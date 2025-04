„Stáváme se diktaturou“: Trumpova cla jsou považována za snahu o další konsolidaci moci

10. 4. 2025

čas čtení 4 minuty

Demokratický senátor Chris Murphy označil rozsáhlá cla prezidenta Donalda Trumpa za „politickou zbraň, jejímž cílem je zničit naši demokracii. Analytici, kteří si lámou hlavu nad podivným vzorcem, který Trumpova administrativa použila k výpočtu celních sazeb pro jednotlivé země, ztrácejí čas, uvedl americký senátor Chris Murphy v reakci na amerického prezidenta, která se v posledních dnech, kdy světové trhy nadále klesají, stala virální, píše na webu Common Dreams Jake Johnson.

„Není to hospodářská politika, není to obchodní politika,“ uvedl Murphy (D-Conn.) v poznámkách zaznamenaných poté, co Trump minulý týden oznámil rozsáhlá cla. „Je to politická zbraň, jejímž cílem je zničit naši demokracii.“

Zatímco všeobecná cla na dovoz, která zavedl prezident Donald Trump, nedávají smysl jako snaha napravit selhání stávajícího obchodního režimu a vrátit zpět offshorová pracovní místa z USA, jsou pochopitelná, pokud se na ně pohlíží jako na „nástroj, který se snaží vynutit si sliby loajality, tentokrát od společností a průmyslových odvětví ve Spojených státech,“ argumentoval Murphy.

„Musíte pochopit, že vše, co Donald Trump dělá, slouží tomu, aby zůstal navždy u moci - buď on, nebo jeho rodina, nebo jeho vybraní nástupci,“ pokračoval demokratický senátor. „Snaží se zničit naši demokracii.“

Murphy tvrdil, že prezident navrhl cla tak rozsáhlá, že korporace napříč soukromým průmyslem budou muset přijít do Bílého domu a „uzavřít s Trumpem dohodu, v níž jim poskytne celní úlevy výměnou za slib politické loajality“.

„Jak by takový slib mohl vypadat?“ Murphy pokračoval. „No, možná by souhlasili s tím, že budou veřejně obhajovat jeho hospodářskou politiku. Možná by souhlasili s tím, že budou přispívat na jeho politickou kampaň. Možná souhlasí s tím, že budou hlídat své zaměstnance, aby se ujistili, že nikdo, kdo pracuje pro tuto společnost, nepracuje pro politickou opozici.“

Server Politico koncem minulého týdne uvedl, že podniky napříč korporátní Amerikou se „obávají Trumpova hněvu“, a proto odmítají kritizovat prezidentovu celní politiku, i když ta působí celosvětovou spoušť a hrozí vyvolat ničivou recesi.

„Pro žádnou společnost nebo značku neexistuje motivace, aby tuto administrativu byť jen vzdáleně kritizovala,“ uvedl pro Politico jeden nejmenovaný pracovník pro veřejné záležitosti. „Ničí to vaši schopnost spolupracovat s Bílým domem a prosazovat svou politiku, tečka.“

Murphy není zdaleka sám, kdo považuje Trumpova cla za nástroj upevňování moci.

Robert Reich, bývalý americký ministr práce, v pondělí napsal, že „se měníme v diktaturu“, protože Trump vyvolává „falešnou národní nouzovou situaci“, aby zvýšil cla, hromadně deportoval lidi bez řádného procesu, vykuchal snahy o boj s klimatickou krizí a zrušil velké části federální vlády.

„Zatímco Trump vyhlašuje jednu mimořádnou situaci za druhou, aby ospravedlnil svou hrůzovládu, současně likviduje schopnost Ameriky reagovat na skutečné mimořádné situace,“ napsal Reich. „Nenechte se mýlit tím, co se tu skutečně děje. Zatímco Spojené státy mají spoustu skutečných problémů, které je třeba řešit, Trump je ignoruje, aby vyrobil falešnou mimořádnou situaci, kterou potřebuje k dalšímu rozšíření a centralizaci své moci.“

Jeden z analytiků, Zack Beauchamp ze serveru Vox, tvrdil, že cla jsou spíše příznakem úpadku americké demokracie než jeho příčinou.

„Trumpova cla, pokud budou plně zavedena, budou připomínána jako vlastní varovný příběh. Ačkoli na nich Trump vedl kampaň, nebyl by schopen celý balík cel zavést, kdyby prošel běžnou ústavou předepsanou procedurou pro zvyšování daní,“ napsal Beauchamp. „Právě skutečnost, že Amerika nefunguje jako normální demokracie s veřejným projednáváním a mnohonásobnou kontrolou výkonné moci, umožnila Trumpovi jednat podle jeho svérázných nápadů na způsob Maa nebo Putina.“

„Stále je možné, že Trump nakonec ustoupí,“ dodal. „Ale i kdyby to udělal a nejhoršímu výsledku se vyhnul, poučení by mělo být jasné: Dlouhodobý rozklad amerického demokratického systému znamená, že všichni žijeme pod sekerou.

