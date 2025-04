Netanjahu říká, že dohoda s Íránem bude fungovat pouze v případě, že budou jaderná zařízení „vyhozena do povětří“

10. 4. 2025

Izraelský vůdce uvedl, že s prezidentem Trumpem „dlouze“ hovořili o vojenské variantě pro Írán. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý prohlásil, že diplomatická dohoda USA s Íránem bude fungovat pouze v případě, že civilní jaderná zařízení Teheránu budou „vyhozena do povětří“ pod dohledem USA, což jsou podmínky, které by při jednání s Teheránem nebyly splněny, píše na webu Antiwar Dave DeCamp.

„Souhlasíme s tím, že Írán nebude mít jaderné zbraně. Toho lze dosáhnout dohodou, ale pouze v případě, že tato dohoda bude libyjského typu: To by bylo dobré,“ uvedl Netanjahu ve videoprohlášení den po setkání s prezidentem Trumpem.

Netanjahuova zmínka o Libyi odkazuje na to, že bývalý libyjský vůdce Muammar Kaddáfí v roce 2003 souhlasil s demontáží svého programu jaderných zbraní a umožnil inspektorům, aby ověřili jeho pokrok. Jen o osm let později, v roce 2011, byl Kaddáfí brutálně zabit ozbrojenci podporovanými USA poté, co letecký útok NATO zasáhl jeho konvoj v rámci bombardovací kampaně USA a NATO.

Prezident Trump již dříve kritizoval Johna Boltona, svého bývalého poradce pro národní bezpečnost, za to, že v roce 2018 navrhl model odzbrojení Severní Koreje „v libyjském stylu“ . „Co by Bolton, jeden z nejhloupějších lidí ve Washingtonu, mohl vědět? Nebyl to on, kdo v televizi tak hloupě řekl 'libyjské řešení', když popisoval, co se USA chystají udělat pro Severní Koreu? Mám spoustu dalších Boltonových 'hloupostí',“ uvedl Trump na Twitteru v roce 2020.

Netanjahu ve svém úterním videoprohlášení rovněž pohrozil vojenskou akcí, pokud nebude dosaženo dohody, a uvedl, že o této možnosti s Trumpem hovořil. „Druhá možnost - která nebude - je, že se rozhovory protáhnou, a pak je tu vojenská varianta. Tomu rozumí každý. Dlouze jsme o tom hovořili,“ řekl.

Prezident Trump pohrozil Íránu bombardováním, pokud nebude dosaženo dohody o jeho jaderném programu, přestože americké zpravodajské služby nedávno potvrdily, že neexistují žádné důkazy o tom, že Teherán pracuje na jaderné zbrani.

Spojené státy rovněž podnikly výrazné vojenské posilování na Blízkém východě, které zahrnovalo nasazení bombardérů B-2, jež by mohly být použity k úderu na Írán. Toto posilování přichází v době intenzivní americké bombardovací kampaně v Jemenu, kterou Trumpova administrativa hrozí vystupňovat.

V souvislosti s tímto napětím mají USA a Írán tuto sobotu jednat na vysoké úrovni v Ománu. Írán dal najevo, že je ochoten dosáhnout dohody o svém jaderném programu , ale varuje před vojenskými hrozbami USA.

List Israel Hayom uvedl, že Netanjahu a zbytek izraelské delegace, která navštívila USA, o plánech USA a Íránu na zahájení jednání nevěděli. Zpráva uvádí, že Netanjahu se o plánovaných rozhovorech dozvěděl těsně předtím, než společně s Trumpem vystoupil v Oválné pracovně před médii. „Na tvářích lidí byl vidět šok,“ uvedl jeden ze zdrojů z delegace.

