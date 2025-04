10. 4. 2025 / Boris Cvek

V úterý to na Českém rozhlase řekl zmocněnec pro energetickou bezpečnost Česka Bartuška v pořadu Peníze a vliv na Českém rozhlase zcela jasně: našimi skutečnými přáteli jsou Nizozemsko, Německo, Rakousko a Itálie. Tyhle státy nám umožnily zachránit dodávky plynu a ropy pro naši zemi. Myslím, že by to nemělo být překvapení.