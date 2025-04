Channel 4 News: Izrael zabil dalších 23 lidí, z toho osm žen a osm dětí

9. 4. 2025

čas čtení 3 minuty

Moderátor, Channel 4 News, středa 9. dubna 2025, 19 hodin: Při izraelském náletu, který zasáhl obytný blok na severu Gazy, zahynulo podle zdravotníků nejméně 23 lidí. Nemocniční personál uvedl, že mezi mrtvými je osm žen a osm dětí, zatímco záchranné týmy stále pátrají v troskách po případných přeživších. izraelská armáda uvedla, že se zaměřila na bojovníka Hamásu, který stojí za řadou útoků, ale neposkytla žádné podrobnosti, informuje náš zahraniční zpravodaj Secunder Kermani a upozorňuje, že tato reportáž obsahuje znepokojivé záběry.





Vyděšené, traumatizované děti nesené troskami, děti, které už byly svědky tolika utrpení. Na východě Gazy se zoufale pátrá po všech, kteří tento izraelský úder přežili. Zde muž uvězněný mezi obrovskými betonovými deskami. Jeho nohy jsou stále pod sutinami. Celý obytný blok byl právě zničen. Záchranáři mají jen ty nejzákladnější nástroje, aby se ho pokusili vyprostit, jeho obličej je stále pokrytý prachem.

Mohammed volá příbuzným do nemocnice a doufá, že dostane zprávy o svých dětech.

„Právě jsem tu seděl a děti si hrály fotbal, říká. Pak udeřila raketa. Mého syna to odhodilo až tam.“



Je to prach a kouř, vynáší se průvod těl.





V noci je pak hlášeno nejméně 29 mrtvých. Izrael tvrdí, že cílem byl vysoký představitel Hamásu.





Ale je jasné, že mnoho obětí jsou děti.





Na jihu Gazy izraelští vojáci údajně mění celé město Rafáh v rozšířenou takzvanou nárazníkovou zónu. Jeho obyvatelé se možná nikdy nebudou moci vrátit zpět. Od obnovení izraelského útoku na toto území bylo vysídleno téměř 400 000 Palestinců.





Premiér Netanjahu však navzdory svému úsměvu nejeví známky ústupu. Na domácí scéně je pod tlakem, vystupuje zde v probíhajícím korupčním procesu, kde odmítá pochybení. Snaží se také propustit šéfa zpravodajské služby země, který ho obvinil z udržování války kvůli politickému prospěchu.

Před židovským svátkem Pesach hostil včera večer prezident Trump několik osvobozených izraelských rukojmích.





Zpátky v Gaze byli zranění převáženi do nemocnice. OSN tento týden označila zdejší válečné akce za projev naprosté neúcty k lidskému životu.





Všude, kam se podíváte, jsou zraněné děti. Rodiče nesou jejich těla.





Návrat ke krveprolití po příliš krátkém oddechu od něj zanechal obyvatelstvo zdrcené. Ti, kteří přežili bomby, čelí hladu.





Je to už více než měsíc, co Izrael zablokoval vstup veškeré humanitární pomoci do Gazy.





Každým dnem přibývají další rozvrácené rodiny, další slzami nasáklé poslední rozloučení.

„Jsem tady.A jsem naživu.Pane prezidente Trumpe, zachránil jste mi život.“Vědí, že Trump je jediný, kdo by mohl Netanjahua dotlačit k dalšímu příměří, i když to už zřejmě nepatří mezi jeho priority.„Není to jejich vina. Není to jejich vina,“ říká tato žena. „Jak dlouho to bude pokračovat, než budeme všichni mrtví?“