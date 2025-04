Horizont studie je relativně krátký, pouhých 5 let. Studie obsahuje dva scénáře: ten udržitelnější předpovídá zpomalení, které by umožnilo vytvořit časovou rezervu na to udržet vývoj AI pod kontrolou, nicméně i tento scénář počítá s tím, že AI významně ovlivní ekonomiku i geopolitickou rovnováhu. Druhý scénář, který předpokládá „krysí závod“ o co nejdokonalejší AGI (obecnou umělou inteligenci) předvídá ztrátu kontroly člověka nad důsledky činnosti AI. Tento scénář počítá s tím, že AI bude schopná během krátké doby nejen zbavit lidskou společnost kontroly a rozhodování, ale dokonce lidstvo řízeným způsobem vyhladit.

To ale pravděpodobně nebude stačit na to, aby Čína smazala ztrátu a studie proto předpokládá, že se Čína pokusí prostřednictvím špionáže ukrást návod na vývoj pokročilých systémů AI.

Studie předvídá, že takový vývoj by pravděpodobně vedl k potenciálnímu odklonu autonomně se vyvíjející AI od směru a záměru daného lidským výzkumem. Jinými slovy, autonomní AI může začít určovat vlastní směr vývoje s ohledem na cíl maximalizace vlastní efektivity, zcela bez ohledu na původní lidské úmysly a intervence. Tento vlastní záměr vývoje AI se může stát vůči lidským potřebám nepřátelský, přičemž tato verze AI dokáže využít svých kapacit například k tomu, že bude v souvislosti s vlastními záměry konstantně uvádět „otravné“ lidské partnery, vývojáře a výzkumníky, v omyl. Nebude to pro ni problém, jelikož její schopnost persvaze (přesvědčování) bude v porovnání s tou lidskou dokonalá. Prostě se bude „tvářit“, že dělá něco jiného, než skutečně dělá.

Ve dvou zmíněných scénářích studie se následně odlišuje možnost toho, kam vlastně vývoj AI dospěje. Jak už bylo řečeno, pokud se podaří najít celospolečenskou shodu na tom, že AI představuje ohrožení, dojde pravděpodobně ke snaze podřídit vývoj kontrole. Ta by se měla týkat zejména toho, aby nedošlo k autonomii záměrů, tedy aby lidští výzkumníci stále měli možnost zamezit AI k nekontrolovanému řetězení operací, které by ji následně dovedly k rozhodnutím v rozporu s lidskými zájmy. I v takovém případě ale bude AI představovat vysoce učinný nástroj velmocenského soupeření mezi USA a Čínou, nicméně předpoklad počítá s určitou formou dohody a také s využitím superinteligence primárně pro humánní účely (do té doby byla větší část její kapacity primárně nasměrována k vlastnímu vývoji). To může způsobit nárůst přidané hodnoty, jak studie předpokládá, ale zároveň také významný otřes zaběhnutých procesů v ekonomice a v dalších velkých společenských strukturách (pozn. autora). Tento scénář předpokládá úzké propojení vývoje AI, který jed nes zcela v soukromých rukou, a státního dohledu.

