Oligarchie – česká, slovenská, americká, ruská, čínská, ukrajinská, izraelská...

10. 4. 2025 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 2 minuty

Zas mě to myšlenkami zaneslo k teorii „domků z karet“ a pádu toho „komunistického“ koncem 80. let min. století. Tehdejší oligarchie byla skálopevně přesvědčená, že věci půjdou přesně podle jejího scénáře a nikdy jinak!

Veškeré úvahy o možných řešeních se vedly jen v rámci stanovené doktríny. Například úvaha; že elektrikář, který je nedobrým elektrikářem, když je zaměstnán státem, družstvem, drobnou provozovnou..., by byl možná lepším, kdyby pracoval „na sebe“ a státu jen odváděl daň; byla zapovězena. Což pro minulý režim bylo nejspíš zásadně smrtící. Pár šedesátých „květinových let“, kdy to vypadalo, že by snad... bylo rozmetáno okupací „přátel“ pod vedením vždy neomylného domku SSSR.

Obdobně můžeme zkoušet popsat třeba budování a pád rakouskouherského domku nebo domku Třetí říše. Postupy a přístupy se stále opakují - narvat nahoru aspoň ještě jeeeeednu kartu, i když víme, že je to totální risk, a že to celé díky tomu nejspíš dřív či později spadne, až foukne z nějaké strany nebo se třeba zaklepe zem. Proto, že je to zkrátka příliš chatrné.





Neumíme se dobře zamyslet v jaké výšce naší stavby se aktuálně nacházíme, zda, kam a jaké karty má smysl klást, jaká má co rizika. A už vůbec nejsme schopni úvahy, zda stavíme správný domek na správném místě. Jestli by třeba nebylo lépe o kus dál (v závětří) postavit nový, pevnější, protože skromnější a solidárnější - včas tak, aby bylo možné se do něho v klidu přestěhovat a ne se za čas škrábat z trosek toho současného.





Náš nynější domek - oligarchický způsob moci a vládnutí, kde občanský hlas je jen snadno zneužitelnou zástěrkou - je spíš lidským štítem agresivních oligarchů než čím jiným. A nejde jen o reálné války. Jde o všechny kroky, které směřují k jejich nadvládě nad plebsem (cca nad ústavní většinou). Smutné je, že onen plebs je nakonec tím, kdo z donucení a bez relevantního odporu vynáší vzhůru ony poslední „nařízené karty“, i když už dobře ví, že je to k ničemu.





Je na nás, abychom se rozhodli, jestli budeme jednou sami ležet v ruinách našeho domku nebo se pokusíme vytvořit jiný – zkušenostně lepší. Nebude a nemůže to být snadné, protože v tom současném nás finančně-mocenská oligarchie bude držet silou podobně, jako to dělala před minulým a zatím posledním pádem domku ta bolševická.

