu, ale varovala, že protiopatření EU by mohla eskalovat obchodní válku, a vyzvala k jednání o zmírnění krize.Země z Evropské unie čelí 25% dovozním clům na ocel a hliník a automobily a širším 20% clům na téměř všechno ostatní zboží v rámci Trumpovy politiky, která má zasáhnout země, jež podle něj kladou vysoké překážky dovozu do USA.Ačkoli se ministři EU shodli, že by měli upřednostnit jednání, blok má tento týden schválit první odvetná opatření.