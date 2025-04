Velitel ukrajinské armády „musí odejít“, říká velitel

9. 4. 2025

čas čtení 6 minut



Oleksandr Syrskij riskuje životy rozkazy, „hraničícími se zločinem“ říká Bohdan Krotěvič, bývalý velitel brigády Azov



Vysoce postavený bývalý ukrajinský velitel vyzval šéfa ukrajinské armády, aby odstoupil, a obvinil ho z nedostatku strategické představivosti a z toho, že svými „hraničně zločinnými“ rozkazy ohrožuje životy ukrajinských vojáků.



Bohdan Krotěvič, který v únoru odešel z funkce náčelníka štábu brigády Azov, částečně proto, aby mohl promluvit, řekl, že podle jeho názoru velitel ozbrojených sil generál Oleksandr Syrskij „musí odejít“ a vedení ukrajinské armády se musí změnit.



Veterán si v rozhovoru stěžoval, že Syrskij a stávající vedení se zabývají „manuálním mikromanagementem celé armády“, a upozornil na rozkazy vydávané vojákům a jednotkám, které je nutí k odpočinku a k základnám příliš blízko fronty. Vysoce postavený bývalý ukrajinský velitel vyzval šéfa ukrajinské armády, aby odstoupil, a obvinil ho z nedostatku strategické představivosti a z toho, že svými „hraničně zločinnými“ rozkazy ohrožuje životy ukrajinských vojáků.Bohdan Krotěvič, který v únoru odešel z funkce náčelníka štábu brigády Azov, částečně proto, aby mohl promluvit, řekl, že podle jeho názoru velitel ozbrojených sil generál Oleksandr Syrskij „musí odejít“ a vedení ukrajinské armády se musí změnit.Veterán si v rozhovoru stěžoval, že Syrskij a stávající vedení se zabývají „manuálním mikromanagementem celé armády“, a upozornil na rozkazy vydávané vojákům a jednotkám, které je nutí k odpočinku a k základnám příliš blízko fronty.





„Začal jsem dostávat od vrchního velení armády, od vrchního velitelského štábu, rozkazy, které stále více hraničily se zločinem a které jsem s čistým svědomím nemohl plnit a dodržovat,“ řekl Krotevych.



Jeden z nejznámějších ukrajinských vojáků, dvaatřicetiletý Krotěvič, sloužil v Azovu od roku 2014 a přežil obranu v ocelárnách Azovstal na jaře 2022. Byl zajat ruskými silami a prožil krátké období zajetí, než byl vyměněn.



Krotěvič se poté rozhodl vrátit na frontu a během posledního období své vojenské služby stále otevřeněji kritizoval ostatní velitele, kteří podle něj nešetrně nakládali s životy vojáků.



Konstatoval, že se „ze 70 % rozhodl odejít“ z ukrajinské armády, protože velitelé stále „požadovali po vojácích věci, které by sami po sobě nepožadovali“. Jako bývalý válečný zajatec je jedním z relativně mála sloužících vojáků, kteří mají právo odejít.



„Generální štáb nařídil, že když vojákovi skončí směna [na frontě], nemůže odpočívat v týlu, musí odpočívat 50 metrů od fronty,“ uvedl Krotevyč, který dodal, že obvykle na předsunuté pozorovací základně čety.



Nucení vojáků zotavovat se tak blízko fronty vystavuje „všechny tyto lidi vážnému nebezpečí“, tvrdil. Obvinil velení armády, že se „trestuhodně provinilo tím, že právě teď nechápe principy války“ a zejména „jak fungují bezpilotní letouny FPV, jak fungují klouzavé bomby“.



Dramatický rozmach používání bezpilotních letounů FPV - které mohou operovat na vzdálenost až 22 km, uvedl Krotěvič - a ruských klouzavých bomb, které se Ukrajina donedávna snažila zastavit, dramaticky rozšířil hloubku frontové linie. Podle Krotěviče však ukrajinští velitelé nedokázali odpovídajícím způsobem reagovat.



„Stále mají mentalitu bojů ve druhé světové válce,“ řekl. „Stále odmítají uznat nové prostředky zasahování cílů.“ Uvedl, že armádní velitelé se opírají o předpisy vydané v roce 2016, aby ospravedlnili nucení vojáků k tomu, aby byli umístěni tak daleko vpředu, tedy v době, kdy „válka byla úplně jiná“.



Uvedl, že podobné uvažování ovlivňuje i rozmístění větších velitelství. V jednu chvíli, řekl Krotěvič, bylo velitelství brigády Azov samo zasaženo poté, co jednotka „žádala, naléhala“, aby byla přesunuta zpět, protože ruské síly postupovaly. „Výslovně nám řekli, že ne, a dostali jsme přímý zásah.“



Krotěvič řekl: „Syrskij musí odejít.“ Vrchní vojenský velitel, jmenovaný v únoru 2024, nedokázal prolomit ruské linie s výjimkou Kurska loni v srpnu, kde našel ‚nejslabší místo‘ a provedl jednoduchý ‚lineární úder‘.



Ačkoli Krotěvič uvedl, že útok do Ruska měl v té době smysl, obvinil Syrského, že se příliš soustředil na útok, „když jsme měli obrovské problémy“ s obranou Pokrovska na jihu Donbasu, a „zůstával tam příliš dlouho“, přičemž ukrajinské síly utrpěly značné ztráty.



Ukrajině se nepodařilo najít způsob, jak vést manévrovou válku, zatímco „nepříteli se nějakým způsobem daří každý měsíc prolomit naše linie“, stěžoval si Krotěvič.



„Syrskij se nesnaží aplikovat vysokou vědu a válečné umění,“ řekl Krotěvič a obvinil ho, že má “jen dvě funkce: když nepřítel útočí, prostě tam hodíte víc lidí. A pokud je nepřítel zdrcující, stáhnete lidi a řeknete, že vám jde o životy lidí.“



Ukrajina v průběhu let 2024 a 2025 postupně ztrácela území, ruské síly nejprve postupovaly od Avdijivky na východě směrem k Donbasu, než se hlavní úsilí Moskvy přesunulo na eliminaci kurského vpádu.



Mnozí pozorovatelé přičítají skromné, ale přetrvávající úspěchy Ruska většímu počtu jeho příslušníků a pozastavení dodávek amerických zbraní na počátku roku 2024, ale Krotěvičovy výroky jsou pozoruhodné, protože se snaží přenést pozornost na ukrajinské velitele a jejich vedení válečného úsilí.



Bývalý voják nyní hodlá založit soukromou společnost Strategická operační a zpravodajská agentura (Soia), která bude získávat zpravodajské informace o Rusku, Bělorusku, Severní Koreji a dalších zemích nepřátelských Ukrajině a bude působit jako odborná spojka se Západem.



V rámci této činnosti Krotevyč uvedl, že doufá, že bude trávit čas v Londýně, ačkoli zdůraznil, že se neshoduje s ukrajinským velvyslancem ve Spojeném království Valerijem Zálužným, předchůdcem Syrského, který je považován za možného budoucího kandidáta na ukrajinského prezidenta.



Krotevyč uvedl, že sám nemá v úmyslu vstoupit do politiky. „Chci jen destabilizovat Rusko, aby nemohlo znovu válčit,“ řekl.





Ukrajinský generální štáb byl požádán o komentář, ale neodpověděl.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

1