Ukrajina kategoricky odmítla kvůli dohodě s Putinem omezit armádu

11. 4. 2025

Ukrajina nebude omezovat velikost svých ozbrojených sil, jak požaduje ruský prezident Vladimir Putin coby podmínku pro ukončení války. Kyjev již tuto pozici předal Washingtonu, řekl zástupce vedoucího kanceláře prezidenta Ukrajiny Pavel Palisa v rozhovoru pro agenturu Reuters. Takový požadavek nazval "červenou čárou". "To je principiální postoj Ukrajiny: Nikdo, a už vůbec ne agresorská země Rusko, nebude Ukrajině diktovat, jaké ozbrojené síly by měla mít," zdůraznil Palisa.

V březnu učinil podobné prohlášení prezident Volodymyr Zelenskyj. Zdůraznil, že s Moskvou nebude diskutovat o parametrech ozbrojených sil Ukrajiny, protože silná armáda je součástí bezpečnostních záruk, že válka nebude pokračovat. Putin zase opakovaně označil návrh dohody projednávaný v Istanbulu v březnu 2022 za základ pro jednání. Poté Rusko navrhlo omezit ukrajinskou armádu na 85 tisíc vojáků, 342 tanků a omezit dolet raket na 40 kilometrů. Kyjev trval na 250 tisících vojácích s 800 tanky a raketami s doletem 280 kilometrů. Poté, co Spojené státy odmítly přijmout nebo dokonce pozvat Ukrajinu do NATO, Zelenskyj řekl, že jeho země bude potřebovat armádu s milionem a půl mužů. Zdůraznil, že pouze stejný počet vojáků s Ruskem by byl skutečnou zárukou bezpečnosti a nakonec by vedl Ukrajinu ke členství v Severoatlantické alianci.

"Jsou to preventivní opatření, protože Putin musí pochopit, že pokud se pokusí začít novou válku, bude na něj čekat armáda 1,5 milionu vojáků. Pokud chce přijít a zemřít, jděte do toho," řekl Zelenskyj. V budoucnu také navrhl využít tento zdroj v zájmu spojenců. "Ukrajina ještě není v NATO, ale jsem si jistý, že časem bude každý chtít, aby tak silná armáda byla součástí aliance," řekl Zelenskyj.

Podle CIA se ozbrojené síly Ukrajiny skládají z 800 tisíc aktivních bojovníků a 400 tisíc záložníků. Zda toto číslo zahrnuje vojáky cizineckých legií, není známo. Zelenskyj potvrdil, že nyní je ukrajinská armáda téměř o polovinu menší než 1,5 milionu.

Francouzský prezident Emmanuel Macron, který spolu s britským premiérem Keirem Starmerem vede koalici zemí připravených po skončení války vyslat své vojáky na Ukrajinu k zadržování Ruska, označil ozbrojené síly Ukrajiny za největší armádu v Evropě.

