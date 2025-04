Podcenit to jako pouhé technokratické manévry by znamenalo nerozpoznat konfuciánskou trpělivost, s níž Čína překresluje mapu - nikoliv bajonety, ale šířkou pásma.





Čína se nehýbe, ona se zvedá. Ne jako tygr, ale jako stará civilizace, která už jednou vládla světu - a teď si na to vzpomněla. Tahle jejich „ekonomická suverenita“ není žádná kancelářská politika nebo výsledek suchopárné diplomacie, je to rytmus, tep doby, tvrdý krok směrem k něčemu většímu než jen vyrovnaná obchodní bilance. Americké cly? Jen další škrábanec na pancíři říše, která se dávno rozhodla, že nebude čekat na svolení. V Pekingu nesedí technokrati, tam sedí vypravěči nového příběhu - světa bez dolaru, bez Washingtonu jako světového notáře.



Cílem Číny není export kulturních hodnot, ale obchodních příležitostí. Pro ty, kteří se v novém geopolitickém prostředí dokážou strategicky zorientovat, mohou být následující dekády mimořádně plodné. Protože kdo by chtěl šířit filozofii, když můžete šířit levné sluchátka s vestavěným špionážním softwarem?

Základ tohoto přerodu tvoří "Vize rozvoje Číny 2020-2050", strategický rámec postavený na dvou osách: jedné zaměřené na modernizaci ekonomiky a globální integraci a druhé na budování „společného osudu lidstva“. Klíčovými pilíři této vize jsou rychlá urbanizace, průmyslový pokrok a silná kultura spoření, a to vše pod vedením principů otevřenosti, sdílení a inkluze. „Společný osud“ - samozřejmě za předpokladu, že ten osud píše Peking. A spoření?Čína se v uplynulých letech systematicky připravovala na ekonomické oddělení od Západu - posílila domácí poptávku, budovala soběstačné dodavatelské řetězce a omezila svou závislost na americkém zboží a trzích. Zavedla přísnější kontrolu nad firmami ze Spojených států a přesměrovala svou exportní politiku, aby omezila zranitelnost vůči západním sankcím.Tato změna je součástí širší strategie „duální cirkulace“, v níž se domácí trh stává hlavním motorem růstu, zatímco mezinárodní obchod zůstává doplňkový. Tato proměna už přináší hmatatelné výsledky. V roce 2024 se domácí spotřeba stala hlavním tahounem čínské ekonomiky, předstihla investice i export. Obchod se stále více orientuje na rozvíjející se trhy v Asii a Africe, čímž se snižuje závislost na Spojených státech.Zároveň Čína podniká důležité kroky směrem k finanční autonomii. Vývoj digitálního jüanu spolu s bilaterálními dohodami s Ruskem, Saúdskou Arábií, Íránem a Brazílií naznačuje vznik alternativního obchodního systému - takového, který obchází dolar a přetváří globální finanční vztahy. I když může jít o změnu nenápadnou, patří mezi nejambicióznější strategické kroky 21. století, neboť Čínu postupně odpoutává od finančních systémů ovládaných Západem.Zatímco Spojené státy ročně investují stovky miliard dolarů do armády, Čína směřuje podobné částky do technologických inovací - včetně umělé inteligence, polovodičů a digitálních financí. Ten kontrast je zřejmý: zatímco jedna mocnost usiluje o dominanci silou, druhá buduje vliv rozvojem.Dlouhodobé investice do vzdělání, industrializace a profesní přípravy začínají přetvářet globální obchodní dynamiku. Čína nejenže posílila vlastní kapacity, ale také vybudovala rozsáhlou regionální síť dodavatelů. Země jako Jižní Korea, Tchaj-wan, Hongkong, Singapur, Vietnam, Thajsko a Malajsie dnes fungují jako klíčové uzly čínského průmyslového ekosystému. Ačkoliv nejsou přímo pod kontrolou Pekingu, tvoří strategickou síť podporující širší čínskou hospodářskou agendu - a i ony se staly terčem amerických cel zaměřených na oslabení tohoto rostoucího vlivu.Navzdory rostoucí soběstačnosti se Čína pravděpodobně zcela neuzavře mezinárodnímu obchodu. Ani se svou průmyslovou silou nebude schopna uspokojit veškerou domácí poptávku. Země, které se dokážou postavit do role spolehlivých obchodních partnerů - zejména v oblastech jako potraviny, energie nebo suroviny - mohou z této změny těžit, a to zejména díky rostoucím příjmům čínských domácností.Nelze než s jistou dávkou údivu - byť s čelem lehce svraštělým - sledovat nejnovější čínský manévr: symfonickou demonstraci ekonomické suverenity, oděnou do rétoriky „sdíleného osudu“, avšak řízenou chladnou precizností impéria, které se nespokojuje s pouhou účastí, nýbrž usiluje o autorství globálního řádu. Nejde o národ, který reaguje impulzivně na celní provokace, ale o stát, jenž realizuje dávno rozvrženou vizi, jejíž intelektuální architektura se směle vyrovná jakékoli poválečné marshallovské iniciativě. Strategie duální cirkulace, digitalizace měny, přesměrování obchodu na rozvíjející se trhy - to nejsou projevy reakce, nýbrž známky přepólování, promyšleného rozvazování pout se západními finančními strukturami.